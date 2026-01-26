Trochę mniej pustych biur w regionach

Aktualizacja: 26.01.2026 11:56 Publikacja: 26.01.2026 11:30
W IV kwartale 2025 roku do użytku w regionach oddano jeden obiekt biurowy o powierzchni 2,5 tys. mkw.
Pod koniec 2025 r. całkowite zasoby nowoczesnej powierzchni biurowej na ośmiu głównych rynkach regionalnych w Polsce (Kraków, Wrocław, Trójmiasto, Katowice, Poznań, Łódź, Lublin, Szczecin) wyniosły ponad 6,7 mln mkw. Niezmiennie największymi rynkami – po Warszawie – są Kraków (ponad 1,8 mln mkw. biur), Wrocław (ponad 1,3 mln mkw.) i Trójmiasto (niespełna 1,1 mln mkw.) – podaje Polska Izba Nieruchomości Komercyjnych (PINK).
W IV kwartale 2025 r. do użytku oddano jeden obiekt biurowy o powierzchni 2,5 tys. mkw. To Bukowska 144 w Poznaniu – budynek wzniesiony przez prywatnego inwestora.
Pod koniec grudnia 2025 r. na ośmiu głównych rynkach regionalnych do wynajęcia od zaraz oferowano ponad 1,1 mln mkw. powierzchni biurowej, co odpowiada współczynnikowi pustostanów 16,9 proc. (spadek o 0,8 pkt w porównaniu z III kwartałem 2025 r. i 0,9 pkt proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2024 r.). Najwyższy wskaźnik niewynajętej powierzchni odnotowano w Katowicach – to 21,6 proc., a najniższy w Szczecinie – 6,4 proc.
W IV kwartale wynajęto w regionach 253,4 tys. mkw. biur. Jak podaje PINK, to o 85 proc. więcej niż w III kwartale i o 15 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2024 r.
Najwięcej powierzchni biurowej wynajęto w Krakowie (70,6 tys. mkw.), Wrocławiu (62,1 tys. mkw.) i w Trójmieście (41,9 tys. mkw.).
W IV kwartale 2025 r. największy udział w transakcjach najmu (47 proc.) miały odnowienia umów. Nowe umowy stanowiły 43 proc., ekspansje 9 proc. Powierzchnie użytkowane przez właścicieli budynków stanowiły 1 proc.
PINK podaje największe transakcje zawarte w IV kwartale 2025 r. To m.in. przedłużenie umowy najmu 12,6 tys. mkw. biur przez Align Technology w budynku Centrum Biurowe Tetris w Katowicach, przedłużenie i ekspansja (łączna powierzchnia 12,2 tys. mkw.) najemcy z sektora bankowości w budynku Olivia Star w Gdańsku oraz nowa umowa najmu 8,6 tys. mkw. w kompleksie Grundmanna Office Park A w Katowicach. Powierzchnię wynajęła Warta.
Źródłem informacji są firmy doradcze działające na rynku nieruchomości komercyjnych (Avison Young, Axi Immo, BNP Paribas Real Estate Poland, CBRE, Colliers, Cushman & Wakefield, JLL, Knight Frank, Newmark Polska, Savills).
