Reklama
Rozwiń
Rzeczpospolita

Nieruchomości
Reklama

Gdzie rosną nowe magazyny

W III kwartale na rynek dostarczono 398,4 tys. mkw. nowej powierzchni magazynowo-przemysłowej. Wskaźnik pustostanów pod koniec września osiągnął 8,2 proc.

Publikacja: 13.11.2025 16:24

Od lipca do września wynajęto 1,59 mln mkw. powierzchni magazynowo- przemysłowej

Od lipca do września wynajęto 1,59 mln mkw. powierzchni magazynowo- przemysłowej

Foto: mat.prasowe

aig

Pod koniec września 2025 r. rynek nowoczesnej powierzchni magazynowo-przemysłowej w Polsce osiągnął poziom 36,4 mln mkw. Trzy województwa z największymi zasobami to podobnie jak w II kwartale 2025 roku - mazowieckie (7,28 mln mkw.), śląskie (6,17 mln mkw.) i dolnośląskie (5,30 mln mkw.) – wskazuje Polska Izba Nieruchomości Komercyjnych (PINK).

Czytaj więcej

Najemcy magazynów mają dobrą pozycję w regionach o wyższym poziomie pustostanów
Nieruchomości
Mniej spekulacyjnych inwestycji na rynku magazynów. Czego potrzebują najemcy?

Ile jest w Polsce pustych hal

W III kwartale na rynek dostarczono 398,4 tys. mkw. nowej powierzchni (o 12 proc. mniej, licząc rok do roku). Najwięcej nowej powierzchni w tym okresie dostarczono w województwach łódzkim (144,6 tys. mkw.), mazowieckim (87,8 tys. mkw.) i lubelskim (57,5 tys. mkw.).

Pod koniec września 2025 r. w całej Polsce budowano 1,56 mln mkw. powierzchni magazynowej (o 20 proc. mniej w ujęciu rok do roku). Wśród regionów największy udział powierzchni w budowie przypadł na województwa mazowieckie (34 proc. budowanej powierzchni), pomorskie (14 proc.) i śląskie (12 proc.).

Wskaźnik pustostanów pod koniec września osiągnął 8,2 proc. – tyle samo, co w poprzednim kwartale, i wzrost o 0,1 pkt proc. więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Rynek magazynowy w Polsce oferował w pierwszym kwartale roku 36,1 mln mkw. powierzchni
Nieruchomości
Inwestorzy zameldują się na rynku magazynów?

Najwyższy wskaźnik pustostanów odnotowano w województwie lubuskim i w świętokrzyskim (po 17,2 proc.), lubelskim (13,2 proc.) i dolnośląskim (10,7 proc.). W województwie opolskim i podlaskim nie ma pustych hal (wskaźnik to 0 proc.). W woj. zachodniopomorskim wskaźnik wynosi 2,1 proc., a w warmińsko-mazurskim – 2,3 proc.

Więcej chętnych na magazyny

Od lipca do września wynajęto 1,59 mln mkw. powierzchni magazynowo-przemysłowej (wzrost o 42 proc. w ujęciu rocznym). Największym zainteresowaniem najemców cieszyły się hale w województwach mazowieckim (470 tys. mkw.), dolnośląskim (280 tys. mkw.) i łódzkim (253 tys. mkw.).

– Najwyższy udział w strukturze popytu w III kwartale 2025 r. miały przedłużenia umów najmu magazynów (47 proc.), a nowe umowy (w tym projekty typu BTS) i ekspansje objęły odpowiednio 44 i 9 proc. całkowitego popytu – podaje PINK.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Nieruchomości Nieruchomości Komercyjne

Pod koniec września 2025 r. rynek nowoczesnej powierzchni magazynowo-przemysłowej w Polsce osiągnął poziom 36,4 mln mkw. Trzy województwa z największymi zasobami to podobnie jak w II kwartale 2025 roku - mazowieckie (7,28 mln mkw.), śląskie (6,17 mln mkw.) i dolnośląskie (5,30 mln mkw.) – wskazuje Polska Izba Nieruchomości Komercyjnych (PINK).

Ile jest w Polsce pustych hal

Pozostało jeszcze 84% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Mieszkania na wynajem instytucjonalny przy ul. Krochmalnej w Lublinie
Nieruchomości
Lublin. Mieszkania na wynajem z dopłatami do czynszu
eSIM w podróży: łatwy dostęp do internetu za granicą, bez opłat roamingowych
Materiał Promocyjny
eSIM w podróży: łatwy dostęp do internetu za granicą, bez opłat roamingowych
Biurowiec Office House w kompleksie Towarowa 22 w Warszawie
Nieruchomości
Warszawa. Chętnych na biura więcej niż nowej powierzchni
Robert De Niro na placu budowy hotelu Nobu w Krakowie. Symboliczne sadzenie drzewa
Nieruchomości
Luksusowy hotel Roberta De Niro w Krakowie. Legendarny aktor na placu budowy Nobu
Trzej założycieli marki Nobu: Meir Teper, Robert De Niro, Nobu Matsuhisa i Trevor Horwell, dyrektor
Nieruchomości
Robert De Niro w Warszawie. Pięciolecie hotelu Nobu, będą kolejne inwestycje
Rynek europejski potrzebuje lepszych regulacji
Materiał Promocyjny
Rynek europejski potrzebuje lepszych regulacji
Sprzedający mieszkania muszą pamiętać, że konkurencją są dla nich deweloperzy z rekordową ofertą mie
Nieruchomości
Więcej chętnych na mieszkania z drugiej ręki. Są podwyżki
Wiedza, która trafia w punkt. Prosto do Ciebie. Zamów już dziś!
Materiał Promocyjny
Wiedza, która trafia w punkt. Prosto do Ciebie. Zamów już dziś!
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama