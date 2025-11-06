Jak poinformowała Kancelaria Prezydenta, w dniu 6 listopada 2025 r. Prezydent RP Karol Nawrocki podpisał dwie ustawy: Ustawę z dnia 26 września 2025 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw oraz Ustawę z dnia 26 września 2025 r. o pomocy państwa skierowanej do armatorów jednostek pływających w związku z wprowadzeniem zakazu połowu dorsza na Morzu Bałtyckim.

Trzecia ustawa, nad którą pochylił się dziś prezydent, została przez niego zawetowana.

Dwa podpisy i weto. Decyzje Karola Nawrockiego ws. trzech projektów ustaw

„Jednocześnie Prezydent Karol Nawrocki zdecydował o zawetowaniu ustawy z dnia 26 września 2025 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych” - czytamy na stronie Kancelarii Prezydenta RP.