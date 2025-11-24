Reklama
Pat Metheny zagra w Polsce z zespołem

Po dwóch długich trasach z solowymi koncertami w dużych polskich miastach, uhonorowany licznymi nagrodami gitarzysta Pat Metheny, wystąpi ponownie, nareszcie z zespołem.

Publikacja: 24.11.2025 20:47

Pat Metheny

Pat Metheny

Foto: Marek Dusza/ Mat. Pras.

Marek Dusza

Gitarzysta zagra ze swoim kwartetem, promując nowy album, który ma się ukazać w styczniu 2026 r.

Pat Metheny nareszcie z zespołem

Ogłoszona właśnie trasa nosi nazwę „Side-Eye III+” i rozpocznie się 2 marca w USA, gdzie do 9 maja zaplanowano jak dotąd 50 koncertów w salach różnej wielkości, w tym w Walt Disney Concert Hall w Los Angeles i w The Masonic w San Francisco. Następnie zespół Metheny’ego przeniesie się do Europy, choć jak dotąd ogłoszono tylko polską część trasy.

To zaszczyt i szczęście, że po raz kolejny możemy współpracować z geniuszem, który dla wielu z nas, w siestowej społeczności, pozostaje najważniejszym drogowskazem

Marcin Kydryński

Niezwykle popularny w Polsce gitarzysta, który przyjeżdża do nas niemal ze wszystkimi projektami, wystąpi: 9 czerwca w Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu, 12 czerwca w sali koncertowej NOSPR w Katowicach i 13 czerwca w Klubie Palladium w Warszawie, gdzie jak zawsze da dwa koncerty. Sprzedaż biletów ruszy 26 listopada w południe. Koncerty odbędą się w cyklu „Siesta w drodze” firmowanym przez Marcina Kydryńskiego.

– To zaszczyt i szczęście, że po raz kolejny możemy współpracować z geniuszem, który dla wielu z nas, w siestowej społeczności, pozostaje najważniejszym drogowskazem – podkreśla promotor.

Nie jest znany skład nowego zespołu Pata Metheny’ego. Pod nazwą Side-Eye kryje się przedsięwzięcie, w którym wielkiemu gitarzyście towarzyszą młodzi, zdolni muzycy. Zdarza się, że na tak długiej trasie koncertowej Metheny występuje w różnych konfiguracjach muzyków. Jak dotąd ukazał się tylko jeden album „Side-Eye NYC V1.IV” dokumentujący koncert w Sony Hall w Nowym Jorku z perkusistą Marcusem Gilmore’em i grającym na instrumentach klawiszowych Jamesem Franciesem z września 2019 r. wydany w 2021 r.

Pat Metheny i jego nagrody

Pat Metheny należy do najbardziej utytułowanych jazzmanów. Jest laureatem dwudziestu nagród Grammy (w latach 1983-2013), które otrzymał w dziesięciu różnych kategoriach. Tego nie dokonał żaden inny artysta.

Otrzymał tytuł NAE Jazz Masters Award 2018. Jego albumy rozchodziły się w wysokich nakładach. W Ameryce ma na koncie trzy Złote Płyty, w Polsce również odbierał takie nagrody.

Źródło: rp.pl

Muzyka Koncerty Pat Metheny

