Centrum logistyczne Goodyear w nowych rękach

Obiekt logistyczny w Tarnowie obejmuje 56 tys. mkw. powierzchni najmu
Obiekt logistyczny w Tarnowie obejmuje 56 tys. mkw. powierzchni najmu. W całości, na mocy długoterminowej umowy najmu, nieruchomość wynajmuje firma Goodyear Dunlop Tires Operations.
Transakcję zakupu nieruchomości od prywatnego inwestora za pośrednictwem swojej polskiej spółki zależnej, Appeninn Project-TRNW, zawarła węgierska spółka Appeninn Plc. Kwota transakcji nie została ujawniona.
Kupującemu doradzała w transakcji Grupa Indotek. Za doradztwo techniczne odpowiadała firma Arcadis, a za wsparcie prawne: kancelaria Wolf Theiss.
– Dzięki tej transakcji portfel aktywów Appeninn powiększył się o w pełni skomercjalizowane centrum logistyczne, gwarantujące długofalowe przychody – powiedział Szabolcs Szimler, dyrektor w Indotek Group. – Naszym priorytetem był wybór nieruchomości w dobrej lokalizacji, z pewnym najemcą, dobrze osadzonej operacyjnie w regionie.
Centrum logistyczne znajduje się w sąsiedztwie największej w Europie fabryki opon Goodyear oraz autostrady A4, stanowiącej kluczowy korytarz transportowy na linii wschód–zachód.
Appeninn Vagyonkezelő Holding Plc. to spółka inwestycyjna i zarządca nieruchomości, notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Budapeszcie.
Indotek Group to europejska firma inwestycyjna i zarządzająca aktywami nieruchomościowymi. Działa w 12 krajach europejskich. Wartość zarządzanych przez nią aktywów wynosi 2,5 mld zł.
