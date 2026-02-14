Wołodymyr Zełenski podczas głównej sesji Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa
W Monachium prezydent Ukrainy powołując się na dane ukraińskiego wywiadu ostrzegł, że Rosjanie przygotowują nowe zmasowane ataki na Ukrainę. – Do nowych uderzeń może już dojść w najbliższych dniach – powiedział Zełenski, zwracając się do sojuszników Kijowa o przyspieszenie dostaw broni dla jego państwa.
Zełenski ocenił, że żadne europejskie państwo nie ma zdolności, aby samodzielnie obronić się przed ewentualną agresją. – Podczas gdy my inwestujemy w obronę, Rosja inwestuje w rozbicie jedności między nami wszystkimi, naszej jedności z wami, jedności w Europie, jedności w ramach wspólnoty euroatlantyckiej. Oni chcą to rozbić – przekonywał. – Dlaczego? Rosja stara się rozbić naszą jedność, bo ona jest najlepszym sposobem, aby przeciwstawić się rosyjskim planom. I ta jedność między nami cały czas istnieje. Nasza jedność nas broni – dodał.
Czytaj więcej
– Europa polega jedynie na wierze, że gdy nadejdzie niebezpieczeństwo, NATO podejmie działania, a...
Wołodymyr Zełenski wymienił kilka krajów, dziękując im za pomoc – Danię, Niemcy, Czechy, kraje nordyckie, Wielką Brytanię, Francję, Holandię, Włochy, Polskę, Stany Zjednoczone, Kanadę, Turcję i Japonię. Zaznaczył, że również Rosja ma swoich „wspólników”, m.in. Koreę Północną i chińskie firmy, które dostarczają podzespoły do rosyjskiej broni i rakiet. Mówił także o tym, jak ważne jest powstrzymanie rosyjskiej tzw. floty cieni, aby jeszcze bardziej odciąć Moskwę od możliwości finansowania prowadzonej przez nią wojny.
Zełenski oświadczył, że w grudniu i styczniu siły ukraińskie zabiły lub ciężko raniły ponad 30–35 tys. żołnierzy rosyjskich. – Obecnie Rosja płaci życiem 156 żołnierzy za każdy zdobyty kilometr kwadratowy Ukrainy. Putina to teraz nie obchodzi, ale jest taki poziom, przy którym zacznie się tym przejmować – mówił.
Czytaj więcej
– Rakiety są w magazynach, wiemy o tym, powinny być u naszych obrońców nieba – powiedział prezyde...
- Ukraińcy odgrywają kluczową rolę w powstrzymaniu rosyjskiej agresji, gdyż zapewniają wolną i niepodległą Polskę, kraje bałtyckie, Mołdawię i Rumunię – powiedział ukraiński prezydent, krytykując również premiera Węgier Viktora Orbána, z którym w ostatnich tygodniach publicznie się skonfliktował. – Jeden Viktor może myśleć o tym, jak powiększyć swój brzuch, a nie o tym, jak rozbudować armię, by powstrzymać rosyjskie czołgi przed powrotem na ulice Budapesztu – powiedział.
Viktor Orbán odpowiedział na słowa Zełenskiego we wpisie na platformie X. „Dziękuję za kolejne przemówienie popierające przystąpienie Ukrainy do Unii Europejskiej. To bardzo pomoże Węgrom lepiej zrozumieć sytuację. Jest jednak coś, czego nie rozumiesz: ta debata nie dotyczy mnie ani ciebie. Dotyczy przyszłości Węgier, Ukrainy i Europy. Właśnie dlatego nie możecie zostać członkiem Unii Europejskiej” – napisał.
W sobotę podczas swojego przemówienia Wołodymyr Zełenski przestrzegał, że Władimir Putin „nie jest już zainteresowany niczym innym niż wojną”, ponieważ „nie wyobraża sobie życia bez władzy ani po jej zdobyciu”. – Putin częściej konsultuje się z carem Piotrem i carycą Katarzyną w sprawach zdobyczy terytorialnych niż z jakimkolwiek innym żyjącym człowiekiem w sprawach realnego życia. Czy wyobrażacie sobie Putina bez wojny? – pytał.
– Putin może uważać się za cara, ale jest niewolnikiem tej wojny – mówił, dodając, że również dlatego Ukraina potrzebuje silnych gwarancji bezpieczeństwa. – Gwarancje te powinny dać odpowiedź na najważniejsze pytanie „jak długo nie będzie kolejnej wojny” – zaznaczył. Dodał, że żaden z Ukraińców nie wybrał bycia bohaterem, ponieważ Ukraińcy woleliby żyć w pokoju.
Czytaj więcej
Rosja prowadzi wojnę hybrydową przeciw Europie i testuje czerwone linie NATO – mówił prezydent Uk...
Zełenski przekonywał też, że Ukraina jest gotowa wnieść do wspólnego bezpieczeństwa Europy wszystkie doświadczenia, które zdobyła, walcząc od czterech lat w pełnowymiarowej wojnie, którą prowadzi przeciwko niej Rosja. – Niemądre jest, jak uważam, po prostu niemądre jest utrzymywać tę armię poza NATO – oświadczył.
Zełenski ocenił, że „błędem jest, iż państwa europejskie nie są obecne za stołem rozmów o pokoju”. – Amerykanie często mówią o ustępstwach. I zbyt często te ustępstwa omawiane są wyłącznie w kontekście Ukrainy, a nie Rosji. Europa jest praktycznie nieobecna za stołem rozmów – podkreślił, zaznaczając, że ma nadzieję, iż jego apele zostaną wyraźnie usłyszane przez Donalda Trumpa i Kongres USA.
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę.
Amerykańska armia przygotowuje się do możliwej długiej, wielotygodniowej operacji przeciwko Iranowi, gdyby prezy...
Władze w Kijowie chcą, by Stany Zjednoczone zapewniły Ukrainie gwarancje bezpieczeństwa w razie zakończenia wojn...
Jak poinformowali amerykańscy urzędnicy, administracja Donalda Trumpa potajemnie wysłała do Iranu tysiące termin...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas