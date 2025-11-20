Z tego artykułu się dowiesz: Na jakiej podstawie prokuratura ustanowiła zabezpieczenie majątkowe na mieniu Zbigniewa Ziobry?

Jaki majątek Zbigniewa Ziobry mógł podlegać zabezpieczeniu?

Jakie zarzuty ciążą na Zbigniewie Ziobrze i jakie konsekwencje z tego wynikają?

Jakie kroki prawne dotychczas podjęła prokuratura wobec Zbigniewa Ziobry?

Jak wyjaśnił rzecznik, zabezpieczenie nastąpiło poprzez obciążenie hipoteką przymusową nieruchomości należących do podejrzanego oraz zajęcie środków zgromadzonych na jego rachunku bankowym. Ma to zapewnić „wykonalność przyszłych orzeczeń sądowych o charakterze majątkowym”, jakie zapadną w procesie Zbigniewa Ziobry.

„Zgodnie z art. 291 § 1 k.p.k., w razie zarzucenia podejrzanemu popełnienia przestępstwa, za które można orzec grzywnę lub środek kompensacyjny (np. obowiązek naprawienia szkody), prokurator może z urzędu zabezpieczyć wykonanie tego orzeczenia na mieniu podejrzanego, jeżeli istnieje uzasadniona obawa, że bez takiego zabezpieczenia jego wykonanie będzie niemożliwe lub znacznie utrudnione. W niniejszej sprawie obie powyższe przesłanki zastosowania zabezpieczenia majątkowego zostały spełnione” - wyjaśnił prok. Nowak.

Dodał, że na postanowienie o zabezpieczeniu majątkowym Zbigniewowi Ziobrze przysługuje zażalenie do sądu.

Jaki majątek ma Zbigniew Ziobro

Kilka lat temu, gdy Zbigniew Ziobro był jeszcze ministrem sprawiedliwości w rządzie PiS, dziennikarze Wirtualnej Polski ustalili, że Zbigniew Ziobro oraz jego żona Patrycja Kotecka-Ziobro posiadają dwa domy, mieszkanie, udziały w domu i dwóch mieszkaniach, a także kilkadziesiąt tysięcy metrów lasów oraz terenów rolnych. Ale w żadnej z ksiąg wieczystych ich nazwiska nie figurują obok siebie. Oznacza to, że cały majątek posiadają osobno. Do Zbigniewa Ziobry należały wówczas nieruchomości warte ok. 3 mln zł.