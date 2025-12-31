Rzeczpospolita
Epicka rekonstrukcja rządu, maślarze i udany żart Tuska. Polityczny alfabet 2025 roku

Od alkoholu do żurku – czyli polityczny alfabet 2025 roku z przymrużeniem oka.

Publikacja: 31.12.2025 10:00

Karol Nawrocki, Donald Tusk, Waldemar Żurek i Włodzimierz Czarzasty

Karol Nawrocki, Donald Tusk, Waldemar Żurek i Włodzimierz Czarzasty

Foto: PAP

Artur Bartkiewicz

A jak alkohol –

Włodzimierz Czarzasty swoje marszałkowanie w Sejmie rozpoczął od wprowadzenia prohibicji na terenie parlamentu. Oficjalnie – chodzi o to, aby posłowie i senatorowie świecili przykładem przed społeczeństwem, które do najbardziej powściągliwych, jeśli chodzi o konsumpcję alkoholu nie należy. W rzeczywistości może to być jednak chytry plan Lewicy na pozbycie się z Sejmu Sławomira Mentzena.

B jak Batyr –

Tadeusz, autor biografii „Nikosia” tak łudząco podobny do Karola Nawrockiego, że TVP w czasach Jacka Kurskiego nie pokazała jego twarzy, by nie doszło do jakiejś pomyłki. Biorąc jednak pod uwagę, jak często prezydent Karol Nawrocki mówi sam o sobie w trzeciej osobie, być może doszło do zabawnego qui pro quo i w rzeczywistości w Pałacu Prezydenckim zasiada pan Tadeusz.

C jak Cela –

Jedna z wielu niezrealizowanych obietnic wyborczych koalicji Donalda Tuska. Miała być Cela plus dla członków rządu Mateusza Morawieckiego. Jest cela minus Zbigniew Ziobro i Marcin Romanowski w Budapeszcie oraz Michał K. w Londynie.

D jak Duda –

Andrzej Duda, kojarzycie? Nie? To najwyraźniej nie obserwujecie dynamicznie rozwijającego się rynku fintechów. Chodzi oczywiście o nowego członka rady nadzorczej Zen.com. Na tyle znaczącego, że książkę o nim można kupić w dyskontach.

E jak elektorat –

Jeszcze jeden taki rok i w PSL oraz w Polsce 2050 trzeba będzie przy tym haśle stawiać gwiazdkę i w przypisie wyjaśniać znaczenie tego słowa.

F jak Fundusz Odbudowy –

Ciekawe, czy UE zapożyczając się na jego sfinansowanie wiedziała, że robi to, by spełniać marzenia polskich przedsiębiorców o solarium w pizzerii i oranżerii w kebabie? Ale niech ktoś teraz powie, że Unia Europejska jest skostniała i nieinnowacyjna.

G jak gaśnica –

Po tym, jak Solidarna/Suwerenna Polska wprowadzała do Sejmu posłów, bo pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości (patrz Fundusz Sprawiedliwości) trafiały do Ochotniczych Straży Pożarnych w ich okręgach wyborczych, teraz Grzegorz Braun po zgaszeniu gaśnicą chanukiji w polskim Sejmie znalazł się na ścieżce, by zostać czwartą siłą w Sejmie. Ewidentnie nie docenialiśmy dotychczas znaczenia strażaków i sprzętu gaśniczego w polskiej polityce.

H jak harcerze –

Frakcja w PiS skupiona wokół Mateusza Morawieckiego. Dlaczego harcerze? Bo wśród jej przedstawicieli są osoby mające w przeszłości związki z harcerstwem. Jednym z nich jest były prezes RARS, który w wyniku swojej aktywności w czasach rządu Morawieckiego skrócił dość długie nazwisko do litery K. I w związku z tą właśnie aktywnością można zaproponować alternatywną wersję nazwy frakcji byłego premiera: agregaty.

I jak immunitet –

Biorąc pod uwagę kierunek obierany przez tracących go polityków PiS, jest to nazwa jakiejś węgierskiej przyprawy.

J jak Jarosław –

Wygrywanie wyborów prezydenckich szło prezesowi PiS w tym roku lepiej niż wygrywanie rywalizacji na prawicy. Sondażowe sukcesy obu Konfederacji w połączeniu z niedawnym uaktywnieniem się Jacka Kurskiego mogą być zapowiedzią tego, że w 2026 roku dowiemy się, iż nazwiska Braun czy Mentzen nie do końca są staropolskie, a ich przodkowie walczący pod Cedynią niekoniecznie należeli do wojów Mieszka.

K jak kawalerka –

Game changer kampanii prezydenckiej. Fakt, iż Karol Nawrocki mógł zapomnieć o tym, że jest posiadaczem kawalerki i w czasie debaty prezydenckiej przedstawił się jako posiadacz jednego mieszkania był dowodem, że w Polsce po ośmiu latach rządów Zjednoczonej Prawicy jest już tak dobrze, że ludzie zapominają nie tylko o posiadanych zegarkach, jak w czasach Sławomira Nowaka, ale już nawet o nieruchomościach. Oczywiście dlatego, że mają tak dużo, iż trudno ten cały majątek spamiętać. I nawet Donald Tusk nie zdołał tego zmienić! Po czymś takim kandydat PiS musiał wygrać.

L jak Lewica –

W tym roku dokonała brawurowej zmiany przywództwa – wicemarszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego na czele partii zmienił marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Walkę o stanowisko musiał zresztą toczyć z samym sobą, bo potencjalni konkurenci stwierdzili, że rywalizacja o przywództwo może zaszkodzić partii. Okazuje się, że nikt nie dostrzega zagrożeń płynących z demokracji tak dobrze, jak jej najbardziej zagorzali obrońcy.

Ł jak łańcuch –

Historia jak z Radia Erywań. Miało być tak, że prezydent Rafał Trzaskowski podpisze ustawę, dzięki której psy zostaną spuszczone z łańcuchów. I w zasadzie tak było, z tymże nie prezydent Rafał Trzaskowski, ale prezydent Karol Nawrocki, nie podpisał ustawy, tylko ją zawetował i nie psy zostały spuszczone z łańcuchów, lecz sam prezydent rozluźnił krępującą więź łączącą go z Jarosławem Kaczyńskim. Poza tym wszystko się zgadza.

M jak maślarze –

Frakcja w PiS wroga harcerzom (patrz H jak harcerze), która nazwę zawdzięcza bystremu oku Tobiasza Bocheńskiego sprawdzającego, czy masło podawane pasażerom LOT-u jest wystarczająco patriotyczne. Okazało się, że nie dość, że nie było na nim godła z białym orłem (inaczej niż w szopce bożonarodzeniowej przed Pałacem Prezydenckim), przy odwijaniu z papierka nie było słychać „Roty”, i – co najgorsze – pojawiło tam się germańskie oszczerstwo „Deutsche Markenbutter”, chociaż wiadomo, że niemieckie masło może być tylko niskiej jakości. I na nic tłumaczenia, że catering uzupełnia się na lotnisku, z którego się startuje. Wiadomo, gdyby Wanda co nie chciała Niemca szukała takich łatwych wymówek, historia zapamiętałaby ją jako panią Müller.

N jak Nawrocki –

W kampanii prezydenckiej nie przeszkodziły mu niejasności przy przejęciu kawalerki od mężczyzny, którym miał się opiekować, a nie wiedział, że ten wylądował w DPS-ie; informacje o udziale w ustawkach pseudokibiców; zażywanie podejrzanych substancji w czasie transmitowanej w telewizji debaty prezydenckiej ani znajomości z osobami pokroju Wielkiego Bu. Gdyby Bronisław Komorowski w kampanii wyborczej 2015 roku miał taką zdolność do wychodzenia z opresji, wówczas po udzieleniu słynnej rady „zmień pracę, weź kredyt” zostałby wybrany przez aklamację coachem roku.

O jak obrona granic –

Działalność, w którą zaangażował się Robert Bąkiewicz. Niestety dla niego okazało się, że akurat tej granicy, na której się pojawił, nie ma specjalnie przed kim bronić. Tym bardziej trzeba docenić talent dziarskiego aktywisty, który wyjaśniał, jak kręcić filmy o robieniu niczego, by w trzy godziny osiągać 2 mln odsłon. Widać, że człowiek rozumie czasy, w których żyjemy.

P jak Polska 2050 –

partia, która zaczynała jako siła, która miała wyznaczać agendę dla polskiej polityki na 2050 rok, kończy obecny rok jako ugrupowanie, które ma 2 500 wyborców. I zbliżoną liczbę kandydatów na nowego przewodniczącego.

R jak rekonstrukcja –

Wydarzenie, które miało wymiar epicki. Tydzień, po którym – według słów rzecznika rządu z początku sierpnia – mieliśmy poznać listę wiceministrów objętych rekonstrukcją – ostatni raz trwał tak długo, gdy Odyseusz, wypływając spod Troi, pomyślał „za tydzień powinienem być w domu”.

S jak Szymon –

Polityk, który w jednym roku walczył o prezydenturę i stanowisko wysokiego komisarza ds. uchodźców ONZ, a na koniec nie będzie nawet przewodniczącym partii, która nosi jego nazwisko. No nie był to dla Hołowni udany rok. Wisienką na torcie była odważna próba politycznej wolty, o której najwyraźniej zapomniał poinformować członków własnej partii, nie kryjących zdziwienia, że ich lider spotyka się po nocy z Jarosławem Kaczyńskim. Złośliwi powiedzieliby, że jeśli Hołownia miał jakiś polityczny plan, to zrealizował go najwyżej w 4,99 proc.

T jak Tusk –

Autor zabawnego żartu, polegającego na odliczaniu dni do końca kadencji prezydenta. Należy docenić uniwersalny wymiar tego żartu – do 1 czerwca, do godziny 23.00 bawił przedstawicieli koalicji rządzącej, natomiast po zakończeniu dwugodzinnej prezydentury Rafała Trzaskowskiego zaczął bawić opozycję.

U jak Ustawa –

Też podświadomie przeczytaliście U jak Weto? Karol Nawrocki na pewno tak przeczytał.

W jak wybory prezydenckie –

Parafrazując znaną myśl Gary’ego Linekera o piłce nożnej i Niemcach, można powiedzieć, że wybory prezydenckie w Polsce to taka rywalizacja, w której o prezydenturę walczy kilkunastu kandydatów, a na koniec wygrywa ten, którego wskazał Jarosław Kaczyński.

Z jak Zandberg –

Przeprowadził udaną przegraną kampanię prezydencką, co zapewniło mu pięcioletnią kadencję na stanowisku nowej nadziei polskiej polityki. Dobrze się złożyło, bo stanowisko to stracił właśnie Rafał Trzaskowski.

Ż jak Żurek –

Ulubiona zupa Donalda Tuska (patrz T jak Donald Tusk). U Zbigniewa Ziobry wywołuje jednak niestrawność.

Polityczne alfabety z poprzednich lat można znaleźć tutaj: 

