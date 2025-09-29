W poniedziałek do sprawy odniósł się prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. We wpisie w mediach społecznościowych ocenił, że bronią, której rosyjski przywódca Władimir Putin najbardziej się obawia, jest jedność. „To nasza silna broń” – napisał, dodając, że Rosji nie udało się doprowadzić do podziałów w Unii Europejskiej. „Dlatego jesteśmy silni i dlatego Ukraina ma takie wsparcie” – stwierdził.

Zełenski kolejny raz odniósł się też do wydarzeń z nocy z 9 na 10 września, gdy podczas rosyjskiego ataku powietrznego na Ukrainę rosyjskie drony naruszyły polską przestrzeń powietrzną, a część z nich została zestrzelona po tym, jak poderwano polskie i natowskie myśliwce.

„Tej nocy w stronę Polski leciało, według naszych danych, na tym kierunku – nie mogę powiedzieć, że wszystkie te drony miały być na terytorium Polski – ale leciały w tym kierunku 92 drony. Nasze siły powietrzne zestrzeliwały wszystko, co mogły. I to jest fakt. I wiecie, że 19 (dronów – red.) wleciało na terytorium Polski. Gdybyśmy działali w skoordynowany sposób, myślę, że osiągnęlibyśmy jeszcze lepszy wynik” – oświadczył prezydent Ukrainy.

„Po drugie – jest program PURL, który dziś pomaga Ukrainie kupować amerykańskie systemy przeciwlotnicze i rakiety. Już sześć państw dołączyło. Bardzo byśmy chcieli, żeby inne kraje, w tym Polska, również poparły tę inicjatywę. To z pewnością pomoże nam przetrwać zimę” – oznajmił Zełenski.

Polska pożyczy ponad 43 mld euro w ramach programu SAFE. Wołodymyr Zełenski proponuje współpracę w wydawaniu tych środków

Wspominając o przyszłości i współpracy, ukraiński prezydent napisał też, że Polska będzie korzystać z programu SAFE. Jak pod koniec maja informowała Rada Unii Europejskiej, chodzi o program pożyczek o łącznej wysokości do 150 mld euro – pieniądze te mają być inwestowane w „europejską bazę technologiczno-przemysłową sektora obronnego”. Polska prezydencja zaznaczała wówczas, że celem projektu jest „zwiększenie zdolności produkcyjnych, zapewnienie dostępności sprzętu obronnego w razie potrzeby oraz wyeliminowanie istniejących luk w zdolnościach”, strona polska podkreślała również, że SAFE „pozwoli UE na dalsze wspieranie Ukrainy poprzez włączenie jej przemysłu obronnego do instrumentu od samego początku”.