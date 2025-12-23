– Cześć, tu Sting. Szykujcie się na największą zabawę sylwestrową w Polsce na antenie TVP2 – powiedział brytyjski artysta, zapowiadając swój występ przed katowickim Spodkiem 31 grudnia. Impreza rozpocznie się o 19.50.

Sting – jedyny taki

Sting to muzyczny król. Należy do najbardziej utytułowanych artystów rocka. Z The Police nagrał pięć albumów, które sprzedały się w 100 mln egzemplarzy, przynosząc w latach 1978-1983 takie przeboje jak „Roxanne” czy „Every Breath You Take”.

Gdy grupa była uznawana za najważniejszy zespół na świecie – zdecydował się na solową karierę.

Rozpoczął ją wejściem smoka: album „The Dream Blue Turtles” rozszedł się w 10 mln egzemplarzy. Podobny wynik osiągnął drugi „...Nothing Like The Sun”, zaś Sting robił furorę otoczony gwiazdami jazzu, wracając do swoich muzycznych korzeni. Grali z nim Branford Marsalis, Omar Hakim, Kenny Kirkland.