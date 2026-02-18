11 min. 2 sek.
W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:
Po fali entuzjazmu wobec sztucznej inteligencji nadchodzi korekta. Jak wynika z raportu Gartnera, do 2027 r. połowa firm, które zwolnienia tłumaczyły wdrażaniem AI, będzie ponownie zatrudniać pracowników do podobnych zadań. Eksperci wskazują, że pełna automatyzacja okazała się iluzją. Systemy AI nie zastępują człowieka w stopniu, jakiego oczekiwano. Z badania EY wynika, że 35 proc. polskich firm ograniczyło zatrudnianie juniorów, licząc na sztuczną inteligencję. W efekcie w kolejnych latach może zabraknąć specjalistów.
We wtorek w Genewie rozpoczęły się rozmowy delegacji Ukrainy i Rosji pod przewodnictwem Stanów Zjednoczonych. Głównym tematem są kwestie terytorialne. Strona ukraińska nie oczekuje jednak przełomu, wskazując na brak gotowości Rosji do kompromisu. Coraz mocniej chęć do uczestniczenia w negocjacjach akcentuje także Unia Europejska. Kaja Kallas rozesłała do państw członkowskich dokument określający warunki, jakie Rosja powinna spełnić. Bruksela podkreślać ma, że nie może być mowy o pokoju bez udziału UE w rozmowach.
Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa prognozuje wzrost PKB Niemiec w 2026 r. na poziomie zaledwie 1 proc. Zdaniem przedstawicieli izby to efekt zbyt wolno przeprowadzanych reform i słabej dynamiki inwestycji. Słabość widać także w nastrojach inwestorów. Indeks ZEW w lutym spadł do 58,3 pkt. z 59,6 pkt. miesiąc wcześniej. Niemiecka gospodarka pozostaje pod presją wysokich kosztów energii i osłabionego popytu zewnętrznego.
Amerykański bank inwestycyjny Goldman Sachs usuwa kryteria różnorodności z wytycznych dotyczących wyboru członków zarządu. Rasa, orientacja seksualna czy pochodzenie etniczne nie będą już formalnymi elementami procesu rekrutacji. Bank zapowiada koncentrację na doświadczeniu zawodowym i „różnorodności punktów widzenia”. Decyzja wpisuje się w szerszą debatę o polityce ESG i strategiach inkluzywności w globalnym biznesie.
