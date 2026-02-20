4 zł tygodniowo przez rok !
Jensen Huang z podpisanym laptopem Apple przybywa na kolację z tajwańskimi dostawcami firmy do Tajpej, 31 stycznia 2026 r
To nie była historia od pucybuta do milionera, lecz od zmywaka w przydrożnym barze do szczytu globalnej gospodarki. Stephen Witt, autor głośnej książki „Maszyna myśląca. Jensen Huang, Nvidia i najbardziej pożądany mikrochip na świecie”, w rozmowie z „Rzeczpospolitą” kreśli portret Jensena Huanga – wizjonera, który stworzył najbardziej pożądaną technologię naszych czasów. To opowieść o inżynierze, który rządy traktuje jak oprogramowanie, o kulturze pracy przypominającej religijny kult i o człowieku, który jako jeden z niewielu potrafi „rozgryźć” Donalda Trumpa. Czy Nvidia to jedyny bezpiecznik w świecie pędzącym ku AI, czy może niebezpieczny monopolista, od którego wszyscy jesteśmy uzależnieni?
