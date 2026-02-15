Reklama
Chcesz łowić ryby w Polsce? Nie masz karty wędkarskiej? Dokumenty, opłaty i najważniejsze zasady związane z tym hobby

Wędkarstwo cieszy się w naszym kraju sporą popularnością. Nie brakuje też osób, które dopiero planują rozpocząć przygodę z tym hobby. Co powinny wiedzieć? Jakie dokumenty i zezwolenia zdobyć? Na jakie opłaty się przygotować? Czy można łowić ryby bez karty wędkarskiej?

Publikacja: 15.02.2026 07:08

PZW, Wody Polskie i łowiska komercyjne: Oto koszty i zasady łowienia w 2026 roku

Foto: Ashley / Adobe Stock

Joanna Kamińska

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie dokumenty i zezwolenia są niezbędne do amatorskiego połowu ryb w Polsce?
  • Jakie są wymogi i koszty związane z uzyskaniem karty wędkarskiej?
  • Kto jest zwolniony z obowiązku posiadania karty wędkarskiej?
  • Jakie składki członkowskie obowiązują w Polskim Związku Wędkarskim w 2026 roku?
  • Jakie są różnice w zasadach wędkowania na akwenach Wód Polskich w porównaniu do zbiorników PZW?
  • Jak wygląda korzystanie z łowisk komercyjnych i jakie są związane z tym koszty?

Wyjaśniamy najważniejsze zasady związane z wędkowaniem, w tym m.in. z kartą wędkarską, składkami członkowskimi w Polskim Związku Wędkarskim (PZW) oraz zezwoleniami pozwalającymi na połów w akwenach należących do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Przybliżamy też zasady obowiązujące na łowiskach komercyjnych.

Karta wędkarska: Jak i gdzie ją wyrobić? Ile to kosztuje?

Karta wędkarska stanowi dokument uprawniający do amatorskiego połowu ryb na polskich wodach śródlądowych. Jest wydawana dożywotnio osobom powyżej 14. roku życia i nie wymaga przedłużenia ani wymiany pod warunkiem, że została wydana po 31 stycznia 1997 roku (karty wydane wcześniej utraciły swoją ważność). 

Aby otrzymać kartę wędkarską, jak wynika z informacji znajdujących się na stronie internetowej PZW, należy:

  • wnieść opłatę za przystąpienie do egzaminu na kartę wędkarską – w wybranym okręgu PZW – której wysokość ustalają właściwe zarządy okręgów;
  • zdać egzamin na kartę wędkarską ze znajomości zasad i warunków ochrony i połowu ryb przed uprawnioną komisją egzaminacyjną w dowolnym powiecie na terenie kraju;
  • uiścić – w starostwie powiatowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania – opłatę za wydanie karty w wysokości 10 zł;
  • złożyć – do tego samego starostwa powiatowego – wniosek o wydanie karty wędkarskiej i załączyć do niego: fotografię legitymacyjną, zaświadczenie o zdanym egzaminie i dowód wniesienia opłaty za wydanie karty wędkarskiej, a także okazać do wglądu dokument tożsamości (np. dowód osobisty, a w przypadku młodzieży poniżej 18. roku życia – legitymację szkolną).
Wspomniana opłata za przystąpienie do egzaminu na kartę wędkarską różni się w zależności od konkretnego okręgu PZW, a często także od wieku zainteresowanego. Oto przykładowe stawki w 2026 roku:

  • Okręg Mazowiecki PZW – 40 zł (młodzież w wieku 14-16 lat jest zwolniona z opłaty);
  • Okręg Poznański PZW – 70 zł (z opłaty zwolniona jest młodzież ucząca się do ukończenia 19. roku życia);
  • Okręg PZW w Katowicach – 50 zł, a w przypadku młodzieży uczącej się do 24. roku życia – 30 zł (z opłaty zwolnione są kobiety i młodzież do lat 16 – członek uczestnik);
  • Okręg PZW w Lublinie – 30 zł (z opłaty zwolniona jest młodzież ucząca się i niepracująca do 24. roku życia na podstawie legitymacji).

Wędkarze na zamarzniętym jeziorze Rydwan niedaleko Łowicza.
Zwierzęta
Ryby słodkowodne padają ofiarą zmian klimatu. To koniec wędkarstwa, jakie znamy

Kto nie musi posiadać karty wędkarskiej? Oto trzy wyjątki

Z obowiązku posiadania karty wędkarskiej zwolnione są:

  • osoby do 14. roku życia – mogą łowić wyłącznie pod opieką pełnoletniego posiadacza karty wędkarskiej;
  • cudzoziemcy przebywający w Polsce czasowo – pod warunkiem wykupienia licencji na wędkowanie;
  • osoby, które wędkują w wodach należących do osoby fizycznej uprawnionej do rybactwa – pod warunkiem uzyskania od niej zezwolenia na połów ryb.

Składki członkowskie w PZW: Tyle wynoszą w 2026 roku

Aby móc łowić ryby na wodach PZW, trzeba – poza posiadaniem karty wędkarskiej – opłacać:

  • składkę członkowską w PZW (składkę ogólnozwiązkową) – jej stawki są takie same na terenie całego kraju;
  • składkę członkowską na ochronę i zagospodarowanie wód (składkę okręgową) – jej wysokość ustalana jest przez poszczególne okręgi PZW, a po jej opłaceniu, otrzymuje się bezpłatne, imienne i terminowe zezwolenie, które określa warunki uprawiania amatorskiego połowu ryb na wodach użytkowanych przez wydającego zezwolenie.

Ponadto należy pamiętać o tym, że nowi członkowie PZW zobowiązani są jednorazowo wnieść wpisowe, które dla członka zwyczajnego PZW wynosi 30 zł, natomiast dla członka uczestnika PZW – w zależności od posiadanej ulgi – mieści się w przedziale od 0 do 30 zł.

Wysokość składki członkowskiej w PZW w 2026 roku wynosi:

  • pełna – 180 zł;
  • ulgowa 75 proc. – 45 zł (członkowie uczestnicy do lat 16, młodzież szkolna i studenci w wieku 17-24 lata oraz członkowie odznaczeni odznaką PZW złotą z wieńcami);
  • ulgowa 50 proc. – 90 zł (członkowie odznaczeni złotą odznaką PZW oraz członkowie legitymujący się uprawnieniem wynikającym z posiadanego orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności);
  • ulgowa 25 proc. – 135 zł (członkowie odznaczeni srebrną odznaką PZW).

Natomiast – jak już wspomniano – wysokość składki członkowskiej na ochronę i zagospodarowanie wód (składki okręgowej) ustalana jest przez poszczególne okręgi PZW. Jej stawka zależy także od tego, czy jest to stawka pełna (na wszystkie wody), czy niepełna (tylko na wybrane wody – nizinne lub górskie).

Przykładowo, wybrane stawki za 2026 rok w Okręgu Mazowieckim PZW wyglądają następująco:

  • składka roczna niepełna – podstawowa (wody nizinne) – 260 zł,
  • składka roczna niepełna – ulgowa dla seniorów (wody nizinne) – 178 zł,
  • składka roczna pełna (wody nizinne, górskie, trolling) – 999 zł.

Z kolei w Okręgu PZW w Katowicach stawki na ten rok kształtują się następująco:

  • składka roczna niepełna – nizinna – 240 zł,
  • składka roczna niepełna – nizinna, ulgowa dla seniorów – 180 zł,
  • składka roczna pełna (na wodach górskich i nizinnych wszystkimi metodami oraz ze środków pływających z prawem do wywożenia zanęt i przynęt) – 280 zł.

Natomiast w Okręgu PZW w Gdańsku przykładowe stawki 2026 wyglądają tak:

  • składka roczna niepełna – wody nizinne – 260 zł,
  • składka roczna niepełna – wody nizinne, ulgowa dla seniorów – 130 zł,
  • składka roczna pełna – na wszystkie wody – 330 zł.
Akweny należące do Wód Polskich: Stawki 2026 za wędkowanie

Łowienie ryb możliwe jest również w akwenach należących do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Tu również wymagane jest posiadanie karty wędkarskiej. Jednak pozostałe zasady są inne niż w przypadku zbiorników wodnych zarządzanych przez PZW.

Aby móc łowić w zbiornikach należących do Wód Polskich, należy wykupić zezwolenie. Jest ono wydawane przez dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej (RZGW) i upoważnia do amatorskiego połowu ryb w obwodach rybackich i łowiskach udostępnionych przez dany RZGW. Można wykupić zezwolenie roczne lub okresowe (np. 1-, 3-, 7- lub 14-dniowe).

Od 1 stycznia 2026 roku zezwolenia na amatorski połów ryb w obwodach rybackich zagospodarowanych przez Wody Polskie kupić można wyłącznie w sposób elektroniczny. Jest to możliwe za pomocą systemu Wirtualny Informator Rzeczny, dostępnego na stronie internetowej (wir.wody.gov.pl) lub przez aplikację mobilną WIR.

Oto ceny takich zezwoleń na łowienie z brzegu, lodu i jednostki pływającej w RZGW w Poznaniu obowiązujące w 2026 roku:

  • zezwolenie roczne normalne – 300 zł,
  • zezwolenie roczne ulgowe – 150 zł,
  • zezwolenie okresowe 1-dniowe – 30 zł,
  • zezwolenie okresowe 3-dniowe – 60 zł,
  • zezwolenie okresowe 7-dniowe – 90 zł,
  • zezwolenie okresowe 14-dniowe – 140 zł.
Z kolei w RZGW w Białymstoku ceny zezwoleń na łowienie z brzegu, lodu i jednostki pływającej w tym roku kształtują się następująco:

  • zezwolenie roczne normalne – 250 zł,
  • zezwolenie roczne ulgowe – 125 zł,
  • zezwolenie okresowe 1-dniowe – 15 zł,
  • zezwolenie okresowe 3-dniowe – 30 zł,
  • zezwolenie okresowe 7-dniowe – 70 zł.

Nieco inne stawki w 2026 roku obowiązują w RZGW w Lublinie:

  • zezwolenie roczne normalne (na połów z brzegu) – 200 zł,
  • zezwolenie roczne ulgowe (na połów z brzegu) – 110 zł,
  • zezwolenie roczne normalne (na połów z jednostki pływającej) – 250 zł,
  • zezwolenie roczne ulgowe (na połów z jednostki pływającej) – 160 zł,
  • zezwolenie okresowe 1-dniowe (na połów z brzegu) – 25 zł,
  • zezwolenie okresowe 3-dniowe (na połów z brzegu) – 50 zł,
  • zezwolenie okresowe 14-dniowe (na połów z brzegu) – 100 zł,
  • zezwolenie okresowe 1-dniowe (na połów z jednostki pływającej) – 30 zł,
  • zezwolenie okresowe 3-dniowe (na połów z jednostki pływającej) – 60 zł,
  • zezwolenie okresowe 14-dniowe (na połów z jednostki pływającej) – 140 zł.

Ryba weźmie bez papieru. Noworoczna rewolucja dla wędkarzy
W sądzie i w urzędzie
Ryba weźmie bez papieru. Noworoczna rewolucja dla wędkarzy
Łowiska komercyjne: Tu można łowić ryby bez karty wędkarskiej

Jeszcze inne zasady wędkowania obowiązują na łowiskach komercyjnych. Przede wszystkim nie jest na nich wymagane posiadanie karty wędkarskiej. Konieczne jest natomiast wniesienie opłaty w postaci wykupienia licencji.

Czasami, zwłaszcza na kameralnych łowiskach chcących zapewnić wędkarzom komfortowe warunki, konieczna jest wcześniejsza rezerwacja stanowiska. W niektórych miejscach istnieje możliwość wypożyczenia sprzętu wędkarskiego.

Osoby korzystające z łowisk komercyjnych muszą przestrzegać obowiązujących na nich regulaminów. Te często szczegółowo opisują wiele kwestii, w tym m.in. sposób łowienia, wymagany sprzęt czy zasady dotyczące wprowadzania i korzystania z przynęt ‌oraz zanęt. Niejednokrotnie określają także limity połowu oraz nakładają na wędkarzy inne ograniczenia czy dodatkowe obowiązki.

Ile kosztuje korzystanie z łowisk komercyjnych? Ich cenniki są zróżnicowanie. Zależą m.in. od miejsca i komfortu oferowanego użytkownikom. Przykładowo, w przypadku wspomnianych już miejsc z niewielką liczbą stanowisk ceny są zazwyczaj dużo wyższe od tych, które obowiązują na łowiskach, z których jednorazowo może korzystać wielu wędkarzy.

Ceny zaczynają się już od 20-30 zł za tzw. wędkowanie dzienne (12 godzin). Wyższe stawki – od ok. 100-120 zł – obowiązują w przypadku tzw. wędkowania dobowego (24 godziny). Ceny te mogą wzrosnąć jednak nawet do kilkuset złotych za dobę w sytuacji korzystania z kameralnego stanowiska, na którym znajduje się przyczepa kempingowa lub domek.

Oto przykładowy fragment cennika obowiązującego na jednym z wielkopolskich łowisk komercyjnych:

  • wędkowanie dzienne (za każdą wędkę spławikową) – 35 zł/dzień,
  • wędkowanie dzienne (za każdą wędkę spinningową z łodzi) – 60 zł/dzień,
  • wędkowanie dobowe (zezwolenie na 3 wędki gruntowe) – 120 zł/doba.

Tu z kolei fragment cennika łowiska komercyjnego na Mazowszu:

  • wędkowanie dobowe – 160 zł/doba,
  • osoba towarzysząca – 50 zł/doba,
  • wędkowanie przez 2 doby na stanowisku z domkiem (2 wędkarzy, 4 wędki, 2 stanowiska wędkarskie) – 750 zł/2 doby.

Mandaty podczas wędkowania. O czym trzeba pamiętać?
Środowisko
Tego nie możesz robić podczas wędkowania. Możesz zapłacić wysoki mandat

Źródło: rp.pl

Polska W Urzędzie ryby dokumenty Prawo
