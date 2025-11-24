Aktualizacja: 24.11.2025 21:48 Publikacja: 24.11.2025 20:47
Pat Metheny
Foto: Marek Dusza/ Mat. Pras.
Gitarzysta zagra ze swoim kwartetem, promując nowy album, który ma się ukazać w styczniu 2026 r.
Ogłoszona właśnie trasa nosi nazwę „Side-Eye III+” i rozpocznie się 2 marca w USA, gdzie do 9 maja zaplanowano jak dotąd 50 koncertów w salach różnej wielkości, w tym w Walt Disney Concert Hall w Los Angeles i w The Masonic w San Francisco. Następnie zespół Metheny’ego przeniesie się do Europy, choć jak dotąd ogłoszono tylko polską część trasy.
Marcin Kydryński
Niezwykle popularny w Polsce gitarzysta, który przyjeżdża do nas niemal ze wszystkimi projektami, wystąpi: 9 czerwca w Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu, 12 czerwca w sali koncertowej NOSPR w Katowicach i 13 czerwca w Klubie Palladium w Warszawie, gdzie jak zawsze da dwa koncerty. Sprzedaż biletów ruszy 26 listopada w południe. Koncerty odbędą się w cyklu „Siesta w drodze” firmowanym przez Marcina Kydryńskiego.
– To zaszczyt i szczęście, że po raz kolejny możemy współpracować z geniuszem, który dla wielu z nas, w siestowej społeczności, pozostaje najważniejszym drogowskazem – podkreśla promotor.
Nie jest znany skład nowego zespołu Pata Metheny’ego. Pod nazwą Side-Eye kryje się przedsięwzięcie, w którym wielkiemu gitarzyście towarzyszą młodzi, zdolni muzycy. Zdarza się, że na tak długiej trasie koncertowej Metheny występuje w różnych konfiguracjach muzyków. Jak dotąd ukazał się tylko jeden album „Side-Eye NYC V1.IV” dokumentujący koncert w Sony Hall w Nowym Jorku z perkusistą Marcusem Gilmore’em i grającym na instrumentach klawiszowych Jamesem Franciesem z września 2019 r. wydany w 2021 r.
Pat Metheny należy do najbardziej utytułowanych jazzmanów. Jest laureatem dwudziestu nagród Grammy (w latach 1983-2013), które otrzymał w dziesięciu różnych kategoriach. Tego nie dokonał żaden inny artysta.
Otrzymał tytuł NAE Jazz Masters Award 2018. Jego albumy rozchodziły się w wysokich nakładach. W Ameryce ma na koncie trzy Złote Płyty, w Polsce również odbierał takie nagrody.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Gitarzysta zagra ze swoim kwartetem, promując nowy album, który ma się ukazać w styczniu 2026 r.
The Rolling Stones wznowili klasyczny album „Black and Blue” z 1976 r. z wieloma niepublikowanymi utworami. Kilk...
Jakość premium, wpisana w trójramienną gwiazdę, to nie tylko samochody, ale i wszystkie usługi, które ich dotyczą. W Van ProCenter – wyspecjalizowanych salonach sprzedaży i obsługi klientów samochodów dostawczych marki Mercedes-Benz – wszystko zostało zaprojektowane tak, by klient mógł doświadczyć ich z najlepszej strony na każdym kroku.
- Ciechowski to dla mnie styk wysokiej literatury z kinem szpiegowskim i erotykami klasy B, kreujący z tego, co...
Foo Fighters przylecą latem przyszłego roku do Europy z nowym perkusistą Ilanem Rubinem. PGE Narodowy znalazł si...
30-letni wirtuoz gitary klasycznej, Mateusz Kowalski otrzymał nominację do Grammy w kategorii: najlepsze nagrani...
Dla biznesu oznacza to ryzyko strat finansowych i utraty ciągłości działania. Dlatego kluczowy jest wzrost świadomości firm w zakresie cyberzagrożeń i korzystanie ze sprawdzonej ochrony.
W wieku 49 lat zmarł Rafał Poniedzielski, raper znany na muzycznej scenie jako Pono. „Legenda i indywidualista....
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas