Przeprowadzono sekcję zwłok Stanisława Soyki. Prokurator ujawnia jej wyniki

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku, reprezentowana przez Marka Kopczyńskiego, poinformowała, że przeprowadzona w poniedziałek rano sekcja zwłok Stanisława Soyki nie przyniosła jednoznacznych wyników. – Nie ma jednoznacznych dowodów, co było przyczyną śmierci – poinformował prokurator.

Aby ustalić przyczynę śmierci artysty, konieczne są dalsze badania, m.in. histopatologiczne. – Z uwagi na to, że biegły nie jest w stanie jednoznacznie określić przyczyny śmierci, będą zlecone dalsze badania. Pobrano materiał biologiczny do badań – wyjaśnił Kopczyński.

Śmierć Stanisława Soyki. Prokuratura Okręgowa w Gdańsku „wyklucza udział osób trzecich”

Prokurator powiedział, że na ciele zmarłego nie stwierdzono żadnych obrażeń. – Na tym etapie postępowania absolutnie wykluczamy działania osób trzecich – podkreślił.

Śledztwo w sprawie śmierci muzyka wszczęła z art. 155 Kodeksu karnego Prokuratura Rejonowa w Sopocie. Chodzi o przepis głoszący, że „kto nieumyślnie powoduje śmierć człowieka, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”.