Aktualizacja: 26.09.2025 07:39 Publikacja: 26.09.2025 07:18
Radosław Sikorski
Foto: PAP/Leszek Szymański
Po spotkaniu Donalda Trumpa z Wołodymyrem Zełenskim na marginesie sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku amerykański prezydent napisał w serwisie Truth Social, że Ukraina, z pomocą UE, może odzyskać całe terytorium zajęte przez Rosjan po agresji w 2022 roku. Nazwał też Rosję „papierowym tygrysem” i zasugerował, że w związku z odczuwanymi przez Rosjan kosztami wojny Moskwa będzie zmuszona do ustępstw. Wpis ten zaskoczył nawet prezydenta Ukrainy, Wołodymyra Zełenskiego, który ocenił go jako deklarację, iż USA zamierzają wspierać Ukrainę do końca.
„Wall Street Journal” ujawnił, że zmiana stanowiska Trumpa może być związana z planami ofensywy, które miał przedstawić prezydentowi USA Zełenski.
Czytaj więcej
Donald Trump usłyszał wersję Wołodymyra Zełenskiego dotyczącą tego, co dzieje się (na froncie) -...
Sikorski pytany w rozmowie z TVN24 o to, czy zmiana stanowiska będzie trwała, przyznał, że „tego nie wiemy”. – Ale prezydent Trump jest znany z tego, że lubi popierać zwycięzców. Może mieć, w formie twardszych informacji to, czego ja doznałem, będąc w Kijowie. Ukraińcy uważają, że rosyjska ofensywa się wypaliła, nawet mamy lokalne kontruderzenia i że znaleźli miękkie podbrzusze Rosji. Ten olbrzymi kraj nie jest w stanie ochronić wszystkich swoich aktywów przed atakami z powietrza. I to, że mamy już ataki na kilkanaście rosyjskich rafinerii i że w Rosji, mocarstwie naftowym, mamy kolejki za benzyną, to może być czynnik, który wreszcie wpłynie na prezydenta Putina – stwierdził. O tym, że w Rosji, po ukraińskich atakach na rafinerie w różnych częściach kraju, pojawiły się deficyty benzyny i wprowadzane są limity co do sprzedaży benzyny kierowcom, pisaliśmy w rp.pl.
A co z wpisem premiera Donalda Tuska, który ocenił, że wpis Trumpa oznacza mniejsze zaangażowanie USA i przerzucenie odpowiedzialności za zakończenie wojny na Europę?
– Premier Tusk stwierdza rzecz oczywistą, że USA nie uchwaliły nowego pakietu pomocy finansowej, w tym rurociągu z bronią amerykańską jest coraz mniej tej broni, bo wyczerpuje się pakiet uchwalony przez poprzednią administrację. Niemniej Ukraina jest nadal wdzięczna za to, co ma: za dane wywiadowcze, za Starlinki, za których większość płaci Polska i za niektóre rodzaje amunicji, których nikt inny nie może dostarczyć – skomentował wicepremier.
Nawiązując do swojej wypowiedzi na forum Rady Bezpieczeństwa ONZ, gdy ostrzegał Rosję, że jej rakiety i myśliwce wlatujące w przestrzeń powietrzną państw NATO będą strącane, Sikorski stwierdził, że „nie powiedział niczego nowego”. – Stwierdziłem to, co jest rutyną – tzn., że, gdy ktoś narusza przestrzeń powietrzną innego suwerennego kraju, musi się liczyć z konsekwencjami, to jest standard od wielu lat – wyjaśnił.
– Rosja popełnia kolejne błędy: zastraszając wszystkich, wysyłając zabójców, podpalaczy, atakując instytucje publiczne, doprowadziła do tego, że wszyscy się wystraszyli i NATO zyskało dwóch nowych członków (Finlandię i Szwecję – red.). Nie uznałbym tego za sukces Rosji – dodał.
Sikorskiego pytano też, o czym rozmawiał z prezydentem Karolem Nawrockim, gdy siedzieli obok siebie w czasie sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. – Rozmawialiśmy i o polityce zagranicznej i o kampanii wyborczej – odparł. Na pytanie, czy oznacza to, że między Pałacem Prezydenckim a MSZ zapanowała odwilż, Sikorski odparł: „Oby”. – W szczególności za granicą polscy patrioci muszą działać wspólnie – zaznaczył.
Dopytywany, czy rozmowa dotyczyła m.in. Bogdana Klicha, obecnego chargé d'affaires w Białym Domu, na którego nominację na ambasadora nie zgadzał się najpierw Andrzej Duda, a teraz Karol Nawrocki, Sikorski odparł, że „prezydent mówił o innym jego koledze partyjnym”. – Mam nadzieję, że się nie obrazi, jeśli ujawnię, że bardzo ciepło wypowiadał się o Sławomirze Nitrasie (były minister sportu w rządzie Donalda Tuska – red.) – stwierdził.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Po spotkaniu Donalda Trumpa z Wołodymyrem Zełenskim na marginesie sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku amerykański prezydent napisał w serwisie Truth Social, że Ukraina, z pomocą UE, może odzyskać całe terytorium zajęte przez Rosjan po agresji w 2022 roku. Nazwał też Rosję „papierowym tygrysem” i zasugerował, że w związku z odczuwanymi przez Rosjan kosztami wojny Moskwa będzie zmuszona do ustępstw. Wpis ten zaskoczył nawet prezydenta Ukrainy, Wołodymyra Zełenskiego, który ocenił go jako deklarację, iż USA zamierzają wspierać Ukrainę do końca.
Aleksander Łukaszenko przez trzy dekady swoich rządów zrobił wystarczająco dużo, by Moskwa mogła szybko podciąć...
Zamknęliśmy granicę dlatego, by pokazać Białorusinom, że nie zgadzamy się na agresywną formułę ćwiczeń Zapad - m...
Donald Trump usłyszał wersję Wołodymyra Zełenskiego dotyczącą tego, co dzieje się (na froncie) - tak rzecznik Kr...
My nie dostarczamy broni, która pozwala na prowadzenie wojny w Strefie Gazy - mówił w rozmowie z francuską telew...
Rosja jest gotowa stosować się do limitów ilościowych wprowadzonych przez układ New START jeszcze przez rok po w...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas