Z tego artykułu się dowiesz: Jakie argumenty Sebastian M. przedstawia, kwestionując dowody w swoim procesie dotyczącym wypadku na A1?

Dlaczego Sebastian M. wnioskuje o dopuszczenie prywatnej ekspertyzy i jakie wnioski zawiera ta opinia?

Kim jest ekspert sporządzający prywatną ekspertyzę dla obrony i jakie argumenty przytacza?

Jakie jest stanowisko prokuratury wobec wniosków dowodowych oskarżonego Sebastiana M.?

Jak przebiegała reakcja służb na wypadek na autostradzie A1 i co ujawniła późniejsza narracja mediów na ten temat?

Jakie zarzuty stawia prokuratura Sebastianowi M. i jaka kara mu grozi?

W wystąpieniu przed Sądem Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim, gdzie trwa jego proces, Sebastian M. kwestionował wynik z oględzin miejsca wypadku, ponieważ dokonano ich długo po zdarzeniu, gdy inne samochody rozjechały już ślady aut biorących w nim udział. Zdaniem Łodzianina, sporządzony wówczas szkic nie obrazuje właściwie miejsca wypadku. Zarzucił on też biegłym stronniczość i wybiórcze traktowanie faktów pod wpływem przekazów medialnych.

Sebastian M. twierdzi, że powodem wypadku na A1 mogła być rozerwana opona Kii

Sebastian M. domaga się dopuszczenia przez sąd prywatnej ekspertyzy oraz o przesłuchanie jej autora. Z tej prywatnej opinii wynikać ma, że do wypadku mogło dojść przez rozerwanie opony w Kii. Wskazał ślad na jezdni, o którym mówi opinia biegłych, który jego zdaniem nie jest śladem hamowania i nie pasuje do szerokości kół samochodów BMW i Kia. Według oskarżonego jest to ślad żłobiący asfalt, który mogło zostawić koło dojazdowe Kii po rozerwaniu opony. Takie koło znaleziono na miejscu zdarzenia.

Na poparcie swojej tezy Łodzianin wskazał na zapisy z systemów elektronicznych Kii, które miały wykazać gwałtowne ruchy kierownicą. W ocenie Sebastiana M., kierowca Kii nie powinien poruszać się „z taką oponą” po autostradzie.