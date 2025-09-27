Aktualizacja: 27.09.2025 23:51 Publikacja: 27.09.2025 23:37
Minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow
W ostatnim czasie rosyjskie drony i samoloty wojskowe naruszyły przestrzeń powietrzną Polski, Estonii, Finlandii, Łotwy, Litwy, Norwegii i Rumunii. „Rosja ponosi pełną odpowiedzialność za te działania, które mają charakter eskalacyjny, grożą błędną oceną sytuacji i stanowią zagrożenie dla życia. Muszą się one zakończyć” – oświadczyło w reakcji NATO.
W sobotę szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow zabrał głos podczas sesji trwającego w Nowym Jorku Zgromadzenia Ogólnego ONZ. – Coraz częściej pojawiają się groźby użycia siły wobec Rosji, z oskarżeniami o to, że praktycznie planuje ona atak na państwa Sojuszu Północnoatlantyckiego i Unii Europejskiej. Prezydent Władimir Putin wielokrotnie dementował te prowokacje – oświadczył.
Ławrow zapewnił, że Rosja nigdy nie miała i nie ma żadnych zamiarów atakowania krajów Europy czy NATO. – Jednak jakakolwiek agresja na mój kraj spotka się ze zdecydowaną odpowiedzią. Nie powinno być co do tego wątpliwości w NATO i UE – powiedział.
Niedawno prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump pytany, czy jego zdaniem państwa NATO powinny zestrzeliwać rosyjskie maszyny, naruszające ich przestrzeń powietrzną, odparł krótko: – Tak.
Dopytywany, czy USA wsparłyby swych sojuszników, zastrzegł, że zależałoby to od okoliczności. Nieco później amerykański prezydent w mediach społecznościowych nazwał też Rosję „papierowym tygrysem” i ocenił, że przy wsparciu Unii Europejskiej Ukraina jest w stanie odbić swe ziemie zajęte przez Rosjan.
„Z czasem, cierpliwością i wsparciem finansowym Europy i, w szczególności, NATO, przywrócenie pierwotnych granic, od których zaczęła się ta wojna, jest to jak najbardziej realne. Czemu nie?” – stwierdził. Dodał, że Ukraina byłaby w stanie odbić swój kraj „w jego oryginalnym kształcie” i „kto wie, może nawet pójść dalej”. „Putin i Rosja mają ogromne kłopoty gospodarcze, Ukraina powinna działać teraz” – przekonywał.
Na forum ONZ Ławrow mówił, że Moskwa jest zaniepokojona wypowiedziami niektórych polityków w stolicach UE i NATO na temat zbliżającej się III wojny światowej jako „prawdopodobnego scenariusza”. – Ci politycy podważają wszelkie wysiłki na rzecz znalezienia sprawiedliwej równowagi interesów wszystkich członków społeczności międzynarodowej, próbują narzucić swoje jednostronne podejście wszystkim innym – kontynuował.
Odnosząc się do wojny na Ukrainie Ławrow powtórzył deklarację, że Kreml jest otwarty na rozmowy w celu wyeliminowania „podstawowych przyczyn konfliktu”. – Bezpieczeństwo Rosji i jej żywotne interesy muszą być rzetelnie zagwarantowane – oświadczył, domagając się też „pełnego przywrócenia praw etnicznych Rosjan i osób rosyjskojęzycznych” na ukraińskich terytoriach. Zadeklarował, że Rosja jest gotowa do rozmów na temat gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy.
– Pokładamy pewne nadzieje w kontynuacji dialogu rosyjsko-amerykańskiego, szczególnie po szczycie na Alasce (spotkaniu Trump–Putin w Anchorage – red.). W podejściu obecnej administracji USA dostrzegamy nie tylko dążenie do ułatwienia poszukiwania realistycznych rozwiązań kryzysu ukraińskiego, ale również chęć rozwijania pragmatycznej współpracy bez zajmowania stanowiska ideologicznego – powiedział minister spraw zagranicznych Rosji.
Siergiej Ławrow odniósł się też do sytuacji w Strefie Gazy, gdzie w izraelskich ostrzałach i bombardowaniach codziennie giną cywile, w tym dzieci. Podkreślił, że Rosja potępiła atak Hamasu na Izrael z 7 października 2023 r., ale oświadczył, że nie ma usprawiedliwienia dla brutalnego zabijania cywilów ani dla zbiorowego karania Palestyńczyków w Strefie Gazy, gdzie „dzieci umierają z powodu bombardowań i głodu, szpitale i szkoły są niszczone, a setki tysięcy ludzi traci dach nad głową”. – Nie ma uzasadnienia dla planów aneksji Zachodniego Brzegu – oświadczył minister, krytykując też państwa, które dopiero teraz uznały państwowość Palestyny.
Po swym wystąpieniu na forum ONZ szef rosyjskiej dyplomacji odpowiadał na pytania mediów na konferencji prasowej. Pytany o naruszenia przestrzeni powietrznej państw NATO przez Rosję odparł: – Nie mamy nic do ukrycia. Nigdy nie atakujemy cywilów i infrastruktury.
– Incydenty się zdarzają, ale nigdy nie prowadzimy ostrzału ukierunkowanego. Nigdy nie atakujemy naszymi bezzałogowymi statkami powietrznymi ani pociskami rakietowymi krajów europejskich, niezależnie od tego, czy są to kraje UE, czy NATO – przekonywał.
Szef MSZ Rosji Siergiej Ławrow na konferencji prasowej w Nowym Jorku
Jeden z dziennikarzy pytał, co by się stało, gdyby rosyjski dron lub samolot został zestrzelony w rosyjskiej przestrzeni powietrznej.
– Dron, jeśli nie leci nad naszym terytorium, lecz przekroczył czyjąś granicę i opuścił naszą przestrzeń powietrzną – prawdopodobnie każdy ma prawo zrobić z takim dronem wszystko, co uzna za konieczne dla zapewnienia swego bezpieczeństwa – odpowiedział Ławrow.
– Lecz jeśli pojawią się próby zestrzelenia jakiegokolwiek obiektu latającego, a właściwie jakiegokolwiek obiektu, na naszym terytorium, w naszej przestrzeni powietrznej, to myślę, że ludzie będą tego bardzo żałować, tak rażącego naruszenia naszej integralności terytorialnej, naszej suwerenności – dodał.
Drony na współczesnym polu walki
Minister spraw zagranicznych Rosji odniósł się również do kwestii Ukrainy. – Jeśli chodzi o granice z 2022 roku – moim zdaniem nikt już na nie nie liczy. Liczenie na powrót do tych granic byłoby polityczną ślepotą i całkowitym niezrozumieniem tego, co się dzieje. Rosja broni swoich uzasadnionych interesów – oświadczył.
