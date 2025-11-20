Reklama
Prokuratura ustanowiła zabezpieczenie na majątku Zbigniewa Ziobry

Prokurator prowadzący śledztwo w sprawie Funduszu Sprawiedliwości wydał w dniu 12 listopada 2025 r. postanowienie o zabezpieczeniu majątkowym na mieniu podejrzanego Zbigniewa Ziobry - poinformował na X rzecznik prasowy Prokuratury Krajowej prokurator Przemysław Nowak.

Publikacja: 20.11.2025 18:18

Zbigniew Ziobro z żoną przed ich domem

Foto: PAP/Rafał Guz

Dorota Gajos-Kaniewska

Jak wyjaśnił rzecznik, zabezpieczenie nastąpiło poprzez obciążenie hipoteką przymusową nieruchomości należących do podejrzanego oraz zajęcie środków zgromadzonych na jego rachunku bankowym. Ma to zapewnić „wykonalność przyszłych orzeczeń sądowych o charakterze majątkowym”, jakie zapadną w procesie Zbigniewa Ziobry.

„Zgodnie z art. 291 § 1 k.p.k., w razie zarzucenia podejrzanemu popełnienia przestępstwa, za które można orzec grzywnę lub środek kompensacyjny (np. obowiązek naprawienia szkody), prokurator może z urzędu zabezpieczyć wykonanie tego orzeczenia na mieniu podejrzanego, jeżeli istnieje uzasadniona obawa, że bez takiego zabezpieczenia jego wykonanie będzie niemożliwe lub znacznie utrudnione. W niniejszej sprawie obie powyższe przesłanki zastosowania zabezpieczenia majątkowego zostały spełnione” - wyjaśnił prok. Nowak.

Dodał, że na postanowienie o zabezpieczeniu majątkowym Zbigniewowi Ziobrze przysługuje zażalenie do sądu.

Jaki majątek ma Zbigniew Ziobro

Kilka lat temu, gdy Zbigniew Ziobro był jeszcze ministrem sprawiedliwości w rządzie PiS, dziennikarze Wirtualnej Polski ustalili, że Zbigniew Ziobro oraz jego żona Patrycja Kotecka-Ziobro posiadają dwa domy, mieszkanie, udziały w domu i dwóch mieszkaniach, a także kilkadziesiąt tysięcy metrów lasów oraz terenów rolnych. Ale w żadnej z ksiąg wieczystych ich nazwiska nie figurują obok siebie. Oznacza to, że cały majątek posiadają osobno. Do Zbigniewa Ziobry należały wówczas nieruchomości warte ok. 3 mln zł.

Z kolei z ostatniego oświadczenia majątkowego posła Ziobry wynika, że posiada on jednorodzinny budynek mieszkalny o powierzchni 133,15 mkw. wraz z budynkami gospodarczymi o wartości około 950 tys. zł. Jest też właścicielem  gospodarstwa rolnego o powierzchni 73 arów o wartości 175 tys. zł oraz dwóch działek leśno-rolnych 1,1 ha  i 1,4 ha o łącznej wartości 485 tys. zł. Poseł Ziobro deklarował też oszczędności w kwocie 476 tys. zł. 

Zbigniew Ziobro wciąż na Węgrzech z nieważnym paszportem

Przypomnijmy, że były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro przebywa od miesiąca na Węgrzech. Tymczasem prokuratura chce mu przedstawić 26 zarzutów karnych. Są wśród nich zarzuty kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, która doprowadziła do przywłaszczenia co najmniej 150 mln zł z podległego MS Funduszu Sprawiedliwości. Posłowie zgodzili się na uchylenie immunitetu poselskiego Ziobry, a następnie  na jego zatrzymanie i aresztowanie.

W ubiegłym tygodniu do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotów prokuratura skierowała wniosek o tymczasowe aresztowanie Zbigniewa Ziobry na trzy miesiące. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa ma podjąć decyzję dopiero 22 grudnia. Natomiast we wtorek, na wniosek Prokuratury Krajowej, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski unieważnił paszport dyplomatyczny posła Ziobry. 

PK tłumaczyła konieczność zastosowania aresztu wobec Ziobry  "zachodzącą w sprawie uzasadnioną obawą ucieczki lub ukrycia się, obawą bezprawnego utrudniania postępowania, a nadto realną groźbą wymierzenia surowej kary”. Ziobrze grozi do 25 lat pozbawienia wolności.

Sam Zbigniew Ziobro deklarował, że nie wystąpi o azyl polityczny na Węgrzech, ale też nie podał jednoznacznie, czy i kiedy wróci do Polski.  

Osoby Zbigniew Ziobro Prawo Karne

