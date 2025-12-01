Śledztwo w tej sprawie trwało niemal 10 lat. Przygotowany przez Prokuraturę Okręgową w Gorzowie Wielkopolskim akt oskarżenia liczy ponad 6 tys. stron i obejmuje ponad 60 osób.

W poniedziałek przed Sądem Okręgowym Warszawa-Praga rozpoczęła się pierwsza rozprawa. Jak podaje Polska Agencja Prasowa, stawiła się na niej oskarżająca w sprawie prok. Agnieszka Leszczyńska, większość z oskarżonych oraz ich obrońców, a także przedstawiciele pokrzywdzonych, w tym syndyka upadłej Kasy.

Po trwających godzinę czynnościach formalnych – sprawdzeniu obecności oskarżonych i obrońców – sędzia Tomasz Ładny otworzył przewód sądowy, a prok. Leszczyńska zaczęła odczytywać akt oskarżenia.

Na czym polegała tzw. afera SKOK Wołomin

Jak pisaliśmy na łamach rp.pl, głównym oskarżonym w tej sprawie jest Piotr Polaszczyk (zgodził się na publikację wizerunku i danych osobowych), były agent Wojskowych Służb Informacyjnych i były wiceprzewodniczący rady nadzorczej wołomińskiego SKOK-u. Prokuratura oskarżyła go m.in. o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą i wyrządzenie szkody w obrocie gospodarczym. Z ustaleń śledczych wynika, że to on miał być pomysłodawcą i koordynatorem grupy.