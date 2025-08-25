Rzeczpospolita
Przeprowadzono sekcję zwłok Stanisława Soyki. Prokurator ujawnia jej wyniki

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku dysponuje wynikami sekcji zwłok Stanisława Soyki.

Publikacja: 25.08.2025 14:05

Stanisław Soyka

Stanisław Soyka

Foto: PAP/Darek Delmanowicz

Bartosz Lewicki

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku, reprezentowana przez Marka Kopczyńskiego, poinformowała, że przeprowadzona w poniedziałek rano sekcja zwłok Stanisława Soyki nie przyniosła jednoznacznych wyników. – Nie ma jednoznacznych dowodów, co było przyczyną śmierci – poinformował prokurator.

Aby ustalić przyczynę śmierci artysty, konieczne są dalsze badania, m.in. histopatologiczne.  – Z uwagi na to, że biegły nie jest w stanie jednoznacznie określić przyczyny śmierci, będą zlecone dalsze badania. Pobrano materiał biologiczny do badań – wyjaśnił Kopczyński.

Zdjęcie Stanisława Soyki wyświetlane podczas koncertu „Orkiestra Mistrzom" w Operze Leśnej w Sopocie
Muzyka popularna
Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie śmierci Stanisława Soyki

Śmierć Stanisława Soyki. Prokuratura Okręgowa w Gdańsku „wyklucza udział osób trzecich”

Prokurator powiedział, że na ciele zmarłego nie stwierdzono żadnych obrażeń. – Na tym etapie postępowania absolutnie wykluczamy działania osób trzecich – podkreślił.

Śledztwo w sprawie śmierci muzyka wszczęła z art. 155 Kodeksu karnego Prokuratura Rejonowa w Sopocie. Chodzi o przepis głoszący, że „kto nieumyślnie powoduje śmierć człowieka, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”.

Stanisław Soyka, wybitny muzyk, wokalista i kompozytor odszedł nagle, tuż przed swoim planowanym występem na Top of the Top Sopot Festival. W czwartek wieczorem artysta miał się pojawić na scenie podczas finałowego koncertu „Orkiestra mistrzów”.

Stanisław Soyka
Muzyka popularna
Stanisław Soyka nie żyje. Grał akustycznie przed Claptonem, śpiewał „Tolerancję"

Z powodu śmierci artysty organizatorzy przerwali czwarty dzień festiwalu. Wykonawcy, którzy mieli wraz z Soyką wziąć udział w koncercie „Orkiestra mistrzów”, oddali mu hołd, śpiewając „Tolerancję”.

Stanisław Soyka, wielki artysta, wokalista, pianista, skrzypek, jazzman, rockman

Stanisław Soyka, właściwie Stanisław Joachim Sojka, urodził się 26 kwietnia 1959 w Żorach. Był wybitnym polskim wokalistą jazzowym i popowym, pianistą, gitarzystą, skrzypkiem, kompozytorem oraz aranżerem. 

Już od najmłodszych lat był związany z muzyką. Jako siedmiolatek śpiewał w chórze kościelnym gliwickiej katedry, a także uczył się gry na skrzypcach. Kontynuował naukę w Liceum Muzycznym w Katowicach oraz zdobył tytuł magistra na Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach na kierunku aranżacji i kompozycji. Już podczas studiów współpracował z big-bandem Puls, z którym stworzył pierwsze nagrania dla Polskiego Radia w Katowicach.

Stanisław Soyka
Muzyka popularna
Nie żyje Stanisław Soyka
Debiutował w listopadzie 1978 roku recitalem w Filharmonii Narodowej w Warszawie, gdzie wykonywał muzykę bluesową, gospel i standardy, takie jak utwory Raya Charlesa, Carole King i Beatlesów. Rejestracja tego recitalu została wydana jako jego debiutancki album „Don't You Cry” w 1979 roku. W tym samym roku zdobył pierwszą nagrodę na Lubelskich Spotkaniach Wokalistów Jazzowych, a w kolejnych latach zdobywał uznanie jako najlepszy polski wokalista jazzowy według czytelników magazynu „Jazz Forum”.

Soyka był znany z fascynacji różnymi gatunkami muzycznymi, w tym muzyką jazzową, soulową, R&B, a także muzyką ludową i religijną. W swojej twórczości nawiązywał zarówno do klasyki jazzu, jak i do polskiej poezji oraz kultury. Był również cenionym interpretatorem utworów polskich poetów.


