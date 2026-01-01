Sting największą gwiazdą Sylwestra przed Spodkiem. Internauci: To był nokaut

To była od początku sensacja, ponieważ gwiazdami telewizyjno-plenerowych programów sylwestrowych są zazwyczaj polscy giganci, zaś z zagranicy – najczęściej – gwiazdy jednego przeboju bądź artyści disco lub grupy, gdy z ich oryginalnych składów pozostała jedna osoba.

Sting przed Spodkiem w Dwójce

Tymczasem Sting to megagwiazda, artysta ze światowej ekstraklasy. Swoją wartość sprawdził i potwierdził sprzedając prawa do katalogu piosenek The Police oraz solowego za 300 mln dolarów Universalowi.

Gdy szedł na scenę przed Spodkiem, był w zimowym palcie i sukiennej czapce. Już na scenie, która była spektakularnym przetworzeniem architektury Spodka i jego multiplikacją, a zaraz ekranem, zobaczyliśmy Stinga z pięcioosobowym zespołem – już bez płaszcza, pomimo niskiej temperatury. Jak podkreślali również wszyscy internauci, jako jedyny w sylwestrowy wieczór nie potrzebował żadnych fajerwerków – wystarczyły wielkie hity.