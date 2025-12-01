Rzeczpospolita
Prawo
Reklama

Ruszył główny proces w sprawie SKOK Wołomin. To jedna z największych afer finansowych III RP

W poniedziałek przed Sądem Okręgowym Warszawa-Praga rozpoczął się główny proces w sprawie afery SKOK Wołomin. To jedna z największych afer finansowych III RP. Według prokuratury oskarżeni mieli doprowadzić do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie ponad 3 mld zł.

Publikacja: 01.12.2025 14:33

Jeden z głównych oskarżonych w aferze SKOK Wołomin Piotr Polaszczyk na sali rozpraw Sądu Okręgowego

Jeden z głównych oskarżonych w aferze SKOK Wołomin Piotr Polaszczyk na sali rozpraw Sądu Okręgowego Warszawa-Praga

Foto: PAP/Paweł Supernak

mat

Śledztwo w tej sprawie trwało niemal 10 lat. Przygotowany przez Prokuraturę Okręgową w Gorzowie Wielkopolskim akt oskarżenia liczy ponad 6 tys. stron i obejmuje ponad 60 osób. 

W poniedziałek przed Sądem Okręgowym Warszawa-Praga rozpoczęła się pierwsza rozprawa. Jak podaje Polska Agencja Prasowa, stawiła się na niej oskarżająca w sprawie prok. Agnieszka Leszczyńska, większość z oskarżonych oraz ich obrońców, a także przedstawiciele pokrzywdzonych, w tym syndyka upadłej Kasy.

Po trwających godzinę czynnościach formalnych – sprawdzeniu obecności oskarżonych i obrońców – sędzia Tomasz Ładny otworzył przewód sądowy, a prok. Leszczyńska zaczęła odczytywać akt oskarżenia.

Czytaj więcej

Cezary Szymanek, zastępca redaktora naczelnego „Rzeczpospolitej”
podcast
Pobicie urzędnika z miliardami w tle. Afera SKOK Wołomin i wyrok za podżeganie do pobicia Kwaśniaka

Na czym polegała tzw. afera SKOK Wołomin

Jak pisaliśmy na łamach rp.pl, głównym oskarżonym w tej sprawie jest Piotr Polaszczyk (zgodził się na publikację wizerunku i danych osobowych), były agent Wojskowych Służb Informacyjnych i były wiceprzewodniczący rady nadzorczej wołomińskiego SKOK-u. Prokuratura oskarżyła go m.in. o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą i wyrządzenie szkody w obrocie gospodarczym. Z ustaleń śledczych wynika, że to on miał być pomysłodawcą i koordynatorem grupy.

Reklama
Reklama

Wśród oskarżonych są też byli członkowie zarządu SKOK Wołomin: Mariusz G. Mateusz G., Joanna P., którym prokurator zarzucił m.in. udział w grupie przestępczej i wyrządzenie szkody majątkowej. „Będąc zobowiązanymi do zajmowania się sprawami majątkowymi SKOK Wołomin, nadużyli udzielonych im uprawnień i niedopełniali ciążących na nich obowiązków” – informował rzecznik gorzowskiej prokuratury prok. Łukasz Gospodarek. Kilkadziesiąt innych osób oskarżono o m.in. oszustwo, pranie pieniędzy i spowodowanie szkody majątkowej.

Według prokuratury grupa, którą założył Piotr Polaszczyk miała wyłudzać pożyczki i kredyty ze SKOK Wołomin na podstawione osoby, wykorzystując do tego m.in. podrobione zaświadczenia o zatrudnieniu i wysokości wynagrodzenia. Tzw. słupami byli początkowo partnerzy biznesowi Polaszczyka, a później osoby o znikomych dochodach „organizowane” przez członków grupy. Część pozyskanych w ten sposób pieniędzy trafiała na konta zagranicznych firm i finansowała interesy prowadzone przez oskarżonych. Reszta wyłudzonych środków miała być przeznaczona na tzw. rolowanie kredytów, czyli spłacanie rat wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Jak ustalili prokuratorzy, proceder ten trwał od maja 2006 r. do października 2014 r.

„Oskarżeni wyprowadzali dla siebie środki z wołomińskiej kasy za pośrednictwem podmiotów zagranicznych, które stworzone były po to, by zawierać fikcyjne umowy. Pranie pieniędzy przebiegało tak, żeby nie było widać do kogo one ostatecznie trafiały. Jednocześnie zaciągniętymi kredytami spłacano kredyty z poprzednich lat” – informowała prokuratura.

W ten sposób oskarżeni mieli doprowadzić do niekorzystnego rozporządzenia mieniem. Chodzi o kwotę ponad 3 mld zł.

Czytaj więcej

SKOK Wołomin
Prawo karne
Wraca afera SKOK Wołomin. Finalny akt oskarżenia już w sądzie

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Prawo Karne

Śledztwo w tej sprawie trwało niemal 10 lat. Przygotowany przez Prokuraturę Okręgową w Gorzowie Wielkopolskim akt oskarżenia liczy ponad 6 tys. stron i obejmuje ponad 60 osób. 

W poniedziałek przed Sądem Okręgowym Warszawa-Praga rozpoczęła się pierwsza rozprawa. Jak podaje Polska Agencja Prasowa, stawiła się na niej oskarżająca w sprawie prok. Agnieszka Leszczyńska, większość z oskarżonych oraz ich obrońców, a także przedstawiciele pokrzywdzonych, w tym syndyka upadłej Kasy.

Pozostało jeszcze 85% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Przeciętny Europejczyk rocznie produkuje 11 kg odpadów tekstylnych. Problemem jest ich zagospodarowa
Prawo w Polsce
Gdzie wyrzucać stare ubrania? Od 1 stycznia nie wszyscy będą musieli wozić je na PSZOK
W grudniu terminy wypłat 800 plus ulegną zmianie. Jak wygląda nowy harmonogram?
Praca, Emerytury i renty
Aż cztery zmiany w grudniu 2025. Nowy harmonogram wypłat 800 plus
Pierwsza wolna Wigilia dla większości pracowników
Praca, Emerytury i renty
Nowy dzień wolny od pracy jeszcze w 2025 roku. Ale nie wszyscy z niego skorzystają
Kilka grup seniorów otrzyma emerytury wcześniej w grudniu. Zmiany w terminach wypłat
Praca, Emerytury i renty
Grudzień 2025 przyniesie dużo zmian na kontach emerytów. Powodem nie tylko święta
Startupy poszukiwane — dołącz do Platform startowych w Polsce Wschodniej i zyskaj nowe możliwości!
Materiał Promocyjny
Startupy poszukiwane — dołącz do Platform startowych w Polsce Wschodniej i zyskaj nowe możliwości!
Ile będzie wynosiła płaca minimalna od 2026?
Praca, Emerytury i renty
Ile wyniesie płaca minimalna w 2026 roku? Ile razy się zmieni?
Nowa era budownictwa: roboty w służbie ludzi i środowiska
Materiał Promocyjny
Nowa era budownictwa: roboty w służbie ludzi i środowiska
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama