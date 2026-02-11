Reklama
63 lata temu The Beatles nagrali debiutancki album „Please Please Me”

11 lutego 1963 roku The Beatles zarejestrowali pierwszy album „Please Please Me”. Sesja nagraniowa trwała dziewięć godzin i 45 minut w Abbey Road Studios. Nie tylko muzyczny świat od tego czasu nie był już taki sam.

Publikacja: 11.02.2026 11:22

Foto: PAP/EPA

Jacek Cieślak

Płyta wyprodukowana przez George'a Martina została wydana w Wielkiej Brytanii 22 marca 1963 r., ale Martin od czasu publikacji pierwszego singla „Love Me Do”, który zajął 17. miejsce na liście przebojów, a także zdobycia pierwszego miejsca przez piosenkę „Please Please Me”, wiedział, że ma muzycznego asa w rękawie.

The Beatles zaczynają podbój świata

Grupa podpisała kontrakt z EMI w maju 1962 r., a rok później beatlemania, czyli nowe szaleństwo w sferze muzyki i młodzieżowych obyczajów była faktem, który zaczął działać na zasadzie efektu domina.

Na dowód tego album utrzymywał się w pierwszej dziesiątce przez ponad rok, co było rekordem debiutanckiego albumu przez pół wieku. Na pierwszym miejscu zastąpił go dopiero kolejny album grupy „With The Beatles”. To był przełom, ponieważ w wytwórniach płytowych hołubiono głównie dojrzałych wykonawców. Moda na zespoły młodzieżowe miała się dopiero zacząć.

Przełomem było to, że młodzi muzycy z Liverpoolu nie byli wyłącznie wykonawcami, lecz także kompozytorami, za co odpowiadała spółka autorska John Lennon–Paul McCartney. Jak się okazało potem – najbardziej płodna i dochodowa w dziejach muzyki pop.

Aby doszło do nagrania płyty, Beatlesi musieli zrezygnować z perkusisty Peta Besta, którego zastąpił Ringo Starr. On również przeżył chwile grozy, gdy Martin do nagrania singla „Love Me Do” zaprosił perkusistę sesyjnego Andy’ego White’a.

11 lutego John Lennon miał chore gardło, co słychać w pełnym ekspresji finałowym utworze płyty „Twist and Shout”. Na płycie znalazły się takie hity jak „I Saw Her Standing There”, „Do You Want to Know a Secret”. Ringo zaśpiewał „Boys” i do dziś ma tę piosenkę w repertuarze.

Każdy z The Beatles zarobił po 600 dzisiejszych funtów

Dzień nagrania kosztował około 400 funtów, równowartość dzisiejszych 12 000 funtów. Każdy z Beatlesów pobrał opłatę sesyjną o dzisiejszej wartości 600 funtów.

The Beatles
Film
„The Beatles Anthology": jak Beatlesi grali i nagrywali z nieżyjącym Lennonem

Dwa utwory, „Love Me Do” i „PS I Love You”, zostały zmiksowane tylko w wersji mono na potrzeby wydania singla.

Zdjęcie na okładkę wykonał teatralny fotograf Angus McBean w londyńskiej siedzibie EMI na Manchester Square. W 1969 r. Beatlesi poprosili McBeana o odtworzenie tego ujęcia. Wykorzystano je na odwrocie ostatniej chronologicznie płyty zespołu „Let It Be”.

Album został wydany na płycie CD 26 lutego 1987 r. Do dziś płyta rozeszła się w prawie 2 mln egz.

Źródło: rp.pl

