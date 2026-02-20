Rzeczpospolita

Plus Minus
Reklama

Biograf twórcy Nvidii: Jensen Huang rozgryzł kod Trumpa, manipuluje nim

Ludzie głosujący na Trumpa nie cierpią imigrantów, szczególnie pochodzenia indyjskiego. A oni są genialni. Jensen Huang potrzebuje tych ludzi, oni muszą pracować w Nvidii. Jeśli ich nie dostanie, oni wyjadą, założą własne firmy i go zniszczą - mówi Stephen Witt, autor książki o Jensenie Huangu, założycielu Nividii

Publikacja: 20.02.2026 06:00

Jensen Huang z podpisanym laptopem Apple przybywa na kolację z tajwańskimi dostawcami firmy do Tajpe

Jensen Huang z podpisanym laptopem Apple przybywa na kolację z tajwańskimi dostawcami firmy do Tajpej, 31 stycznia 2026 r

Foto: Lam Yik Fei/Bloomberg

Paweł Rożyński

To nie była historia od pucybuta do milionera, lecz od zmywaka w przydrożnym barze do szczytu globalnej gospodarki. Stephen Witt, autor głośnej książki „Maszyna myśląca. Jensen Huang, Nvidia i najbardziej pożądany mikrochip na świecie”, w rozmowie z „Rzeczpospolitą” kreśli portret Jensena Huanga – wizjonera, który stworzył najbardziej pożądaną technologię naszych czasów. To opowieść o inżynierze, który rządy traktuje jak oprogramowanie, o kulturze pracy przypominającej religijny kult i o człowieku, który jako jeden z niewielu potrafi „rozgryźć” Donalda Trumpa. Czy Nvidia to jedyny bezpiecznik w świecie pędzącym ku AI, czy może niebezpieczny monopolista, od którego wszyscy jesteśmy uzależnieni?

Pozostało jeszcze 97% artykułu

4 zł tygodniowo przez rok !

Promocja dotyczy rocznej subskrypcji pakietu RP.PL z The New York Times.

Autentyczne dziennikarstwo na cały rok.

Kliknij i poznaj szczegóły oferty

Subskrybuj teraz! Zaloguj się
Reklama
Michał Szułdrzyński: Dlaczego wciąż powinniśmy być wdzięczni Ukraińcom
Plus Minus
Michał Szułdrzyński: Dlaczego wciąż powinniśmy być wdzięczni Ukraińcom
AI to test dojrzałości operacyjnej firm
Materiał Promocyjny
AI to test dojrzałości operacyjnej firm
Jak długo potrwa wojna z Ukrainą? W Rosji prawie każdy uważa tak samo
Plus Minus
Jak długo potrwa wojna z Ukrainą? W Rosji prawie każdy uważa tak samo
Grzegorz Braun, ze swoją przeszłością w Pomarańczowej Alternatywie i happenerskim sposobem uprawiani
Plus Minus
W imaginarium fanów Brauna jako Polska nie jesteśmy pełnoprawnym graczem
Profesor Zbigniew Wójcik. Typowy naukowiec, płomienny publicysta
Plus Minus
Profesor Zbigniew Wójcik. Typowy naukowiec, płomienny publicysta
ROP na zakręcie. Bez kompromisu się nie uda
Materiał Promocyjny
ROP na zakręcie. Bez kompromisu się nie uda
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama