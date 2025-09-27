Z tego artykułu się dowiesz: Co Siergiej Ławrow mówił w ONZ na temat Ukrainy?

Jakie stanowisko szef rosyjskiego MSZ wyraził odnośnie wojny w Strefie Gazy?

Co Rosja uważa na temat dialogu ze Stanami Zjednoczonymi?

Jak Ławrow odpowiedział na pytanie dotyczące ewentualnego zestrzelenia rosyjskiego drona nad Rosją?

W ostatnim czasie rosyjskie drony i samoloty wojskowe naruszyły przestrzeń powietrzną Polski, Estonii, Finlandii, Łotwy, Litwy, Norwegii i Rumunii. „Rosja ponosi pełną odpowiedzialność za te działania, które mają charakter eskalacyjny, grożą błędną oceną sytuacji i stanowią zagrożenie dla życia. Muszą się one zakończyć” – oświadczyło w reakcji NATO.

Reklama Reklama

W sobotę szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow zabrał głos podczas sesji trwającego w Nowym Jorku Zgromadzenia Ogólnego ONZ. – Coraz częściej pojawiają się groźby użycia siły wobec Rosji, z oskarżeniami o to, że praktycznie planuje ona atak na państwa Sojuszu Północnoatlantyckiego i Unii Europejskiej. Prezydent Władimir Putin wielokrotnie dementował te prowokacje – oświadczył.

Ławrow zapewnił, że Rosja nigdy nie miała i nie ma żadnych zamiarów atakowania krajów Europy czy NATO. – Jednak jakakolwiek agresja na mój kraj spotka się ze zdecydowaną odpowiedzią. Nie powinno być co do tego wątpliwości w NATO i UE – powiedział.