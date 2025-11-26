Reklama
Majątek Zbigniewa Ziobry - jest zażalenie na decyzję prokuratury

Jest zażalenie na postanowienie prokuratora o zabezpieczeniu majątkowym na mieniu posła PiS Zbigniewa Ziobry.

Publikacja: 26.11.2025 14:03

Foto: Paweł Supernak/PAP

Dorota Gajos-Kaniewska

Jak informuje RMF FM, zażalenie złożył jeden z pełnomocników byłego ministra sprawiedliwości przebywającego w Budapeszcie.

Prokuratura wydała zabezpieczenie na działkach i domach Zbigniewa Ziobry

12 listopada prokurator prowadzący śledztwo w sprawie nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości wydał postanowienie o zabezpieczeniu na mieniu Zbigniewa Ziobry. Rzecznik Prokuratury Krajowej prokurator Przemysław Nowak przekazał, że zabezpieczenie polega na ustanowieniu tzw. hipoteki przymusowej na nieruchomościach należących do Ziobry, położonych w powiecie skierniewickim i krakowskim. W praktyce chodzi o odpowiedni wpis  w czterech księgach wieczystych dwóch nieruchomości. Zajęto też rachunki bankowe posła, ale nie było na nich żadnych środków. 

„Zabezpieczenie majątkowe ma zapewnić wykonalność przyszłych orzeczeń sądowych o charakterze majątkowym, takich jak grzywna, obowiązek naprawienia szkody, przepadek, zwrot korzyści, poprzez uniemożliwienie podejrzanemu wyzbycia się, obciążenia lub ukrycia majątku” -wyjaśniał  Nowak w rozmowie z PAP.

Prokuratura szacuje, że szkoda wynikająca z działań i zaniechań byłego ministra sprawiedliwości to co najmniej 143 miliony złotych.

Ziobro poza granicami Polski, jego paszport wciąż ważny

Prokuratura chce przedstawić Ziobrze 26 zarzutów karnych. Są wśród nich zarzuty kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, która doprowadziła do przywłaszczenia co najmniej 150 mln zł z podległego MS Funduszu Sprawiedliwości. Posłowie zgodzili się na uchylenie immunitetu poselskiego Ziobry, a następnie  na jego zatrzymanie i aresztowanie.

Prokuratura już skierowała do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotów wniosek o tymczasowe aresztowanie Zbigniewa Ziobry na trzy miesiące. Sąd ma podjąć decyzję dopiero 22 grudnia.

Natomiast 18 listopada Ministerstwo Spraw Zagranicznych zablokowało paszport dyplomatyczny Zbigniewa Ziobry. To jednak nie zablokowało mu możliwości podróżowania. Prokuratura od kilkunastu dni próbuje unieważnić prywatny paszport polityka. TOK FM donosi, że wciąż czeka na decyzję z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Dopiero we wtorek prokuratura dostała informację, że  „uruchomiono odpowiednią procedurę administracyjną".

Osoby Zbigniew Ziobro Prawo Karne Postępowanie Karne

