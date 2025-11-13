Pod koniec września 2025 r. rynek nowoczesnej powierzchni magazynowo-przemysłowej w Polsce osiągnął poziom 36,4 mln mkw. Trzy województwa z największymi zasobami to podobnie jak w II kwartale 2025 roku - mazowieckie (7,28 mln mkw.), śląskie (6,17 mln mkw.) i dolnośląskie (5,30 mln mkw.) – wskazuje Polska Izba Nieruchomości Komercyjnych (PINK).

Ile jest w Polsce pustych hal

W III kwartale na rynek dostarczono 398,4 tys. mkw. nowej powierzchni (o 12 proc. mniej, licząc rok do roku). Najwięcej nowej powierzchni w tym okresie dostarczono w województwach łódzkim (144,6 tys. mkw.), mazowieckim (87,8 tys. mkw.) i lubelskim (57,5 tys. mkw.).

Pod koniec września 2025 r. w całej Polsce budowano 1,56 mln mkw. powierzchni magazynowej (o 20 proc. mniej w ujęciu rok do roku). Wśród regionów największy udział powierzchni w budowie przypadł na województwa mazowieckie (34 proc. budowanej powierzchni), pomorskie (14 proc.) i śląskie (12 proc.).

Wskaźnik pustostanów pod koniec września osiągnął 8,2 proc. – tyle samo, co w poprzednim kwartale, i wzrost o 0,1 pkt proc. więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.