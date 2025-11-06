Reklama
Dwa podpisy i weto. Karol Nawrocki zdecydował o trzech ustawach

Zdaniem prezydenta, zawetowana ustawa mogłaby spowodować „osłabienie formy ochrony obywateli przed bezprawnymi praktykami dużych korporacji finansowych”.

Publikacja: 06.11.2025 22:02

Warszawa, 22.10.2025. Prezydent RP Karol Nawrocki w Pałacu Prezydenckim

Foto: Marcin Obara/PAP

Jan Skoumal

Jak poinformowała Kancelaria Prezydenta, w dniu 6 listopada 2025 r. Prezydent RP Karol Nawrocki podpisał dwie ustawy: Ustawę z dnia 26 września 2025 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw oraz Ustawę z dnia 26 września 2025 r. o pomocy państwa skierowanej do armatorów jednostek pływających w związku z wprowadzeniem zakazu połowu dorsza na Morzu Bałtyckim. 

Trzecia ustawa, nad którą pochylił się dziś prezydent, została przez niego zawetowana.

Dwa podpisy i weto. Decyzje Karola Nawrockiego ws. trzech projektów ustaw

„Jednocześnie Prezydent Karol Nawrocki zdecydował o zawetowaniu ustawy z dnia 26 września 2025 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych” - czytamy na stronie Kancelarii Prezydenta RP.

Zdaniem prezydenta, zawetowana ustawa mogłaby spowodować „osłabienie formy ochrony obywateli przed bezprawnymi praktykami dużych korporacji finansowych”. 

„W ocenie Prezydenta RP przyjęte w ustawie z dnia 26 września 2025 r. rozwiązania są niekorzystne systemowo. Istotnie osłabiają instytucjonalną ochronę przed bezprawnymi praktykami rynkowymi ubezpieczycieli w postaci nieterminowego wypłacania odszkodowań z obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, ubezpieczenia OC rolników oraz obowiązkowego ubezpieczenia budynków rolniczych i w wysokości zgodnej z ustawowym zakresem odpowiedzialności gwarancyjnej” - czytamy we wniosku prezydenta o ponowne rozpatrzenie ustawy.

„Nie ma zatem i nie będzie zgody Prezydenta RP na osłabianie form ochrony obywateli przed bezprawnymi praktykami dużych korporacji finansowych pod „sztandarem deregulacji”. Państwo polskie powinno racjonalnie i efektywnie chronić obywatela” - czytamy.

Zawetowana ustawa trafi z powrotem do Sejmu.

Źródło: rp.pl

