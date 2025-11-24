Gitarzysta zagra ze swoim kwartetem, promując nowy album, który ma się ukazać w styczniu 2026 r.

Pat Metheny nareszcie z zespołem

Ogłoszona właśnie trasa nosi nazwę „Side-Eye III+” i rozpocznie się 2 marca w USA, gdzie do 9 maja zaplanowano jak dotąd 50 koncertów w salach różnej wielkości, w tym w Walt Disney Concert Hall w Los Angeles i w The Masonic w San Francisco. Następnie zespół Metheny’ego przeniesie się do Europy, choć jak dotąd ogłoszono tylko polską część trasy.

Niezwykle popularny w Polsce gitarzysta, który przyjeżdża do nas niemal ze wszystkimi projektami, wystąpi: 9 czerwca w Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu, 12 czerwca w sali koncertowej NOSPR w Katowicach i 13 czerwca w Klubie Palladium w Warszawie, gdzie jak zawsze da dwa koncerty. Sprzedaż biletów ruszy 26 listopada w południe. Koncerty odbędą się w cyklu „Siesta w drodze” firmowanym przez Marcina Kydryńskiego.

– To zaszczyt i szczęście, że po raz kolejny możemy współpracować z geniuszem, który dla wielu z nas, w siestowej społeczności, pozostaje najważniejszym drogowskazem – podkreśla promotor.