Aktualizacja: 20.11.2025 18:56 Publikacja: 20.11.2025 18:18
Zbigniew Ziobro z żoną przed ich domem
Foto: PAP/Rafał Guz
Jak wyjaśnił rzecznik, zabezpieczenie nastąpiło poprzez obciążenie hipoteką przymusową nieruchomości należących do podejrzanego oraz zajęcie środków zgromadzonych na jego rachunku bankowym. Ma to zapewnić „wykonalność przyszłych orzeczeń sądowych o charakterze majątkowym”, jakie zapadną w procesie Zbigniewa Ziobry.
„Zgodnie z art. 291 § 1 k.p.k., w razie zarzucenia podejrzanemu popełnienia przestępstwa, za które można orzec grzywnę lub środek kompensacyjny (np. obowiązek naprawienia szkody), prokurator może z urzędu zabezpieczyć wykonanie tego orzeczenia na mieniu podejrzanego, jeżeli istnieje uzasadniona obawa, że bez takiego zabezpieczenia jego wykonanie będzie niemożliwe lub znacznie utrudnione. W niniejszej sprawie obie powyższe przesłanki zastosowania zabezpieczenia majątkowego zostały spełnione” - wyjaśnił prok. Nowak.
Dodał, że na postanowienie o zabezpieczeniu majątkowym Zbigniewowi Ziobrze przysługuje zażalenie do sądu.
Kilka lat temu, gdy Zbigniew Ziobro był jeszcze ministrem sprawiedliwości w rządzie PiS, dziennikarze Wirtualnej Polski ustalili, że Zbigniew Ziobro oraz jego żona Patrycja Kotecka-Ziobro posiadają dwa domy, mieszkanie, udziały w domu i dwóch mieszkaniach, a także kilkadziesiąt tysięcy metrów lasów oraz terenów rolnych. Ale w żadnej z ksiąg wieczystych ich nazwiska nie figurują obok siebie. Oznacza to, że cały majątek posiadają osobno. Do Zbigniewa Ziobry należały wówczas nieruchomości warte ok. 3 mln zł.
Z kolei z ostatniego oświadczenia majątkowego posła Ziobry wynika, że posiada on jednorodzinny budynek mieszkalny o powierzchni 133,15 mkw. wraz z budynkami gospodarczymi o wartości około 950 tys. zł. Jest też właścicielem gospodarstwa rolnego o powierzchni 73 arów o wartości 175 tys. zł oraz dwóch działek leśno-rolnych 1,1 ha i 1,4 ha o łącznej wartości 485 tys. zł. Poseł Ziobro deklarował też oszczędności w kwocie 476 tys. zł.
Czytaj więcej
Sejm zgodził się na uchylenie immunitetu Zbigniewa Ziobry, jego zatrzymanie i tymczasowe aresztow...
Przypomnijmy, że były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro przebywa od miesiąca na Węgrzech. Tymczasem prokuratura chce mu przedstawić 26 zarzutów karnych. Są wśród nich zarzuty kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, która doprowadziła do przywłaszczenia co najmniej 150 mln zł z podległego MS Funduszu Sprawiedliwości. Posłowie zgodzili się na uchylenie immunitetu poselskiego Ziobry, a następnie na jego zatrzymanie i aresztowanie.
W ubiegłym tygodniu do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotów prokuratura skierowała wniosek o tymczasowe aresztowanie Zbigniewa Ziobry na trzy miesiące. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa ma podjąć decyzję dopiero 22 grudnia. Natomiast we wtorek, na wniosek Prokuratury Krajowej, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski unieważnił paszport dyplomatyczny posła Ziobry.
PK tłumaczyła konieczność zastosowania aresztu wobec Ziobry "zachodzącą w sprawie uzasadnioną obawą ucieczki lub ukrycia się, obawą bezprawnego utrudniania postępowania, a nadto realną groźbą wymierzenia surowej kary”. Ziobrze grozi do 25 lat pozbawienia wolności.
Sam Zbigniew Ziobro deklarował, że nie wystąpi o azyl polityczny na Węgrzech, ale też nie podał jednoznacznie, czy i kiedy wróci do Polski.
Czytaj więcej
„Czy Pani/Pana zdaniem Zbigniew Ziobro mógłby liczyć w Polsce na uczciwy proces?” - takie pytanie...
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Jak wyjaśnił rzecznik, zabezpieczenie nastąpiło poprzez obciążenie hipoteką przymusową nieruchomości należących do podejrzanego oraz zajęcie środków zgromadzonych na jego rachunku bankowym. Ma to zapewnić „wykonalność przyszłych orzeczeń sądowych o charakterze majątkowym”, jakie zapadną w procesie Zbigniewa Ziobry.
„Zgodnie z art. 291 § 1 k.p.k., w razie zarzucenia podejrzanemu popełnienia przestępstwa, za które można orzec grzywnę lub środek kompensacyjny (np. obowiązek naprawienia szkody), prokurator może z urzędu zabezpieczyć wykonanie tego orzeczenia na mieniu podejrzanego, jeżeli istnieje uzasadniona obawa, że bez takiego zabezpieczenia jego wykonanie będzie niemożliwe lub znacznie utrudnione. W niniejszej sprawie obie powyższe przesłanki zastosowania zabezpieczenia majątkowego zostały spełnione” - wyjaśnił prok. Nowak.
Prokuratura Okręgowa w Warszawie wszczęła śledztwo w sprawie awantury, do której doszło na posiedzeniu Trybunału...
Gospodarka naszego kraju – jedyna w UE rosnąca nieprzerwanie od 20 lat – wykazuje niesamowitą stabilność makroekonomiczną i ducha przedsiębiorczości. Aby jednak wykorzystać pełen potencjał, warto zająć się dwoma długookresowymi barierami: niedostatecznie rozwiniętym rynkiem finansowym oraz słabą komercjalizacją nauki i wdrożeniami.
Resort rozwoju przygotował projekt, który pozwoli na ustanowienie prawa użytkowania wieczystego i przeniesienie...
Zasada prawna ustanowiona przez tzw. neosędziów Sądu Najwyższego nie istnieje - stwierdził w środę Sąd Najwyższy...
Przy podziale majątku wspólnego po rozwodzie stosuje się wycenę osobistych nakładów małżonków, a nie waloryzację...
W obliczu przyspieszającej cyfryzacji cyberprzestępcy zwiększają skalę ataków na urządzenia końcowe – komputery i smartfony, ale też na infrastrukturę krytyczną.
Pieniądze od rodziców są zwolnione z podatku. Ale skarbówka zakwestionuje ulgę, jeśli nie wpłyną na rachunek syn...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas