Trzeba dodać, że The Beatles to nie tylko czwórka muzyków – to także zespół wiernych im od początku ludzi, wśród których znajdował się Neil Aspinall, kolega Paula i George’a ze szkoły, najpierw menedżer koncertowy, a potem szef wytwórni Apple do 2007 r. To właśnie on tuż po rozpadzie grupy zaczął zbierać materiały filmowe do dokumentu o The Beatles, oparte na prywatnych archiwach, zapisach amatorskich kamer, a było też sporo teledysków, filmów fabularnych i telewizyjnych występów. Jak mówi Harrison, premiera dokumentu nie była w latach 70. możliwa, ponieważ muzycy toczyli ze sobą wojnę. Potem projekt zablokowała śmierć Lennona i długi czas żałoby po nim.

Jednak w 9 odcinku „Antologii” McCartney wspomina, że w latach 90. miał pomysł, by uczynić kołem napędowym drugiego życia The Beatles na rynku płytowym i nowego wydawnictwa niepublikowane nagrania Lennona. Kasety z nimi Yoko Ono miała przekazać Paulowi podczas wprowadzenia Lennona do Rock And Roll Hall Of Fame w 1994 r.

George Harrison dodaje, że gdy grał w supergrupie Travelling Wilburis i zmarł Roy Orbison, zastanawiał się nad tym, czy w kolejnych nagraniach nie zastąpić Roya głosem Elvisa Presleya ze starych taśm. Wszystkie te sytuacje i koncepcje legły u podstaw wyprodukowania nowych piosenek z głosem Lennona z dogranymi partiami żyjących Beatlesów, którzy dołożyli się do solowych utworów kompozycyjnie i instrumentalnie. McCartney mówi, że uzyskali na taki eksperyment zgodę Yoko Ono i carte blanche.

Tak powstały otwierające pierwszą i drugą część płytowej „Antologii” single i wideoclipy „Free As A Bird” i „Real Love”. Ten pierwszy był przedmiotem wielkiego dilu z amerykańską telewizją NBC, która za duże pieniądze otrzymała prawa do premiery dokumentu 19 listopada 1995 r. Telewizja zmieniła wtedy nawet nazwę na A-Beatles-C, zaś płyt z nową piosenką Beatlesów, by nie wyciekła przed telewizyjną premierą pilnowali w magazynach EMI w Holandii strażnicy z bronią. Dopiero po telewizyjnej premierze, ciężarówki z albumami rozjechały się po Europie. Jak wspomina Piotr Metz kurier na motocyklu tunelem pod kanałem La Manche pojechał do BBC w Londynie, które jako pierwsze nadało „Free As A Bird”. Metz piosenkę nagrał i godzinę później wyemitował w Trójce.

Dokumentalna „Antologia” była precedensem, ponieważ w czasach, gdy o słynnych zespołach mówili głównie dziennikarze – muzycy sami postanowili przejąć narrację na własny temat. Paul, George i Ringo zrobili to podczas wielogodzinnych sesji przed kamerą, Lennon przemówił z wielu archiwalnych taśm. Powstał dokument niesamowity, opowiadający o wyjątkowej, przełomowej dla popkultury roli The Beatles.