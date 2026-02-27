Ten film dokumentalny powstał w Karabaszu, małym 10-tysięcznym miasteczku na Uralu, znanym z wielkiej huty miedzi i zalegających wokół hałd czarnego pyłu. UNESCO w swoim raporcie nazwało to miejsce najbardziej skażonym na Ziemi.

Reklama Reklama

Średnia długość życia w Karabaszu to zaledwie 38 lat, ale Pasha Talankin, bohater filmu i jego współautor, kocha swoje rodzinne miasto – „przemysłowe serce Rosji” i nie tęsknił za żadnym innym. Pracował jako koordynator wydarzeń w szkole podstawowej nr 1 w Karabaszu, do której sam uczęszczał. Był też szkolnym wideofilmowcem rejestrującym najważniejsze chwile w życiu uczniowskiej społeczności. Ta umiejętność pozwoliła mu jednocześnie dokumentować bez podejrzeń proces postępującej militaryzacji jego szkoły i lokalnej społeczności. Postanowił to zrobić, by pokazać proces, „jak jego szkoła pogrąża się w otchłani”.

mat.pras.Against Gravity Foto: mat.pras.Against Gravity

A wszystko na dobre zaczęło się w dniu inwazji rosyjskiej na Ukrainę. „W lutym 2022 r. wszystko stanęło na głowie” – komentuje Talankin przed kamerą, ale z dala od oczu innych.

Jak zmusić do udziału w wojnie

W szkole pojawiły się dodatkowe lekcje zgodnie z nowymi wytycznymi dotyczącymi edukacji obywatelskiej: uczniowie mieli się uczyć patriotycznych tekstów i pieśni, dając w ten sposób wyraz poparcia dla rozpętanej przez Rosję wojny.