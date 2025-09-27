Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Siergiej Ławrow mówi, że Ukraina nie wróci do granic z 2022 roku

Minister spraw zagranicznych Rosji wystąpił na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Siergiej Ławrow mówił m.in., że Rosja nie planuje ataku na państwa NATO i UE, ostrzegł też przed agresją wymierzoną w Rosję i potępił zabijanie cywilów w Strefie Gazy.

Publikacja: 27.09.2025 23:37

Minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow

Minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow

Foto: REUTERS/Caitlin Ochs

Jakub Czermiński

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Co Siergiej Ławrow mówił w ONZ na temat Ukrainy?
  • Jakie stanowisko szef rosyjskiego MSZ wyraził odnośnie wojny w Strefie Gazy?
  • Co Rosja uważa na temat dialogu ze Stanami Zjednoczonymi?
  • Jak Ławrow odpowiedział na pytanie dotyczące ewentualnego zestrzelenia rosyjskiego drona nad Rosją?

W ostatnim czasie rosyjskie drony i samoloty wojskowe naruszyły przestrzeń powietrzną Polski, Estonii, Finlandii, Łotwy, Litwy, Norwegii i Rumunii. „Rosja ponosi pełną odpowiedzialność za te działania, które mają charakter eskalacyjny, grożą błędną oceną sytuacji i stanowią zagrożenie dla życia. Muszą się one zakończyć” – oświadczyło w reakcji NATO.

W sobotę szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow zabrał głos podczas sesji trwającego w Nowym Jorku Zgromadzenia Ogólnego ONZ. – Coraz częściej pojawiają się groźby użycia siły wobec Rosji, z oskarżeniami o to, że praktycznie planuje ona atak na państwa Sojuszu Północnoatlantyckiego i Unii Europejskiej. Prezydent Władimir Putin wielokrotnie dementował te prowokacje – oświadczył.

Czytaj więcej

Rosyjski Su-35
Wojsko
Rosyjskie samoloty nad Bałtykiem. NATO poderwało myśliwce

Ławrow zapewnił, że Rosja nigdy nie miała i nie ma żadnych zamiarów atakowania krajów Europy czy NATO. – Jednak jakakolwiek agresja na mój kraj spotka się ze zdecydowaną odpowiedzią. Nie powinno być co do tego wątpliwości w NATO i UE – powiedział.

Reklama
Reklama

Donald Trump: Rosja to papierowy tygrys, Ukraina może odbić swoje ziemie

Niedawno prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump pytany, czy jego zdaniem państwa NATO powinny zestrzeliwać rosyjskie maszyny, naruszające ich przestrzeń powietrzną, odparł krótko: – Tak.

Dopytywany, czy USA wsparłyby swych sojuszników, zastrzegł, że zależałoby to od okoliczności. Nieco później amerykański prezydent w mediach społecznościowych nazwał też Rosję „papierowym tygrysem” i ocenił, że przy wsparciu Unii Europejskiej Ukraina jest w stanie odbić swe ziemie zajęte przez Rosjan.

Czytaj więcej

Radosław Sikorski
Dyplomacja
Radosław Sikorski: Ukraina znalazła miękkie podbrzusze Rosji

„Z czasem, cierpliwością i wsparciem finansowym Europy i, w szczególności, NATO, przywrócenie pierwotnych granic, od których zaczęła się ta wojna, jest to jak najbardziej realne. Czemu nie?” – stwierdził. Dodał, że Ukraina byłaby w stanie odbić swój kraj „w jego oryginalnym kształcie” i „kto wie, może nawet pójść dalej”. „Putin i Rosja mają ogromne kłopoty gospodarcze, Ukraina powinna działać teraz” – przekonywał.

Siergiej Ławrow w ONZ: Interesy Rosji muszą być zagwarantowane

Na forum ONZ Ławrow mówił, że Moskwa jest zaniepokojona wypowiedziami niektórych polityków w stolicach UE i NATO na temat zbliżającej się III wojny światowej jako „prawdopodobnego scenariusza”. – Ci politycy podważają wszelkie wysiłki na rzecz znalezienia sprawiedliwej równowagi interesów wszystkich członków społeczności międzynarodowej, próbują narzucić swoje jednostronne podejście wszystkim innym – kontynuował.

Odnosząc się do wojny na Ukrainie Ławrow powtórzył deklarację, że Kreml jest otwarty na rozmowy w celu wyeliminowania „podstawowych przyczyn konfliktu”. – Bezpieczeństwo Rosji i jej żywotne interesy muszą być rzetelnie zagwarantowane – oświadczył, domagając się też „pełnego przywrócenia praw etnicznych Rosjan i osób rosyjskojęzycznych” na ukraińskich terytoriach. Zadeklarował, że Rosja jest gotowa do rozmów na temat gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy.

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Donald Trump i Dmitrij Pieskow
Dyplomacja
Kreml reaguje na słowa Donalda Trumpa. „Nie ze wszystkim się zgadzamy”

– Pokładamy pewne nadzieje w kontynuacji dialogu rosyjsko-amerykańskiego, szczególnie po szczycie na Alasce (spotkaniu Trump–Putin w Anchorage – red.). W podejściu obecnej administracji USA dostrzegamy nie tylko dążenie do ułatwienia poszukiwania realistycznych rozwiązań kryzysu ukraińskiego, ale również chęć rozwijania pragmatycznej współpracy bez zajmowania stanowiska ideologicznego – powiedział minister spraw zagranicznych Rosji.

Rosja potępia zabijanie cywilów przez Izrael

Siergiej Ławrow odniósł się też do sytuacji w Strefie Gazy, gdzie w izraelskich ostrzałach i bombardowaniach codziennie giną cywile, w tym dzieci. Podkreślił, że Rosja potępiła atak Hamasu na Izrael z 7 października 2023 r., ale oświadczył, że nie ma usprawiedliwienia dla brutalnego zabijania cywilów ani dla zbiorowego karania Palestyńczyków w Strefie Gazy, gdzie „dzieci umierają z powodu bombardowań i głodu, szpitale i szkoły są niszczone, a setki tysięcy ludzi traci dach nad głową”. – Nie ma uzasadnienia dla planów aneksji Zachodniego Brzegu – oświadczył minister, krytykując też państwa, które dopiero teraz uznały państwowość Palestyny.

Rosja narusza przestrzeń powietrzną państw Europy. Co na to Siergiej Ławrow?

Po swym wystąpieniu na forum ONZ szef rosyjskiej dyplomacji odpowiadał na pytania mediów na konferencji prasowej. Pytany o naruszenia przestrzeni powietrznej państw NATO przez Rosję odparł: – Nie mamy nic do ukrycia. Nigdy nie atakujemy cywilów i infrastruktury.

– Incydenty się zdarzają, ale nigdy nie prowadzimy ostrzału ukierunkowanego. Nigdy nie atakujemy naszymi bezzałogowymi statkami powietrznymi ani pociskami rakietowymi krajów europejskich, niezależnie od tego, czy są to kraje UE, czy NATO – przekonywał.

Szef MSZ Rosji Siergiej Ławrow na konferencji prasowej w Nowym Jorku

Szef MSZ Rosji Siergiej Ławrow na konferencji prasowej w Nowym Jorku

Foto: REUTERS/Eduardo Munoz

Reklama
Reklama

Jeden z dziennikarzy pytał, co by się stało, gdyby rosyjski dron lub samolot został zestrzelony w rosyjskiej przestrzeni powietrznej.

– Dron, jeśli nie leci nad naszym terytorium, lecz przekroczył czyjąś granicę i opuścił naszą przestrzeń powietrzną – prawdopodobnie każdy ma prawo zrobić z takim dronem wszystko, co uzna za konieczne dla zapewnienia swego bezpieczeństwa – odpowiedział Ławrow.

– Lecz jeśli pojawią się próby zestrzelenia jakiegokolwiek obiektu latającego, a właściwie jakiegokolwiek obiektu, na naszym terytorium, w naszej przestrzeni powietrznej, to myślę, że ludzie będą tego bardzo żałować, tak rażącego naruszenia naszej integralności terytorialnej, naszej suwerenności – dodał.

Drony na współczesnym polu walki

Drony na współczesnym polu walki

Foto: PAP

Minister spraw zagranicznych Rosji odniósł się również do kwestii Ukrainy. – Jeśli chodzi o granice z 2022 roku – moim zdaniem nikt już na nie nie liczy. Liczenie na powrót do tych granic byłoby polityczną ślepotą i całkowitym niezrozumieniem tego, co się dzieje. Rosja broni swoich uzasadnionych interesów – oświadczył.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Polityka Konflikty Zbrojne Wojna Rosji z Ukrainą Dyplomacja Miejsca Regiony Europa Rosja Osoby Siergiej Ławrow Organizacje Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ)

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Co Siergiej Ławrow mówił w ONZ na temat Ukrainy?
  • Jakie stanowisko szef rosyjskiego MSZ wyraził odnośnie wojny w Strefie Gazy?
  • Co Rosja uważa na temat dialogu ze Stanami Zjednoczonymi?
  • Jak Ławrow odpowiedział na pytanie dotyczące ewentualnego zestrzelenia rosyjskiego drona nad Rosją?
Pozostało jeszcze 95% artykułu

W ostatnim czasie rosyjskie drony i samoloty wojskowe naruszyły przestrzeń powietrzną Polski, Estonii, Finlandii, Łotwy, Litwy, Norwegii i Rumunii. „Rosja ponosi pełną odpowiedzialność za te działania, które mają charakter eskalacyjny, grożą błędną oceną sytuacji i stanowią zagrożenie dla życia. Muszą się one zakończyć” – oświadczyło w reakcji NATO.

W sobotę szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow zabrał głos podczas sesji trwającego w Nowym Jorku Zgromadzenia Ogólnego ONZ. – Coraz częściej pojawiają się groźby użycia siły wobec Rosji, z oskarżeniami o to, że praktycznie planuje ona atak na państwa Sojuszu Północnoatlantyckiego i Unii Europejskiej. Prezydent Władimir Putin wielokrotnie dementował te prowokacje – oświadczył.

Pozostało jeszcze 89% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Kaja Kallas i Donald Trump
Dyplomacja
Kaja Kallas: Donald Trump obiecał zakończyć wojnę, nie może tego zrzucać na Europę
Radosław Sikorski
Dyplomacja
Radosław Sikorski: Ukraina znalazła miękkie podbrzusze Rosji
Były ambasador RP na Białorusi: Reset z Aleksandrem Łukaszenką jest możliwy
Dyplomacja
Były ambasador RP na Białorusi: Reset z Aleksandrem Łukaszenką jest możliwy
Szymon Hołownia
Dyplomacja
Szymon Hołownia komentuje zamknięcie granicy z Białorusią: Teraz Chiny wiedzą
Donald Trump i Dmitrij Pieskow
Dyplomacja
Kreml reaguje na słowa Donalda Trumpa. „Nie ze wszystkim się zgadzamy”
Reklama
Reklama
e-Wydanie