Zapadł wyrok w sprawie afery SKOK Wołomin. 14 lat więzienia za wypranie blisko 350 mln zł

Na karę 14 lat pozbawienia wolności Sąd Okręgowy Warszawa-Praga skazał w poniedziałek Piotra Polaszczyka. Mężczyzna został uznany winnym w procesie dotyczącym „wyprania” około 350 mln zł ze SKOK Wołomin.

Publikacja: 22.12.2025 11:09

Oskarżony Piotr Polaszczyk na sali rozpraw Sądu Okręgowego Warszawa-Praga

Foto: PAP/Paweł Supernak

Mateusz Mikowski

Uzasadniając to orzeczenie, sędzia Marek Dobrasiewicz podkreślił, że Polaszczyk współkierował zorganizowaną grupą przestępczą, która doprowadziła do wyprania środków ze SKOK i uczynił sobie z tego przestępstwa stałe źródło dochodu. Oprócz kary pozbawienia wolności mężczyzna został ukarany także grzywną w wysokości 510 tys. zł. Ma też wpłacić blisko 35 mln zł na konto wołomińskiej kasy w ramach częściowego naprawienia szkody.

Zagraniczne firmy, „słupy” i rolowanie kredytów. Wyrok po pięciu latach procesu

To nieprawomocny finał ponad pięcioletniego procesu, który toczył się przed warszawskim sądem od lipca 2020 r. Piotr Polaszczyk, były agent Wojskowych Służb Informacyjnych i były wiceprzewodniczący rady nadzorczej wołomińskiego SKOK-u, został w nim oskarżony o wypranie 358 mln zł. Pieniądze te miały pochodzić z wyłudzonych pożyczek i kredytów z kasy w Wołominie. Na czym miał polegać ten proceder?

Z wołomińskiej kasy zaciągnięte były pożyczki i kredyty na tzw. słupy. Byli nimi m.in. członkowie rodziny, znajomi oskarżonego a nawet kierowcy SKOK-u. Najwyższa fikcyjna pożyczka sięgała 8 mln zł. Co ważne słupy nie dostawały tych środków. 

Jak ustalono w śledztwie Polaszczyk przyjmował pieniądze na konto swoje oraz innych członków wołomińskiego SKOK-u. Następnie przelewał te środki dalej, a dla zachowania pozorów miał przy ich pomocy zawierać fikcyjne pożyczki, umowy inwestycyjne i umowy wierzytelności. W konsekwencji pieniądze były lokowane m.in. w nieruchomości w Polsce i za granicą. W tym celu powstały także spółki na Cyprze. W akcie oskarżenia Polaszczykowi zarzucono popełnienie blisko tysiąca przestępstw. Według śledczych były to działania „przemyślane, wyrachowane, bardzo skomplikowane i na ogromną skalę”. W rezultacie prokuratura zażądała dla mężczyzny 15 lat więzienia.

Oskarżony konsekwentnie nie przyznawał się do winy, twierdząc, że sprawa ta jest przykładem politycznego gangsterstwa. Jego obrońcy wnosili o uniewinnienie.

Miliardy złotych wyprowadzone ze SKOK Wołomin. Kolosalna afera finansowa

Nie jest to jedyny proces dotyczący afery SKOK Wołomin, w której na ławie oskarżonych zasiada Piotr Polaszczyk. Na początku grudnia przed tym samym sądem na warszawskiej Pradze rozpoczęło się postępowanie w tzw. głównym procesie dotyczącym wołomińskiego SKOK-u. Ponad 60 osób jest w nim oskarżonych o doprowadzenie do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie ponad 3 mld zł. Polaszczyk miał być pomysłodawcą i koordynatorem grupy przestępczej, która od maja 2006 r. do października 2014 r. miała dokonywać oszustw, prania pieniędzy i doprowadzić do gigantycznej szkody majątkowej.

Z kolei w marcu zapadł prawomocny wyrok w procesie dotyczącym brutalnego pobicia byłego wiceszefa KNF Wojciecha Kwaśniaka nadzorującego kontrolę w SKOK Wołomin. Warszawski sąd okręgowy uznał Polaszczyka za winnego podżegania do tej napaści i skazał go na 8 lat więzienia oraz pół miliona zł zadośćuczynienia.

