Firmy wracają do rekrutacji, rozmowy w Genewie, niemiecka gospodarka bez paliwa

Firmy rozczarowane AI znów chcą zatrudniać ludzi, w Genewie trwają rozmowy pokojowe, rachityczny wzrost niemieckiej gospodarki. Goldman Sachs odchodzi od polityki różnorodności.

Publikacja: 18.02.2026 07:00

Bartłomiej Kawałek

W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

Firmy zawiedzione AI wracają do rekrutacji

Po fali entuzjazmu wobec sztucznej inteligencji nadchodzi korekta. Jak wynika z raportu Gartnera, do 2027 r. połowa firm, które zwolnienia tłumaczyły wdrażaniem AI, będzie ponownie zatrudniać pracowników do podobnych zadań. Eksperci wskazują, że pełna automatyzacja okazała się iluzją. Systemy AI nie zastępują człowieka w stopniu, jakiego oczekiwano. Z badania EY wynika, że 35 proc. polskich firm ograniczyło zatrudnianie juniorów, licząc na sztuczną inteligencję. W efekcie w kolejnych latach może zabraknąć specjalistów.

Negocjacje pokojowe w Genewie

We wtorek w Genewie rozpoczęły się rozmowy delegacji Ukrainy i Rosji pod przewodnictwem Stanów Zjednoczonych. Głównym tematem są kwestie terytorialne. Strona ukraińska nie oczekuje jednak przełomu, wskazując na brak gotowości Rosji do kompromisu. Coraz mocniej chęć do uczestniczenia w negocjacjach akcentuje także Unia Europejska. Kaja Kallas rozesłała do państw członkowskich dokument określający warunki, jakie Rosja powinna spełnić. Bruksela podkreślać ma, że nie może być mowy o pokoju bez udziału UE w rozmowach.

Niemiecka gospodarka bez paliwa

Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa prognozuje wzrost PKB Niemiec w 2026 r. na poziomie zaledwie 1 proc. Zdaniem przedstawicieli izby to efekt zbyt wolno przeprowadzanych reform i słabej dynamiki inwestycji. Słabość widać także w nastrojach inwestorów. Indeks ZEW w lutym spadł do 58,3 pkt. z 59,6 pkt. miesiąc wcześniej. Niemiecka gospodarka pozostaje pod presją wysokich kosztów energii i osłabionego popytu zewnętrznego.

Goldman Sachs odchodzi od polityki różnorodności

Amerykański bank inwestycyjny Goldman Sachs usuwa kryteria różnorodności z wytycznych dotyczących wyboru członków zarządu. Rasa, orientacja seksualna czy pochodzenie etniczne nie będą już formalnymi elementami procesu rekrutacji. Bank zapowiada koncentrację na doświadczeniu zawodowym i „różnorodności punktów widzenia”. Decyzja wpisuje się w szerszą debatę o polityce ESG i strategiach inkluzywności w globalnym biznesie.

„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 7:30 Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych w Polsce i na świecie.

