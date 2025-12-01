Aktualizacja: 01.12.2025 15:48 Publikacja: 01.12.2025 14:33
Jeden z głównych oskarżonych w aferze SKOK Wołomin Piotr Polaszczyk na sali rozpraw Sądu Okręgowego Warszawa-Praga
Śledztwo w tej sprawie trwało niemal 10 lat. Przygotowany przez Prokuraturę Okręgową w Gorzowie Wielkopolskim akt oskarżenia liczy ponad 6 tys. stron i obejmuje ponad 60 osób.
W poniedziałek przed Sądem Okręgowym Warszawa-Praga rozpoczęła się pierwsza rozprawa. Jak podaje Polska Agencja Prasowa, stawiła się na niej oskarżająca w sprawie prok. Agnieszka Leszczyńska, większość z oskarżonych oraz ich obrońców, a także przedstawiciele pokrzywdzonych, w tym syndyka upadłej Kasy.
Po trwających godzinę czynnościach formalnych – sprawdzeniu obecności oskarżonych i obrońców – sędzia Tomasz Ładny otworzył przewód sądowy, a prok. Leszczyńska zaczęła odczytywać akt oskarżenia.
Jak pisaliśmy na łamach rp.pl, głównym oskarżonym w tej sprawie jest Piotr Polaszczyk (zgodził się na publikację wizerunku i danych osobowych), były agent Wojskowych Służb Informacyjnych i były wiceprzewodniczący rady nadzorczej wołomińskiego SKOK-u. Prokuratura oskarżyła go m.in. o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą i wyrządzenie szkody w obrocie gospodarczym. Z ustaleń śledczych wynika, że to on miał być pomysłodawcą i koordynatorem grupy.
Wśród oskarżonych są też byli członkowie zarządu SKOK Wołomin: Mariusz G. Mateusz G., Joanna P., którym prokurator zarzucił m.in. udział w grupie przestępczej i wyrządzenie szkody majątkowej. „Będąc zobowiązanymi do zajmowania się sprawami majątkowymi SKOK Wołomin, nadużyli udzielonych im uprawnień i niedopełniali ciążących na nich obowiązków” – informował rzecznik gorzowskiej prokuratury prok. Łukasz Gospodarek. Kilkadziesiąt innych osób oskarżono o m.in. oszustwo, pranie pieniędzy i spowodowanie szkody majątkowej.
Według prokuratury grupa, którą założył Piotr Polaszczyk miała wyłudzać pożyczki i kredyty ze SKOK Wołomin na podstawione osoby, wykorzystując do tego m.in. podrobione zaświadczenia o zatrudnieniu i wysokości wynagrodzenia. Tzw. słupami byli początkowo partnerzy biznesowi Polaszczyka, a później osoby o znikomych dochodach „organizowane” przez członków grupy. Część pozyskanych w ten sposób pieniędzy trafiała na konta zagranicznych firm i finansowała interesy prowadzone przez oskarżonych. Reszta wyłudzonych środków miała być przeznaczona na tzw. rolowanie kredytów, czyli spłacanie rat wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Jak ustalili prokuratorzy, proceder ten trwał od maja 2006 r. do października 2014 r.
„Oskarżeni wyprowadzali dla siebie środki z wołomińskiej kasy za pośrednictwem podmiotów zagranicznych, które stworzone były po to, by zawierać fikcyjne umowy. Pranie pieniędzy przebiegało tak, żeby nie było widać do kogo one ostatecznie trafiały. Jednocześnie zaciągniętymi kredytami spłacano kredyty z poprzednich lat” – informowała prokuratura.
W ten sposób oskarżeni mieli doprowadzić do niekorzystnego rozporządzenia mieniem. Chodzi o kwotę ponad 3 mld zł.
