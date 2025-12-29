Reklama
Ryba weźmie bez papieru. Noworoczna rewolucja dla wędkarzy

Zakup zezwoleń na amatorski połów ryb wkrótce będzie możliwy wyłącznie przez Internet.

Publikacja: 29.12.2025 15:54

Ryba weźmie bez papieru. Noworoczna rewolucja dla wędkarzy

Foto: Adobe Stock

Dorota Gajos-Kaniewska

Chodzi o zezwolenia na połów ryb w obwodach rybackich bezpośrednio zagospodarowanych przez Wody Polskie. Sprzedażą tych dokumentów zajmują się właściwe terytorialnie Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej (RZGW).

Do 18 grudnia zakup wymagał wielu formalności i był czasochłonny. To się już zmieniło. Obecnie wniosek o zezwolenie można złożyć zarówno na papierze, jak i online. A od stycznia 2026 r. papierowe wnioski nie będą już przyjmowane.

Wody Polskie zachwalają nowe rozwiązanie jako nie tyko wygodne (zezwolenie można kupić w dowolnym miejscu i czasie) , ale i ekologiczne. "Dzięki cyfryzacji procesu wędkarze zyskują szybki dostęp do dokumentów, a administracja publiczna ogranicza zużycie papieru i formalności". 

Mandaty podczas wędkowania. O czym trzeba pamiętać?
Środowisko
Tego nie możesz robić podczas wędkowania. Możesz zapłacić wysoki mandat

Jak kupić e-zezwolenie na połów ryb?

Z informacji na stronie Wód Polskich wynika, że wystarczy kilka kroków, aby uzyskać dostęp do łowisk w obwodach rybackich Wód Polskich:

1. wejdź na stronę wir.wody.gov.pl lub pobierz aplikację mobilną „Wirtualny Informator Rzeczny”,

2. załóż konto lub kup zezwolenie jako gość, wybierz lokalizację łowiska i rodzaj zezwolenia (roczne lub okresowe),

3. opłać zezwolenie BLIK-iem, szybkim przelewem lub tradycyjnym przelewem bankowym.

Wysokość opłat zależy od oferty Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej w zakresie rodzaju (okresowe, sezonowe, roczne) i okresu obowiązywania zezwoleń (w przypadku zezwoleń okresowych: 1-dniowe, 3-dniowe, 7-dniowe, 14-dniowe 30-dniowe). Aktualne stawki, zasady sprzedaży i wydawania zezwoleń określają Dyrektorzy konkretnych Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej.

4. na wskazany przez wnioskodawcę adres e-mail przyjdzie dokument w formie PDF z kodem QR, który umożliwia weryfikację ważności zezwolenia.

Jeśli zainteresowany założył konto, plik będzie dostępny także w aplikacji mobilnej. Nie trzeba nic drukować –  zezwolenie będzie zawsze pod ręką tj. w smartfonie.

E-zezwolenie dla wędkarza amatora. Dwie ważne informacje

Wody Polskie zapewniają, że system e-zezwoleń został zaprojektowany tak, aby przejście na cyfrową obsługę było płynne i wygodne dla wszystkich wędkarzy. Oto najważniejsze informacje dla nich:

  • do końca 2025 roku system działa równolegle z dotychczasowym sposobem zakupu,
  • od stycznia 2026 zezwolenie można będzie kupić już wyłącznie elektronicznie,
  • odbiorcami nowej usługi mogą być osoby fizyczne chcące uprawiać amatorski połów ryb na wodach śródlądowych, spełniające wymogi prawne. W przypadku obywateli polskich takim wymogiem jest posiadanie karty wędkarskiej.

Szczegółowe informacje o zasadach sprzedaży i regulaminach amatorskiego połowu ryb mają się znajdować na stronach internetowych regionalnych zarządów gospodarki wodnej Wód Polskich.

 

