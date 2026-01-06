Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Nie żyje wybitny reżyser Béla Tarr. Twórca „Szatańskiego tanga” miał 70 lat

Uznany węgierski reżyser filmowy, Béla Tarr, autor takich obrazów jak „Szatańskie tango” i „Koń turyński”, zmarł w wieku 70 lat.

Publikacja: 06.01.2026 17:27

Béla Tarr nie żyje

Béla Tarr nie żyje

Foto: PAP/EPA/Tibor Illyes

Jakub Czermiński

O śmierci artysty poinformowało we wtorek Węgierskie Stowarzyszenie Artystów Filmowych. „Z głębokim żalem zawiadamiamy, że reżyser filmowy Béla Tarr zmarł dziś rano po długiej i ciężkiej chorobie” – głosi komunikat.

W czasie swojej wieloletniej kariery Béla Tarr wyreżyserował dziewięć filmów fabularnych: debiutował „Ogniskiem zapalnym” w 1979 r., a jego ostatnim obrazem był „Koń turyński”, obraz, za który autor otrzymał nagrodę główną, Srebrnego Niedźwiedzia, dla najlepszego reżysera na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Berlinie.

Czytaj więcej

Brigitte Bardot (1934 - 2025)
Film
Nie żyje Brigitte Bardot, gwiazda filmu i symbol wyzwolenia kobiet

Nie żyje słynny węgierski reżyser Béla Tarr

Jak przypomina agencja Associated Press, Tarr często współpracował z węgierskim pisarzem László Krasznahorkaim, laureatem Nagrody Nobla w dziedzinie literatury za 2025 rok. Filmy Tarra, z których część to adaptacje powieści Krasznahorkaiego („Szatańskie tango” i „Harmonie Werckmeistera”), były nagradzane na festiwalach w Europie i w Azji, a on otrzymał tytuły profesora honorowego na uniwersytetach w Chinach.

Béla Tarr urodził się 21 lipca 1955 r. w Peczu, ale większość życia spędził w Budapeszcie. Pierwsze amatorskie filmy kręcił jako nastolatek. Pod koniec lat 70. rozpoczął współpracę ze studiem filmowym im. Béli Balazsa, dzięki czemu uzyskał finansowanie i w wieku 23 lat mógł nakręcić swój pełnometrażowy debiut, wyróżniony główną nagrodą na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym Mannheim-Heidelberg. Dwa lata później, w 1981 r., Tarr ukończył studia na wydziale reżyserii Wyższej Szkoły Filmowej w Budapeszcie.

Reklama
Reklama

Jego filmy, z których najdłuższy, „Szatańskie tango” (Sátántangó), trwa 439 minut, czyli ponad siedem godzin, często charakteryzowały się powolnym tempem i drastycznymi obrazami, które ukazywały rozpacz i rozkład społeczny. Porównywany czasem do Tarkowskiego i Antonioniego Tarr często kręcił w czerni i bieli, przedstawiał ponure i dystopijne krajobrazy. Jego filmy, których znakiem rozpoznawczym były długie ujęcia i oszczędne dialogi, zainspirowały takich twórców jak Gus van Sant i Jim Jarmusch.

Czytaj więcej

Idan Weiss jako tytułowy bohater filmu „Franz Kafka”
Film
Oscary 2026: Krótkie listy ogłoszone. Nie ma „Franza Kafki”

Béla Tarr – reżyser, który został nauczycielem

Béla Tarr zrezygnował z reżyserii w wieku 57 lat. W 2013 r. rozpoczął kurs dla początkujących filmowców na Uniwersytecie w Sarajewie. – Film jest inny – nie da się go nauczyć, można zrobić tylko jedno: rozwijać młodych filmowców – dać im wolność, mówić im, że mogą być odważni, mogą być sobą, mogą robić to, czego naprawdę pragną – mówił w wywiadzie, cytowanym przez agencję Reutera. – Czułem, że to kolejny krok w moim życiu, ponieważ chcę dzielić się tym, co wiem i chronić młodych filmowców, dać im ochronę i wolność – tak w rozmowie z Reuterem tłumaczył w 2013 r. to, że zajął się przekazywaniem wiedzy następnym pokoleniom twórców.

Tarr nie krył swoich poglądów politycznych, publicznie krytykując m.in. premiera Węgier Viktora Orbána i prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa. W 2020 r. wsparł grupę studentów filmoznawstwa, którzy w Budapeszcie protestowali przeciwko działaniom węgierskiego rządu.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl / AP, Reuters

Miejsca Regiony Europa Węgry Film
Cédric Jimenez
Film
Jaki Paryż przetrwa dzisiejsze zmiany
rezes Stowarzyszenia Filmowców Polskich (SFP) Grzegorz Łoszewski
Film
Zarząd filmowców o zawiadomieniu do prokuratury, gdy odwołano dyrektora Stutthof
- Nie ma miejsca na tego typu marnotrawienie pieniędzy w instytucjach takich jak stowarzyszenie – po
Film
Resort kultury zawiadomił o przestępstwie w Stowarzyszeniu Filmowców Polskich
Brigitte Bardot (1934 - 2025)
Film
Nie żyje Brigitte Bardot, gwiazda filmu i symbol wyzwolenia kobiet
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Advertisement
Reżyser James Cameron i jego żona Suzy Amis Cameron na premierze filmu „Avatar: Ogień i popiół”
Film
Kino i pieniądze. „Avatar: Ogień i popiół” hitem grudnia
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama