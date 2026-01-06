O śmierci artysty poinformowało we wtorek Węgierskie Stowarzyszenie Artystów Filmowych. „Z głębokim żalem zawiadamiamy, że reżyser filmowy Béla Tarr zmarł dziś rano po długiej i ciężkiej chorobie” – głosi komunikat.

W czasie swojej wieloletniej kariery Béla Tarr wyreżyserował dziewięć filmów fabularnych: debiutował „Ogniskiem zapalnym” w 1979 r., a jego ostatnim obrazem był „Koń turyński”, obraz, za który autor otrzymał nagrodę główną, Srebrnego Niedźwiedzia, dla najlepszego reżysera na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Berlinie.

Jak przypomina agencja Associated Press, Tarr często współpracował z węgierskim pisarzem László Krasznahorkaim, laureatem Nagrody Nobla w dziedzinie literatury za 2025 rok. Filmy Tarra, z których część to adaptacje powieści Krasznahorkaiego („Szatańskie tango” i „Harmonie Werckmeistera”), były nagradzane na festiwalach w Europie i w Azji, a on otrzymał tytuły profesora honorowego na uniwersytetach w Chinach.

Béla Tarr urodził się 21 lipca 1955 r. w Peczu, ale większość życia spędził w Budapeszcie. Pierwsze amatorskie filmy kręcił jako nastolatek. Pod koniec lat 70. rozpoczął współpracę ze studiem filmowym im. Béli Balazsa, dzięki czemu uzyskał finansowanie i w wieku 23 lat mógł nakręcić swój pełnometrażowy debiut, wyróżniony główną nagrodą na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym Mannheim-Heidelberg. Dwa lata później, w 1981 r., Tarr ukończył studia na wydziale reżyserii Wyższej Szkoły Filmowej w Budapeszcie.