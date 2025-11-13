Aktualizacja: 13.11.2025 17:38 Publikacja: 13.11.2025 16:24
Od lipca do września wynajęto 1,59 mln mkw. powierzchni magazynowo- przemysłowej
Foto: mat.prasowe
Pod koniec września 2025 r. rynek nowoczesnej powierzchni magazynowo-przemysłowej w Polsce osiągnął poziom 36,4 mln mkw. Trzy województwa z największymi zasobami to podobnie jak w II kwartale 2025 roku - mazowieckie (7,28 mln mkw.), śląskie (6,17 mln mkw.) i dolnośląskie (5,30 mln mkw.) – wskazuje Polska Izba Nieruchomości Komercyjnych (PINK).
Czytaj więcej
Najemcy hal magazynowych przestają szukać standardowej powierzchni. Liczy się elastyczność. Rośni...
W III kwartale na rynek dostarczono 398,4 tys. mkw. nowej powierzchni (o 12 proc. mniej, licząc rok do roku). Najwięcej nowej powierzchni w tym okresie dostarczono w województwach łódzkim (144,6 tys. mkw.), mazowieckim (87,8 tys. mkw.) i lubelskim (57,5 tys. mkw.).
Pod koniec września 2025 r. w całej Polsce budowano 1,56 mln mkw. powierzchni magazynowej (o 20 proc. mniej w ujęciu rok do roku). Wśród regionów największy udział powierzchni w budowie przypadł na województwa mazowieckie (34 proc. budowanej powierzchni), pomorskie (14 proc.) i śląskie (12 proc.).
Wskaźnik pustostanów pod koniec września osiągnął 8,2 proc. – tyle samo, co w poprzednim kwartale, i wzrost o 0,1 pkt proc. więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.
Czytaj więcej
Aż 630 tys. mkw. z 1,1 mln mkw. wynajętych w pierwszym kwartale to odnowienie umów – wynika z ana...
Najwyższy wskaźnik pustostanów odnotowano w województwie lubuskim i w świętokrzyskim (po 17,2 proc.), lubelskim (13,2 proc.) i dolnośląskim (10,7 proc.). W województwie opolskim i podlaskim nie ma pustych hal (wskaźnik to 0 proc.). W woj. zachodniopomorskim wskaźnik wynosi 2,1 proc., a w warmińsko-mazurskim – 2,3 proc.
Od lipca do września wynajęto 1,59 mln mkw. powierzchni magazynowo-przemysłowej (wzrost o 42 proc. w ujęciu rocznym). Największym zainteresowaniem najemców cieszyły się hale w województwach mazowieckim (470 tys. mkw.), dolnośląskim (280 tys. mkw.) i łódzkim (253 tys. mkw.).
– Najwyższy udział w strukturze popytu w III kwartale 2025 r. miały przedłużenia umów najmu magazynów (47 proc.), a nowe umowy (w tym projekty typu BTS) i ekspansje objęły odpowiednio 44 i 9 proc. całkowitego popytu – podaje PINK.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Pod koniec września 2025 r. rynek nowoczesnej powierzchni magazynowo-przemysłowej w Polsce osiągnął poziom 36,4 mln mkw. Trzy województwa z największymi zasobami to podobnie jak w II kwartale 2025 roku - mazowieckie (7,28 mln mkw.), śląskie (6,17 mln mkw.) i dolnośląskie (5,30 mln mkw.) – wskazuje Polska Izba Nieruchomości Komercyjnych (PINK).
Do mieszkań przy ul. Krochmalnej w Lublinie pierwsi mieszkańcy wprowadzą się wiosną 2026 roku.
W dzisiejszych czasach internet to nie tylko wygoda – to fundament współczesnego podróżowania. Korzystamy z niego, by odnaleźć drogę, sprawdzić rozkład jazdy, znaleźć restaurację czy atrakcję turystyczną, kupić bilety, zamówić transport, pozostać w kontakcie z bliskimi i dzielić się chwilą tu i teraz. Gdy w trasie tracimy dostęp do danych, podróż traci rozmach, nawigacja staje się uciążliwa, plany się komplikują, zaczyna też narastać niepokojące poczucie odcięcia od świata. Wakacje bez stabilnego internetu to nieustanny stres, którego można uniknąć.
Stołeczne zasoby biur się kurczą, bo część budynków przechodzi modernizacje, inne zmieniają funkcję. Pustych pow...
Kompleks Nobu Culture District z hotelem luksusowej marki Nobu, salą koncertową, teatrem i kinem powstaje przy u...
Nobu Hotel przy ul. Wilczej gościł w sobotę trzech założycieli marki. Warszawę odwiedzili Robert De Niro, Nobu M...
Wprowadzenie jednolitego rynku nie będzie lekarstwem na wszystkie problemy – stwierdził na konferencji Warsaw Finance Week Marcin Wlazło, szef Biura Maklerskiego Pekao S.A.
Rynek wtórny się budzi. W wielu miastach oferta zmalała, pojawiły się pierwsze od miesięcy podwyżki cen – wynika...
Tworzymy przestrzeń dla czytelników poszukujących wartościowych treści, pogłębionej analizy i sprawdzonych źródeł wiedzy.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas