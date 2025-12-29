Aktualizacja: 29.12.2025 16:39 Publikacja: 29.12.2025 15:54
Foto: Adobe Stock
Chodzi o zezwolenia na połów ryb w obwodach rybackich bezpośrednio zagospodarowanych przez Wody Polskie. Sprzedażą tych dokumentów zajmują się właściwe terytorialnie Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej (RZGW).
Do 18 grudnia zakup wymagał wielu formalności i był czasochłonny. To się już zmieniło. Obecnie wniosek o zezwolenie można złożyć zarówno na papierze, jak i online. A od stycznia 2026 r. papierowe wnioski nie będą już przyjmowane.
Wody Polskie zachwalają nowe rozwiązanie jako nie tyko wygodne (zezwolenie można kupić w dowolnym miejscu i czasie) , ale i ekologiczne. "Dzięki cyfryzacji procesu wędkarze zyskują szybki dostęp do dokumentów, a administracja publiczna ogranicza zużycie papieru i formalności".
Z informacji na stronie Wód Polskich wynika, że wystarczy kilka kroków, aby uzyskać dostęp do łowisk w obwodach rybackich Wód Polskich:
1. wejdź na stronę wir.wody.gov.pl lub pobierz aplikację mobilną „Wirtualny Informator Rzeczny”,
2. załóż konto lub kup zezwolenie jako gość, wybierz lokalizację łowiska i rodzaj zezwolenia (roczne lub okresowe),
3. opłać zezwolenie BLIK-iem, szybkim przelewem lub tradycyjnym przelewem bankowym.
Wysokość opłat zależy od oferty Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej w zakresie rodzaju (okresowe, sezonowe, roczne) i okresu obowiązywania zezwoleń (w przypadku zezwoleń okresowych: 1-dniowe, 3-dniowe, 7-dniowe, 14-dniowe 30-dniowe). Aktualne stawki, zasady sprzedaży i wydawania zezwoleń określają Dyrektorzy konkretnych Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej.
4. na wskazany przez wnioskodawcę adres e-mail przyjdzie dokument w formie PDF z kodem QR, który umożliwia weryfikację ważności zezwolenia.
Jeśli zainteresowany założył konto, plik będzie dostępny także w aplikacji mobilnej. Nie trzeba nic drukować – zezwolenie będzie zawsze pod ręką tj. w smartfonie.
Wody Polskie zapewniają, że system e-zezwoleń został zaprojektowany tak, aby przejście na cyfrową obsługę było płynne i wygodne dla wszystkich wędkarzy. Oto najważniejsze informacje dla nich:
Szczegółowe informacje o zasadach sprzedaży i regulaminach amatorskiego połowu ryb mają się znajdować na stronach internetowych regionalnych zarządów gospodarki wodnej Wód Polskich.
