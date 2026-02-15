Z tego artykułu dowiesz się: Jakie dokumenty i zezwolenia są niezbędne do amatorskiego połowu ryb w Polsce?

Wyjaśniamy najważniejsze zasady związane z wędkowaniem, w tym m.in. z kartą wędkarską, składkami członkowskimi w Polskim Związku Wędkarskim (PZW) oraz zezwoleniami pozwalającymi na połów w akwenach należących do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Przybliżamy też zasady obowiązujące na łowiskach komercyjnych.

Karta wędkarska: Jak i gdzie ją wyrobić? Ile to kosztuje?

Karta wędkarska stanowi dokument uprawniający do amatorskiego połowu ryb na polskich wodach śródlądowych. Jest wydawana dożywotnio osobom powyżej 14. roku życia i nie wymaga przedłużenia ani wymiany pod warunkiem, że została wydana po 31 stycznia 1997 roku (karty wydane wcześniej utraciły swoją ważność).

Aby otrzymać kartę wędkarską, jak wynika z informacji znajdujących się na stronie internetowej PZW, należy: