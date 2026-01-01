Sting największą gwiazdą Sylwestra przed Spodkiem. Internauci: To był nokaut

Aktualizacja: 01.01.2026 11:18 Publikacja: 01.01.2026 11:04
Foto: PAP/Art Service
To była od początku sensacja, ponieważ gwiazdami telewizyjno-plenerowych programów sylwestrowych są zazwyczaj polscy giganci, zaś z zagranicy – najczęściej – gwiazdy jednego przeboju bądź artyści disco lub grupy, gdy z ich oryginalnych składów pozostała jedna osoba.
Tymczasem Sting to megagwiazda, artysta ze światowej ekstraklasy. Swoją wartość sprawdził i potwierdził sprzedając prawa do katalogu piosenek The Police oraz solowego za 300 mln dolarów Universalowi.
Gdy szedł na scenę przed Spodkiem, był w zimowym palcie i sukiennej czapce. Już na scenie, która była spektakularnym przetworzeniem architektury Spodka i jego multiplikacją, a zaraz ekranem, zobaczyliśmy Stinga z pięcioosobowym zespołem – już bez płaszcza, pomimo niskiej temperatury. Jak podkreślali również wszyscy internauci, jako jedyny w sylwestrowy wieczór nie potrzebował żadnych fajerwerków – wystarczyły wielkie hity.
Czytaj więcej
Sting będzie największą gwiazdą sylwestrowego koncertu telewizyjnej Dwójki, który odbędzie się pr...
Nie mogło zabraknąć największego szlagieru Anglika, czyli „Every Breath You Take” z albumu The Police „Synchronicity”, który otworzył mu drogę do solowej kariery. Sting śpiewał fantastycznie, był w rewelacyjnej formie, zaś do podstawowej wersji szlagieru dodał reggaeowe zaśpiewy, podkreślając emocjonalność interpretacji. Przywitał się po polsku: „Dziękuję. Dobry wieczór, Polska!”.
Wykonał też nastrojowe „Shape of My Heart” z albumu „Ten Summoner’s Tales”, w czasie którego scena utrzymana była w czerwonej tonacji, on zaś trzymał w dłoni kwiat czerwonej róży. Śpiewał do niej jak do mikrofonu, czule. To był niezwykle stonowany, ale wymowny protest song – skierowany przeciwko przemocy, wojnie i cynicznie używanej przewadze oraz sile pieniądza. Komentarz Stinga brzmiał jednoznacznie: „To nie jest kształt mojego serca”. Po brawach ukłonił się.
Tempo występu podkręciła hitowa piosenka „Message in the Bottle”. Uśmiech nie schodził z twarzy muzyka, tu również świetnie operował głosem, przeciągając refren z frazą „S.O.S”.
Dopasowane do okazji noworocznej było „Brand New Day” z partią harmonijki. Gdy zgromadzone w głębi sceny polskie gwiazdy składały sobie jeszcze życzenia, a wokół rozbrzmiewały fajerwerki, Sting śpiewał i nawet lekko rapował, o tym jak wiele wydarzeń z przeszłości nas rani, lecz nie warto tego rozpamiętywać, tylko zacząć odliczać czas życia od nowa.
Komentarze fanów w sieci są jednoznaczne: „Sting (…) lśnił jak diament. Rewelacja”. „Piękny występ… najlepszy na całym Sylwestrze… nie trzeba nic, tylko umieć śpiewać”.
„Jak zwykle takie występy przypominają, że muzyka jest czymś więcej niż biznesem. Szkoda, że takich artystów jest coraz mniej.” „Klasa sama w sobie”. „On ma 74 lata. Wow, też chcę być w takiej formie w jego wieku”.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Na koniec 2025 roku wciąż otwarte pozostaje pytanie czy polska fonografia utrzyma rekordową 16. pozycję w rankin...
Polskie banki zabezpieczyły finansowanie jednej z kilku kluczowych inwestycji gazowych, jaką jest blok gazowy w Kozienicach, realizowany przez Eneę. Budowa ma rozpocząć się na początku przyszłego roku. Jednym z finansujących jest Bank Pekao.
Beyoncé i Oasis rozbili bank na rynku koncertowym w 2025 r. Beyoncé miała jednak wysokie koszty, choć redukowała...
Snoop Dogg wystąpił podczas przerwy meczu NFL Christmas Gameday 2025 na żywo w serwisie Netflix. Towarzyszył mu...
Sting będzie największą gwiazdą sylwestrowego koncertu telewizyjnej Dwójki, który odbędzie się przez Spodkiem w...
Nowoczesna infrastruktura sieciowa, cyberbezpieczeństwo i mądre wykorzystanie sztucznej inteligencji pomagają dziś budować przewagę konkurencyjną. Technologie otwierają przed biznesem coraz więcej możliwości.
To złośliwość losu, że autor hitu „Driving Home For Christmas” nie doczekał świąt. Zmarł w wieku 74 lat. Wielu z...
W świecie, w którym coraz częściej liczy się wygoda, szybkość i realne korzyści z codziennych wyborów, programy lojalnościowe zyskują na znaczeniu. Nie są już tylko dodatkiem do zakupów, ale sposobem na to, by codzienne czynności – takie jak tankowanie, poranna kawa czy myjnia samochodowa – stawały się po prostu bardziej opłacalne. Jednym z najciekawszych przykładów takiego rozwiązania jest program Circle K extra, który z roku na rok zyskuje popularność wśród kierowców w całej Polsce. Co daje jego uczestnictwo? Dlaczego warto dołączyć? I jak w praktyce wygląda korzystanie z karty extra?
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas