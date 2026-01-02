To prawda. „Aktorka” nazywa się Tilly Norwood i zgłosiło się kilka firm, które chcą być jej agentami.

Ja nie mam jeszcze zdania na ten temat. W dzieciństwie oglądałem z zapartym tchem „Króla Lwa”, który przecież nie był prawdziwym lwem i to mi nie przeszkadzało. Dziś święci też triumfy animacja dla dorosłych. Chodzi więc przede wszystkim o to, co z tym sztucznie wygenerowanym bohaterem zrobimy. Jeśli przekaz jest jasny, nie będę miał nic przeciwko temu, żeby kiedyś zobaczyć w filmie postać stworzoną w całości przy pomocy sztucznej inteligencji. Ale nie chciałbym, żeby mnie przekonywano, że to prawdziwa osoba. A z drugiej strony, opowiedzenie ciekawej historii o postaci, która nie istnieje, a jednak ją widzimy, mogłoby być interesujące.

Czy dzięki AI dzisiaj jest więcej możliwości tworzenia science fiction niż w czasach „Łowcy androidów”?

Akurat „Łowcę androidów”, „Raport mniejszości” czy „Ludzkie dzieci”, to filmy, które widziałem wiele razy i które znam bardzo dobrze. I choć kręcone były w poprzedniej, mniej zaawansowanej technicznie erze, odwołujemy się do nich, przyswajamy je, przetwarzamy i one mimowolnie wpływają na to, co robimy we własnej produkcji. Zwłaszcza, że – szczerze mówiąc – dziś jest dość mało naprawdę dobrych filmów science fiction. Z drugiej strony wiadomo, że w latach 50. nie mógłby powstać na przykład „Avatar”. Nowe narzędzia otwierają możliwości, by zrealizować nawet najbardziej szalone pomysły. Sztuczna inteligencja otworzyła przed twórcami zupełnie nowe możliwości. Nowoczesność wkracza wszędzie – do motoryzacji, łączności, niemal do każdej dziedziny naszego życia. I super, że mamy te zabawki, jednak one nie spełnią swojej roli bez ludzkiej kreatywności. W kinie też najpierw trzeba myśleć o tym, co chcemy powiedzieć, a nie o narzędziach. Co więcej, te najbardziej nowoczesne narzędzia mogą nas skłonić do stosowania zbyt łatwych rozwiązań i popełnienia błędów. Bo o jakości filmu science fiction niekoniecznie decyduje liczba efektów specjalnych. Wciąż najważniejsza jest sama opowieść, jej narracja, cel, sens. Narzędzia nie sprawią, że koncepcja artystyczna stanie się lepsza, że widzowie będą głębiej film odbierali. Jeśli w naszej opowieści nie ma ciekawego pomysłu, to nie uratują go nawet najbardziej nowoczesne techniczne triki.

Jednak do „Psa 51” wpuścił pan sztucznego wykonawcę: ALMA mówi głosem wygenerowanym przez ChatGPT.

No, ale ALMA też należy do sztucznego świata, więc skorzystanie z ChatGPT było uzasadnione. To zresztą nic trudnego w realizacji. Piszesz: „Mów głośniej, bardziej zdecydowanie, radośnie, smutno…” i głos posłusznie się dostosowuje. Powtarzam jednak: ja kocham aktorów. Kocham z nimi na planie rozmawiać, dyskutować, śmiać się. W „Psie 51” po raz kolejny spotkaliśmy się z moim serdecznym przyjacielem Gilles’em Lellouche’em. Obaj lubimy ze sobą gadać. Znamy się od lat, razem dojrzewaliśmy jako ludzie i jako artyści. Pierwszy film, jaki razem zrobiliśmy „Marsylski łącznik” powstał w 2014 r.. Potem on zaczął też reżyserować. Kiedy w Cannes obejrzałem jego „Beating Hearts”, byłem zafascynowany i głęboko poruszony. Czekam na każdą naszą wspólną produkcję. Podczas zdjęć rozmawiamy tylko o filmie, ale wieczorem siadamy przy kieliszku wina i gadamy o wszystkim.

Nowoczesność wkracza wszędzie – do motoryzacji, łączności, niemal do każdej dziedziny naszego życia. I super, że mamy te zabawki, jednak one nie spełnią swojej roli bez ludzkiej kreatywności. W kinie też najpierw trzeba myśleć o tym, co chcemy powiedzieć, a nie o narzędziach. Cedric Jimenez

Pana następny film nie będzie już dystopią. Cofa się pan podobno w czasie, by opowiedzieć o Johnnym Hallydayu.

On dla Francuzów był tym, czym Elvis dla Amerykanów. Legendą. Gdy umarł, na ulicach Paryża żegnało go milion osób. Dziś młodym ludziom podłączonym wiecznie do komputera i komórki chcę opowiedzieć o facecie, dla którego najważniejsza była wolność.