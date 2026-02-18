11 min. 2 sek.

Firmy wracają do rekrutacji, rozmowy w Genewie, niemiecka gospodarka bez paliwa

W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

Firmy zawiedzione AI wracają do rekrutacji

Po fali entuzjazmu wobec sztucznej inteligencji nadchodzi korekta. Jak wynika z raportu Gartnera, do 2027 r. połowa firm, które zwolnienia tłumaczyły wdrażaniem AI, będzie ponownie zatrudniać pracowników do podobnych zadań. Eksperci wskazują, że pełna automatyzacja okazała się iluzją. Systemy AI nie zastępują człowieka w stopniu, jakiego oczekiwano. Z badania EY wynika, że 35 proc. polskich firm ograniczyło zatrudnianie juniorów, licząc na sztuczną inteligencję. W efekcie w kolejnych latach może zabraknąć specjalistów.

Negocjacje pokojowe w Genewie

We wtorek w Genewie rozpoczęły się rozmowy delegacji Ukrainy i Rosji pod przewodnictwem Stanów Zjednoczonych. Głównym tematem są kwestie terytorialne. Strona ukraińska nie oczekuje jednak przełomu, wskazując na brak gotowości Rosji do kompromisu. Coraz mocniej chęć do uczestniczenia w negocjacjach akcentuje także Unia Europejska. Kaja Kallas rozesłała do państw członkowskich dokument określający warunki, jakie Rosja powinna spełnić. Bruksela podkreślać ma, że nie może być mowy o pokoju bez udziału UE w rozmowach.