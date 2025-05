Nike zapowiedział także, że powróci na Amazon.com, ponieważ stara się odzyskać udziały w rynku utracone na rzecz konkurencji.

Produkty Nike na Amazon są obecnie sprzedawane przez niezależnych sprzedawców, a firma zaprzestała sprzedaży na platformie e-commerce w 2019 r., ponieważ skupiła się na sprzedaży na własnych stronach internetowych i w sklepach stacjonarnych. Powrót na Amazon w USA był częścią inwestycji na rynku, aby dotrzeć do większej liczby konsumentów, co obejmowało również ekspansję do nowych sprzedawców detalicznych, takich jak sieć domów towarowych Printemps.

Amazon już powiadomił niektórych z tych sprzedawców, że zabroni im sprzedaży niektórych produktów Nike od 19 lipca, ponieważ będzie współpracował bezpośrednio z Nike – informuje Reuters.

Ameryka Północna była największym rynkiem Nike pod względem całkowitych przychodów w 2024 r.