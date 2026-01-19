Inwestorzy nie tracą zaufania do Polski

Według analityków firmy doradczej Newmark Polska rynek nieruchomości komercyjnych w Polsce w 2026 r. wszedł w dobrej kondycji, z potencjałem wzrostu. – Magazyny utrzymują pozycję jednego z najsilniejszych sektorów w Europie – mówi Piotr Kaszyński, partner zarządzający Newmark Polska. – Ograniczona podaż powierzchni biurowej otwiera drogę do odbudowy aktywności deweloperskiej, a inwestorzy, mimo większej ostrożności, nie tracą zaufania do Polski.

Analitycy zwracają uwagę na umacnianie się pozycji Polski w gospodarce europejskiej. – Przekroczenie 1 biliona dol. PKB i wejście do grona najbardziej uprzemysłowionych gospodarek świata jest nie tylko symbolicznym kamieniem milowym, ale dowodem na skuteczność transformacji ostatniej dekady – mówi Kaszyński. – Dziś Polska nie jest już rynkiem goniącym, lecz aktywnie współkształtuje kierunek zmian w regionie.

Apetyt na hale w Polsce

Uwagę międzynarodowych inwestorów przyciąga polski sektor magazynów. W 2025 r. deweloperzy utrzymali stabilne tempo realizacji inwestycji. Całkowite zasoby nowoczesnej powierzchni magazynowej wzrosły pod koniec roku do ok. 37 mln mkw. Najwięcej hal produkcyjno-magazynowych nadal powstawało w województwach: mazowieckim, pomorskim, śląskim i dolnośląskim, w mniejszym zakresie – w łódzkim i wielkopolskim – w sumie trafiło tam ponad 80 proc. nowej podaży.

– Przewaga tych lokalizacji wynika nie tylko z korzystnego położenia, dobrej komunikacji i rozwiniętej logistyki, lecz także z dostępu do wykwalifikowanych pracowników. Największe regiony magazynowe tworzą razem kompleksową i zróżnicowaną ofertę – od lokalizacji przy dużych lotniskach, przez dostęp do portów morskich, po sąsiedztwo zachodniej granicy czy klastrów przemysłowych – mówi Piotr Kaszyński. – Dzięki temu firmy o bardzo różnych potrzebach operacyjnych mogą znaleźć w Polsce miejsce dobrze dopasowane do swojej działalności, co dodatkowo wzmacnia stabilność całego rynku.