Głośne dochodzenie w USA. Nike oskarżone o dyskryminowanie białych pracowników

Amerykańska agencja odpowiedzialna za egzekwowanie przepisów zakazujących dyskryminacji w miejscu pracy prowadzi dochodzenie wobec firmy Nike w związku z podejrzeniem dyskryminowania osób białych poprzez jej politykę różnorodności.

Publikacja: 05.02.2026 09:21

Foto: David Paul Morris/Bloomberg

Urszula Lesman

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie podejrzenia wobec firmy Nike bada Komisja ds. Równych Szans Zatrudnienia?
  • Czy polityka różnorodności w firmach może prowadzić do odwróconej dyskryminacji?
  • Jakie argumenty przywołują krytycy polityk DEI w kontekście decyzji merytorycznych?
  • W jaki sposób polityczne otoczenie w USA wpływa na dochodzenia dotyczące polityk różnorodności?
  • Dlaczego obecne dochodzenie jest szczególnie istotne dla wizerunku Nike?

Agencja Reutera informuje, że Komisja ds. Równych Szans Zatrudnienia (EEOC) uważa, iż producent obuwia i odzieży odmówił podporządkowania się wezwaniu administracyjnemu, w ramach którego zażądano m.in. danych dotyczących składu rasowego i etnicznego pracowników zatrudnionych w firmie oraz listy osób wybranych do programów mentoringowych i rozwojowych.

Dochodzenie EEOC w sprawie polityki różnorodności Nike

Komisja poinformowała, że bada, czy Nike celowo dyskryminował białych pracowników i kandydatów do pracy, m.in. poprzez nieproporcjonalne kierowanie ich do zwolnień, oraz że potrzebuje tych informacji, aby ustalić, czy firma naruszyła prawo.

Czytaj więcej

Rozwiązanie, z którego Nike zdecydował się zrezygnować, wprowadzono w okresie pandemii.
Społeczeństwo
Gigant odzieżowy zmienia politykę. Koniec rozwiązania wprowadzonego w pandemii

Rzecznik Nike określił pismo jako „zaskakującą i nietypową eskalację”, podkreślając, że spółka współpracuje z dochodzeniem EEOC i przekazała agencji tysiące stron dokumentów.

Polityczna ofensywa przeciwko DEI w USA

Postępowanie wobec Nike jest kolejnym działaniem Donalda Trumpa, republikanina, oraz jego nominatów, zmierzającym do eliminacji polityk różnorodności, równości i inkluzywności (DEI) z administracji publicznej, sektora prywatnego oraz szkolnictwa wyższego – przypomina Reuters. Krytycy DEI twierdzą, że takie programy podważają decyzje oparte na merytorycznych kryteriach i mogą stanowić formę odwróconej dyskryminacji, szczególnie wobec osób białych i mężczyzn.

Czytaj więcej

Sklep Nike w Nowym Jorku
Handel
Nike podnosi ceny butów przez cła Trumpa i zapowiada powrót na Amazona

Przewodnicząca EEOC Andrea Lucas wielokrotnie wskazywała, że wiele powszechnych programów różnorodności w miejscu pracy może być niezgodnych z prawem, a jej agencja będzie prowadzić dochodzenia i – w razie potrzeby – pozywać firmy naruszające przepisy zakazujące dyskryminacji ze względu na rasę, płeć, religię i inne chronione cechy. Trump mianował Lucas do komisji w 2020 r., a w ubiegłym roku powołał ją na stanowisko przewodniczącej.

Agencja w listopadzie oskarżyła firmę Northwestern Mutual Life Insurance o niewykonanie wezwania do przedstawienia dokumentów w sprawie zarzutów, że spółka dyskryminowała białych mężczyzn. Northwestern zaprzeczył zarzutom i stwierdził, że wezwanie – wydane w związku ze skargą jednego pracownika – ma zbyt szeroki zakres.

Czytaj więcej

Model Dunk firmy NIke był perłą w koronie amerykańskiego koncernu, ale to ma się zmienić, bo firma z
Moda
Powolny zmierzch ikony świata mody. Nadchodzi spadek sprzedaży o 70 procent

Organizacja America First Legal, założona przez Stephena Millera, jednego z czołowych doradców Donalda Trumpa, złożyła w czasie prezydentury demokraty Joe Bidena skargi do EEOC przeciwko wielu dużym firmom, w tym Nike.

Symboliczny cel i trudny moment dla Nike

Nike jest celem o dużym znaczeniu symbolicznym. Firma ma umowy sponsorskie z globalnymi gwiazdami sportu, takimi jak LeBron James i Caitlin Clark. W czasie pierwszej kadencji prezydenta Donalda Trumpa spotkała się też z jego krytyką za emisję reklam z udziałem Colina Kaepernicka – futbolisty, który klękał podczas hymnu narodowego w proteście przeciw rasizmowi i brutalności policji – przypomina „The New York Times”.

Czytaj więcej

Nike przewiduje znaczący spadek sprzedaży w czwartym kwartale, między innymi przez cła wprowadzone p
Handel
Cła już biją w amerykańskie firmy. Nike prognozuje gwałtowny spadek sprzedaży

Kontrola ta przypada na trudny moment dla Nike. Największy na świecie producent odzieży sportowej próbuje odbudować swoją pozycję po strategicznych błędach z ostatnich lat, które doprowadziły do długotrwałej stagnacji sprzedaży.

Rzadki „zarzut komisarski” i możliwe dalsze kroki EEOC

Postępowania EEOC są zazwyczaj wszczynane na podstawie skarg składanych przez pracowników, jednak dochodzenie wobec Nike wynika z relatywnie rzadkiego tzw. „zarzutu komisarskiego” (commissioner’s charge), zainicjowanego przez Andreę Lucas w maju 2024 r.

Czytaj więcej

NIke nawiązał współpracę z Kim Kardashian. Jej efektem jest nowa marka
Moda
Nike wprowadza na rynek nową markę. To ma być sposób na wyjście z kryzysu

Lucas twierdzi, że gdy istnieją istotne przesłanki wskazujące, iż polityki DEI pracodawcy są niezgodne z prawem, „EEOC podejmie wszelkie niezbędne kroki – w tym działania mające na celu wyegzekwowanie wezwań do przedstawienia dokumentów – aby zapewnić możliwość pełnego i kompleksowego zbadania sprawy”.

Osoby Donald Trump Firmy Nike
