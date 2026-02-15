PZW, Wody Polskie i łowiska komercyjne: Oto koszty i zasady łowienia w 2026 roku
Wyjaśniamy najważniejsze zasady związane z wędkowaniem, w tym m.in. z kartą wędkarską, składkami członkowskimi w Polskim Związku Wędkarskim (PZW) oraz zezwoleniami pozwalającymi na połów w akwenach należących do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Przybliżamy też zasady obowiązujące na łowiskach komercyjnych.
Karta wędkarska stanowi dokument uprawniający do amatorskiego połowu ryb na polskich wodach śródlądowych. Jest wydawana dożywotnio osobom powyżej 14. roku życia i nie wymaga przedłużenia ani wymiany pod warunkiem, że została wydana po 31 stycznia 1997 roku (karty wydane wcześniej utraciły swoją ważność).
Aby otrzymać kartę wędkarską, jak wynika z informacji znajdujących się na stronie internetowej PZW, należy:
Wspomniana opłata za przystąpienie do egzaminu na kartę wędkarską różni się w zależności od konkretnego okręgu PZW, a często także od wieku zainteresowanego. Oto przykładowe stawki w 2026 roku:
Z obowiązku posiadania karty wędkarskiej zwolnione są:
Aby móc łowić ryby na wodach PZW, trzeba – poza posiadaniem karty wędkarskiej – opłacać:
Ponadto należy pamiętać o tym, że nowi członkowie PZW zobowiązani są jednorazowo wnieść wpisowe, które dla członka zwyczajnego PZW wynosi 30 zł, natomiast dla członka uczestnika PZW – w zależności od posiadanej ulgi – mieści się w przedziale od 0 do 30 zł.
Wysokość składki członkowskiej w PZW w 2026 roku wynosi:
Natomiast – jak już wspomniano – wysokość składki członkowskiej na ochronę i zagospodarowanie wód (składki okręgowej) ustalana jest przez poszczególne okręgi PZW. Jej stawka zależy także od tego, czy jest to stawka pełna (na wszystkie wody), czy niepełna (tylko na wybrane wody – nizinne lub górskie).
Przykładowo, wybrane stawki za 2026 rok w Okręgu Mazowieckim PZW wyglądają następująco:
Z kolei w Okręgu PZW w Katowicach stawki na ten rok kształtują się następująco:
Natomiast w Okręgu PZW w Gdańsku przykładowe stawki 2026 wyglądają tak:
Łowienie ryb możliwe jest również w akwenach należących do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Tu również wymagane jest posiadanie karty wędkarskiej. Jednak pozostałe zasady są inne niż w przypadku zbiorników wodnych zarządzanych przez PZW.
Aby móc łowić w zbiornikach należących do Wód Polskich, należy wykupić zezwolenie. Jest ono wydawane przez dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej (RZGW) i upoważnia do amatorskiego połowu ryb w obwodach rybackich i łowiskach udostępnionych przez dany RZGW. Można wykupić zezwolenie roczne lub okresowe (np. 1-, 3-, 7- lub 14-dniowe).
Od 1 stycznia 2026 roku zezwolenia na amatorski połów ryb w obwodach rybackich zagospodarowanych przez Wody Polskie kupić można wyłącznie w sposób elektroniczny. Jest to możliwe za pomocą systemu Wirtualny Informator Rzeczny, dostępnego na stronie internetowej (wir.wody.gov.pl) lub przez aplikację mobilną WIR.
Oto ceny takich zezwoleń na łowienie z brzegu, lodu i jednostki pływającej w RZGW w Poznaniu obowiązujące w 2026 roku:
Z kolei w RZGW w Białymstoku ceny zezwoleń na łowienie z brzegu, lodu i jednostki pływającej w tym roku kształtują się następująco:
Nieco inne stawki w 2026 roku obowiązują w RZGW w Lublinie:
Jeszcze inne zasady wędkowania obowiązują na łowiskach komercyjnych. Przede wszystkim nie jest na nich wymagane posiadanie karty wędkarskiej. Konieczne jest natomiast wniesienie opłaty w postaci wykupienia licencji.
Czasami, zwłaszcza na kameralnych łowiskach chcących zapewnić wędkarzom komfortowe warunki, konieczna jest wcześniejsza rezerwacja stanowiska. W niektórych miejscach istnieje możliwość wypożyczenia sprzętu wędkarskiego.
Osoby korzystające z łowisk komercyjnych muszą przestrzegać obowiązujących na nich regulaminów. Te często szczegółowo opisują wiele kwestii, w tym m.in. sposób łowienia, wymagany sprzęt czy zasady dotyczące wprowadzania i korzystania z przynęt oraz zanęt. Niejednokrotnie określają także limity połowu oraz nakładają na wędkarzy inne ograniczenia czy dodatkowe obowiązki.
Ile kosztuje korzystanie z łowisk komercyjnych? Ich cenniki są zróżnicowanie. Zależą m.in. od miejsca i komfortu oferowanego użytkownikom. Przykładowo, w przypadku wspomnianych już miejsc z niewielką liczbą stanowisk ceny są zazwyczaj dużo wyższe od tych, które obowiązują na łowiskach, z których jednorazowo może korzystać wielu wędkarzy.
Ceny zaczynają się już od 20-30 zł za tzw. wędkowanie dzienne (12 godzin). Wyższe stawki – od ok. 100-120 zł – obowiązują w przypadku tzw. wędkowania dobowego (24 godziny). Ceny te mogą wzrosnąć jednak nawet do kilkuset złotych za dobę w sytuacji korzystania z kameralnego stanowiska, na którym znajduje się przyczepa kempingowa lub domek.
Oto przykładowy fragment cennika obowiązującego na jednym z wielkopolskich łowisk komercyjnych:
Tu z kolei fragment cennika łowiska komercyjnego na Mazowszu:
