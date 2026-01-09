Jak informuje MS, z dniem 7 stycznia 2026 r. minister sprawiedliwości Waldemar Żurek powołał sędziego Michała Kwiatkowskiego do pełnienia funkcji zastępcy Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury ds. organizacyjnych.

Co będzie robił nowy zastępca dyrektora KSSiP

Nowy zastępca ma kierować Biurem Dyrektora KSSiP i nadzorować "kluczowe obszary funkcjonowania Krajowej Szkoły". Do jego zadań będzie należeć w szczególności koordynacja pracy administracyjnej i organizacyjnej KSSiP, nadzór nad naborami na aplikacje sędziowską i prokuratorską, zarządzanie komunikacją zewnętrzną, współpracę z instytucjami naukowymi, a także organizacja wydarzeń i konferencji z udziałem kierownictwa Krajowej Szkoły. Michał Kwiatkowski będzie również odpowiedzialny za politykę kadrową, rozwój portalu e‑KSSiP, a także za pozyskiwanie i efektywne wykorzystywanie funduszy zewnętrznych.

Przypomnijmy, że od maja 2024 r. dyrektorem KSSiP jest prof. Piotr Girdwoyń. W marcu 2026 r. zacznie działać pierwszy w północnej Polsce oddział krakowskiej uczelni. Gdańska filia KSSiP ma zająć budynek po konsulacie Chińskiej Republiki Ludowej przy Alei Grunwaldzkiej 1 w Gdańsku.

Kim jest Michał Kwiatkowski

Jak podaje resort sprawiedliwości, sędzia Kwiatkowski ma specjalistyczne kwalifikacje i bogate doświadczenie zawodowe. Specjalizuje się w sprawach cywilnych. W latach 2010–2019 pełnił funkcję Przewodniczącego I Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego Katowice‑Zachód w Katowicach, a w latach 2017–2021 był delegowany do orzekania w Sądzie Okręgowym w Katowicach.