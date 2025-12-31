A jak alkohol –

Włodzimierz Czarzasty swoje marszałkowanie w Sejmie rozpoczął od wprowadzenia prohibicji na terenie parlamentu. Oficjalnie – chodzi o to, aby posłowie i senatorowie świecili przykładem przed społeczeństwem, które do najbardziej powściągliwych, jeśli chodzi o konsumpcję alkoholu nie należy. W rzeczywistości może to być jednak chytry plan Lewicy na pozbycie się z Sejmu Sławomira Mentzena.

B jak Batyr –

Tadeusz, autor biografii „Nikosia” tak łudząco podobny do Karola Nawrockiego, że TVP w czasach Jacka Kurskiego nie pokazała jego twarzy, by nie doszło do jakiejś pomyłki. Biorąc jednak pod uwagę, jak często prezydent Karol Nawrocki mówi sam o sobie w trzeciej osobie, być może doszło do zabawnego qui pro quo i w rzeczywistości w Pałacu Prezydenckim zasiada pan Tadeusz.

C jak Cela –

Jedna z wielu niezrealizowanych obietnic wyborczych koalicji Donalda Tuska. Miała być Cela plus dla członków rządu Mateusza Morawieckiego. Jest cela minus Zbigniew Ziobro i Marcin Romanowski w Budapeszcie oraz Michał K. w Londynie.