Trochę mniej pustych biur w regionach

Pod koniec 2025 r. całkowite zasoby nowoczesnej powierzchni biurowej na ośmiu głównych rynkach regionalnych w Polsce (Kraków, Wrocław, Trójmiasto, Katowice, Poznań, Łódź, Lublin, Szczecin) wyniosły ponad 6,7 mln mkw. Niezmiennie największymi rynkami – po Warszawie – są Kraków (ponad 1,8 mln mkw. biur), Wrocław (ponad 1,3 mln mkw.) i Trójmiasto (niespełna 1,1 mln mkw.) – podaje Polska Izba Nieruchomości Komercyjnych (PINK).

Gdzie jest najwięcej wolnej powierzchni biurowej

W IV kwartale 2025 r. do użytku oddano jeden obiekt biurowy o powierzchni 2,5 tys. mkw. To Bukowska 144 w Poznaniu – budynek wzniesiony przez prywatnego inwestora.

Pod koniec grudnia 2025 r. na ośmiu głównych rynkach regionalnych do wynajęcia od zaraz oferowano ponad 1,1 mln mkw. powierzchni biurowej, co odpowiada współczynnikowi pustostanów 16,9 proc. (spadek o 0,8 pkt w porównaniu z III kwartałem 2025 r. i 0,9 pkt proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2024 r.). Najwyższy wskaźnik niewynajętej powierzchni odnotowano w Katowicach – to 21,6 proc., a najniższy w Szczecinie – 6,4 proc.