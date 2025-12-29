Chodzi o zezwolenia na połów ryb w obwodach rybackich bezpośrednio zagospodarowanych przez Wody Polskie. Sprzedażą tych dokumentów zajmują się właściwe terytorialnie Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej (RZGW).

Do 18 grudnia zakup wymagał wielu formalności i był czasochłonny. To się już zmieniło. Obecnie wniosek o zezwolenie można złożyć zarówno na papierze, jak i online. A od stycznia 2026 r. papierowe wnioski nie będą już przyjmowane.

Wody Polskie zachwalają nowe rozwiązanie jako nie tyko wygodne (zezwolenie można kupić w dowolnym miejscu i czasie) , ale i ekologiczne. "Dzięki cyfryzacji procesu wędkarze zyskują szybki dostęp do dokumentów, a administracja publiczna ogranicza zużycie papieru i formalności".

Jak kupić e-zezwolenie na połów ryb?

Z informacji na stronie Wód Polskich wynika, że wystarczy kilka kroków, aby uzyskać dostęp do łowisk w obwodach rybackich Wód Polskich: