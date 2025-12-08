Aktualizacja: 08.12.2025 16:16 Publikacja: 08.12.2025 11:34
Karol Nawrocki
Foto: PAP, Leszek Szymański
Aby dokumentować działalność prezydenta w zakresie wetowania ustaw, rządząca koalicja stworzyła stronę internetową pod nazwą wetomat.pl, gdzie odnotowywane jest każde prezydenckie weto. Bo choć Karol Nawrocki zapewniał w rozmowie z RMF FM, że wetowanie nie sprawia mu „wielkiej radości” i że każdeweto jest efektem „odpowiedzialności za Polskę”, to w ciągu pierwszych stu dni swojej prezydentury zawetował znacznie więcej ustaw niż jego poprzednicy w tym samym czasie.
– Te rozwiązania, które są dla Polski dobre, spotykają się z moją otwartością, z otwartością mojej Kancelarii i biorę za nie odpowiedzialność – oświadczył sam Nawrocki.
Z prawa do prezydenckiego weta Karol Nawrocki skorzystał po dwóch tygodniach od zaprzysiężenia.
21 sierpnia zawetował Ustawę o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych oraz niektórych innych ustaw, czyli tzw. ustawę wiatrakową. Wyjaśniając powody swojego sprzeciwu Nawrocki nazwał rządowy projekt „rodzajem szantażu większości parlamentarnej i rządu – nie tylko względem Prezydenta Rzeczypospolitej, ale także względem społeczeństwa”. Choć ustawa zawierała przepisy dotyczące zamrożenia cen energii, Nawrocki zakwestionował przede wszystkim prawo do lokowania wiatraków w odległości 500 m od zabudowań, co według niego „nie jest rzeczą akceptowalną społecznie”.
25 sierpnia z prezydenckim wetem spotkały się: Nowelizacja niektórych ustaw w celu deregulacji w energetyce, nowelizacja Kodeksu karnego skarbowego i Ordynacji podatkowej oraz nowelizacja Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Uzasadniając weto do ustawy o pomocy Ukraińcom, zdaniem prezydenta zapewniającej obywatelom tego kraju „uprzywilejowane traktowanie”, Nawrocki powołał się na swoje hasło wyborcze - „Po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy”. Kierując się tą dewizą, zapewniając jednocześnie o otwarciu na pomoc dla obywateli Ukrainy, zaproponował własny projekt tej ustawy, m.in. wydłużający proces przyznawania obywatelstwa RP z 3 do 10 lat, zrównujący symbol banderowski z symbolami nazistowskimi oraz prawo do zasiłku 800+ tylko dla obywateli Ukrainy pracujących w Polsce i odprowadzających tu podatki.
27 sierpnia - mieliśmy kolejne dwa weta: Karol Nawrocki odmówił podpisania nowelizacji Ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz niektórych innych ustaw. Zawetował też nowelizację Ustawy o środkach ochrony roślin – w tym przypadku zakwestionował zawartą w ustawie konieczność prowadzenia przez rolników elektronicznej dokumentacji z zakresie środków ochrony roślin. Jego zdaniem ustawa naruszała interes grupy rolników wykluczonych cyfrowo, szczególnie starszych.
29 sierpnia Karol Nawrocki odmówił podpisania Ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich, tzw. lex Kamilek. W uzasadnieniu stwierdził, że zastąpienie wymaganych dotąd w instytucjach pracujących z dziećmi zaświadczeń z Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym (rejestrującym m.in. skazanych pedofilów) oświadczeniami odpowiedniej treści. Nawrocki zauważył, że choć takie oświadczenie składane miałoby być pod groźbą odpowiedzialności karnej, to instytucja, której byłoby przedstawiane, nie ma możliwości jego weryfikacji.
16 października – prezydenckie weto wobec nowelizacji Ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym, która miała uznać etnolekt (odmiana językowa właściwa dla jakiejś wyodrębnionej grupy etnicznej, postrzegana jako wyznacznik jej tożsamości – red.) wilamowski za język regionalny. Karol Nawrocki miał wątpliwości, czy regulacja została oparta na przesłankach merytorycznych, opartych na badaniach lingwistycznych, a nie wyłącznie natury symbolicznej lub politycznej.
6 listopada prezydent odmówił podpisania nowelizacji Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Nawrocki argumentował, że przepisy w niej zawarte nie chronią obywateli przed bezprawnymi praktykami dużych korporacji finansowych, a przeciwnie – grożą pojawieniem się negatywnych praktyk rynkowych.
7 listopada – to dzień, w którym Karol Nawrocki ogłosił weto do czterech ustaw – Ustawy o utworzeniu Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry oraz do trzech nowelizacji: Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, Ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym, ustawy – Kodeks spółek handlowych, Ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary oraz ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
Uzasadniając sprzeciw wobec powstania nowego parku narodowego, Nawrocki stwierdził, że przepisy „budzą obawy o zablokowanie rozwoju gospodarczego regionu, w którym Odra jest kluczowym źródłem potencjału inwestycyjnego”. Ocenił też, że brakuje analiz skutków dla inwestycji infrastrukturalnych w regionie.
27 listopada to weto do nowelizacji Kodeksu wyborczego i Ustawy o CIT. W pierwszym przypadku głowa państwa zakwestionowała liberalizację zasad głosowania korespondencyjnego, twierdząc, że „nierejestrowana wysyłka pakietów wyborczych za granicą rodzi poważne ryzyko” braku pełnej kontroli nad procesem wyborczym.
Nowelizacja ustawy o CIT, według prezydenta, m.in. „wprowadzała po niespełna dwóch latach niekorzystne zmiany w opodatkowaniu już założonych fundacji, do których rodziny przekazały swoje aktywa”.
1 grudnia Karol Nawrocki wetuje Ustawę o rynku kryptoaktywów. W obszernym uzasadnieniu głowa państwa twierdzi m.in., że „zamiast zapewnić przejrzyste zasady funkcjonowania rynku, ustawodawca wprowadza dodatkowe, niespotykane w innych krajach UE regulacje, wysokie sankcje karne (...), czyniąc polską regulację jedną z najbardziej restrykcyjnych w całej Unii Europejskiej, co obniży konkurencyjność Polski”. To weto zostało już poddane pod głosowanie – Sejm je przyjął.
2 grudnia prezydent odmówił podpisania nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt, tzw. ustawy łańcuchowej. Swoje weto wobec ustawy, której przepisy są bliskie nawet prezesowi Prawa i Sprawiedliwości, partii, która poparła kandydaturę Nawrockiego na najwyższy urząd w państwie, prezydent tłumaczył „oderwaniem od rzeczywistości” proponowanych rozwiązań, np. przepisów dotyczących rozmiarów kojców dla psów, które – jak ocenił Nawrocki – mają być „wielkości miejskich kawalerek”.
Wojciech Jaruzelski – pierwszy prezydent Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, w wyniku ustaleń Okrągłego Stołu, przy którym strony ustaliły ustanowienie takiego urzędu. Jaruzelskiego – wcześniej od listopada 1985 r. przewodniczącego Rady Państwa, Zgromadzenie Narodowe przewagą dwóch głosów wybrało na sześcioletnią wówczas kadencję na stanowisku prezydenta 19 lipca 1989 r.. 31 grudnia tego samego roku stanowisko głowy państwa, w drodze ustawy o zmianie Konstytucji RP, zostało przemianowane na prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Stanowisko to Wojciech Jaruzelski pełnił do 22 grudnia 1990 r..
Podczas swojej prezydentury Jaruzelski skorzystał z prawa weta raz – zawetował Ustawę o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości.
Lech Wałęsa – pierwszy prezydent RP pochodzący z wyborów powszechnych. Podczas pięcioletniej kadencji (grudzień 1990 – grudzień 1995) zawetował 27 ustaw.
Aleksander Kwaśniewski – sprawował władzę przez dwie kadencje, od grudnia 1995 do grudnia 2005 roku. W tym czasie użył prawa weta wobec 35 ustaw.
Lech Kaczyński – jego kadencja trwała od grudnia 2005 do 10 kwietnia 2010, przedwcześnie zakończyła ją katastrofa smoleńska. W ciągu niespełna 5 lat Kaczyński zawetował 18 ustaw (za rządów Kazimierza Marcinkiewicza i Jarosława Kaczyńskiego jedną, pozostałe za rządu Donalda Tuska).
Bronisław Komorowski – prezydent w latach 2010-2015. W tym czasie skorzystał z prawa weta czterokrotnie.
Andrzej Duda – drugi prezydent w historii RP, który władzę sprawował przez dwie kadencje – od 2015 do 2025 r.. Jego prezydentura zbiegła się w znacznej części z rządami Zjednoczonej Prawicy (2015-2023). Łącznie Duda zawetował 19 ustawy – dziewięć w czasie pierwszej kadencji, 10 w czasie drugiej.
Karol Nawrocki w czasie pierwszych czterech miesięcy prezydentury zawetował niemal tyle samo ustaw co Andrzej Duda w czasie 10-letniej kadencji, a także więcej niż Bronisław Komorowski w czasie pięcioletniej kadencji oraz tylko o jedną mniej niż Lech Kaczyński w czasie niemal pięcioletniej kadencji.
