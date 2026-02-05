Z tego artykułu dowiesz się: Jakie podejrzenia wobec firmy Nike bada Komisja ds. Równych Szans Zatrudnienia?

Czy polityka różnorodności w firmach może prowadzić do odwróconej dyskryminacji?

Jakie argumenty przywołują krytycy polityk DEI w kontekście decyzji merytorycznych?

W jaki sposób polityczne otoczenie w USA wpływa na dochodzenia dotyczące polityk różnorodności?

Dlaczego obecne dochodzenie jest szczególnie istotne dla wizerunku Nike?

Agencja Reutera informuje, że Komisja ds. Równych Szans Zatrudnienia (EEOC) uważa, iż producent obuwia i odzieży odmówił podporządkowania się wezwaniu administracyjnemu, w ramach którego zażądano m.in. danych dotyczących składu rasowego i etnicznego pracowników zatrudnionych w firmie oraz listy osób wybranych do programów mentoringowych i rozwojowych.

Dochodzenie EEOC w sprawie polityki różnorodności Nike

Komisja poinformowała, że bada, czy Nike celowo dyskryminował białych pracowników i kandydatów do pracy, m.in. poprzez nieproporcjonalne kierowanie ich do zwolnień, oraz że potrzebuje tych informacji, aby ustalić, czy firma naruszyła prawo.

Rzecznik Nike określił pismo jako „zaskakującą i nietypową eskalację”, podkreślając, że spółka współpracuje z dochodzeniem EEOC i przekazała agencji tysiące stron dokumentów.