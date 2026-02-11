Płyta wyprodukowana przez George'a Martina została wydana w Wielkiej Brytanii 22 marca 1963 r., ale Martin od czasu publikacji pierwszego singla „Love Me Do”, który zajął 17. miejsce na liście przebojów, a także zdobycia pierwszego miejsca przez piosenkę „Please Please Me”, wiedział, że ma muzycznego asa w rękawie.

Reklama Reklama

The Beatles zaczynają podbój świata

Grupa podpisała kontrakt z EMI w maju 1962 r., a rok później beatlemania, czyli nowe szaleństwo w sferze muzyki i młodzieżowych obyczajów była faktem, który zaczął działać na zasadzie efektu domina.

Na dowód tego album utrzymywał się w pierwszej dziesiątce przez ponad rok, co było rekordem debiutanckiego albumu przez pół wieku. Na pierwszym miejscu zastąpił go dopiero kolejny album grupy „With The Beatles”. To był przełom, ponieważ w wytwórniach płytowych hołubiono głównie dojrzałych wykonawców. Moda na zespoły młodzieżowe miała się dopiero zacząć.

Przełomem było to, że młodzi muzycy z Liverpoolu nie byli wyłącznie wykonawcami, lecz także kompozytorami, za co odpowiadała spółka autorska John Lennon–Paul McCartney. Jak się okazało potem – najbardziej płodna i dochodowa w dziejach muzyki pop.