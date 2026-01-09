Reklama
Jest nowy zastępca szefa KSSiP

To ekspert z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu jednostkami wymiaru sprawiedliwości - podało w piątek Ministerstwo Sprawiedliwości informując o powołaniu nowego zastępcy dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

Publikacja: 09.01.2026 20:27

Foto: Fotorzepa/Robert Gardziński

Dorota Gajos-Kaniewska

Jak informuje MS, z dniem 7 stycznia 2026 r. minister sprawiedliwości Waldemar Żurek powołał sędziego Michała Kwiatkowskiego do pełnienia funkcji zastępcy Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury ds. organizacyjnych.

Co będzie robił nowy zastępca dyrektora KSSiP

Nowy zastępca ma kierować Biurem Dyrektora  KSSiP i nadzorować "kluczowe obszary funkcjonowania Krajowej Szkoły". Do jego zadań będzie należeć w szczególności koordynacja pracy administracyjnej i organizacyjnej KSSiP, nadzór nad naborami na aplikacje sędziowską i prokuratorską, zarządzanie komunikacją zewnętrzną, współpracę z instytucjami naukowymi, a także organizacja wydarzeń i konferencji z udziałem kierownictwa Krajowej Szkoły. Michał Kwiatkowski będzie również odpowiedzialny za politykę kadrową, rozwój portalu e‑KSSiP, a także za pozyskiwanie i efektywne wykorzystywanie funduszy zewnętrznych.

Przypomnijmy, że od maja 2024 r. dyrektorem KSSiP jest prof. Piotr Girdwoyń. W marcu 2026 r.  zacznie działać pierwszy w północnej Polsce oddział krakowskiej uczelni. Gdańska filia KSSiP ma zająć budynek po konsulacie Chińskiej Republiki Ludowej przy Alei Grunwaldzkiej 1 w Gdańsku.

Siedziba Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury (KSSiP)
Aplikacje i egzaminy
Aplikacja sędziowska i prokuratorska bliżej domu. Jest projekt rozporządzenia

Kim jest Michał Kwiatkowski

Jak podaje resort sprawiedliwości, sędzia Kwiatkowski ma specjalistyczne kwalifikacje i bogate doświadczenie zawodowe. Specjalizuje się w sprawach cywilnych. W latach 2010–2019 pełnił funkcję Przewodniczącego I Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego Katowice‑Zachód w Katowicach, a w latach 2017–2021 był delegowany do orzekania w Sądzie Okręgowym w Katowicach.

"Pełniąc te obowiązki, zdobył szerokie doświadczenie w zakresie organizacji pracy, zarządzania zasobami ludzkimi oraz nadzoru merytorycznego i administracyjnego. Uczestniczył także w licznych szkoleniach dotyczących zarządzania kadrami wymiaru sprawiedliwości, mediacji, optymalizacji procesów kadrowych, współpracy zespołowej, komunikacji medialnej, zarządzania czasem pracy oraz zagadnień ekonomicznych i finansowych. Ukończył m.in. kurs „Zarządzanie zasobami ludzkimi i organizacja czasu w wymiarze sprawiedliwości” oraz studia podyplomowe w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk na kierunku „Prawo Europejskie dla sędziów sądów powszechnych”. Jest również współautorem publikacji pt. „Metodyka zarządzania jednostkami wymiaru sprawiedliwości. Studium przypadku na przykładzie Sądu Rejonowego Katowice‑Zachód w Katowicach”, stanowiącej istotny wkład w rozwój koncepcji nowoczesnego zarządzania jednostkami sądowymi” -  czytamy w komunikacie MS.

Ministerstwo podkreśla szerokie zaangażowanie sędziego Kwiatkowskiego w inicjatywy edukacyjne i społeczne promujące wiedzę o prawie i funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości, również wśród dzieci i młodzieży. 


Advertisement
