Aktualizacja: 09.01.2026 21:46 Publikacja: 09.01.2026 20:27
Foto: Fotorzepa/Robert Gardziński
Jak informuje MS, z dniem 7 stycznia 2026 r. minister sprawiedliwości Waldemar Żurek powołał sędziego Michała Kwiatkowskiego do pełnienia funkcji zastępcy Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury ds. organizacyjnych.
Nowy zastępca ma kierować Biurem Dyrektora KSSiP i nadzorować "kluczowe obszary funkcjonowania Krajowej Szkoły". Do jego zadań będzie należeć w szczególności koordynacja pracy administracyjnej i organizacyjnej KSSiP, nadzór nad naborami na aplikacje sędziowską i prokuratorską, zarządzanie komunikacją zewnętrzną, współpracę z instytucjami naukowymi, a także organizacja wydarzeń i konferencji z udziałem kierownictwa Krajowej Szkoły. Michał Kwiatkowski będzie również odpowiedzialny za politykę kadrową, rozwój portalu e‑KSSiP, a także za pozyskiwanie i efektywne wykorzystywanie funduszy zewnętrznych.
Przypomnijmy, że od maja 2024 r. dyrektorem KSSiP jest prof. Piotr Girdwoyń. W marcu 2026 r. zacznie działać pierwszy w północnej Polsce oddział krakowskiej uczelni. Gdańska filia KSSiP ma zająć budynek po konsulacie Chińskiej Republiki Ludowej przy Alei Grunwaldzkiej 1 w Gdańsku.
Czytaj więcej
Od marca 2026 r. aplikanci aplikacji sędziowskiej i prokuratorskiej będą kierowani do KSSiP w Kra...
Jak podaje resort sprawiedliwości, sędzia Kwiatkowski ma specjalistyczne kwalifikacje i bogate doświadczenie zawodowe. Specjalizuje się w sprawach cywilnych. W latach 2010–2019 pełnił funkcję Przewodniczącego I Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego Katowice‑Zachód w Katowicach, a w latach 2017–2021 był delegowany do orzekania w Sądzie Okręgowym w Katowicach.
"Pełniąc te obowiązki, zdobył szerokie doświadczenie w zakresie organizacji pracy, zarządzania zasobami ludzkimi oraz nadzoru merytorycznego i administracyjnego. Uczestniczył także w licznych szkoleniach dotyczących zarządzania kadrami wymiaru sprawiedliwości, mediacji, optymalizacji procesów kadrowych, współpracy zespołowej, komunikacji medialnej, zarządzania czasem pracy oraz zagadnień ekonomicznych i finansowych. Ukończył m.in. kurs „Zarządzanie zasobami ludzkimi i organizacja czasu w wymiarze sprawiedliwości” oraz studia podyplomowe w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk na kierunku „Prawo Europejskie dla sędziów sądów powszechnych”. Jest również współautorem publikacji pt. „Metodyka zarządzania jednostkami wymiaru sprawiedliwości. Studium przypadku na przykładzie Sądu Rejonowego Katowice‑Zachód w Katowicach”, stanowiącej istotny wkład w rozwój koncepcji nowoczesnego zarządzania jednostkami sądowymi” - czytamy w komunikacie MS.
Ministerstwo podkreśla szerokie zaangażowanie sędziego Kwiatkowskiego w inicjatywy edukacyjne i społeczne promujące wiedzę o prawie i funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości, również wśród dzieci i młodzieży.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Od środy 7 stycznia 2026 r. zaczną obowiązywać przepisy, które pozwolą fiskusowi na przywrócenie podatnikowi ter...
Wchodząca w życie nowelizacja prawa budowlanego ma ograniczyć pieniactwo i wyłudzanie pieniędzy od inwestorów. C...
Z początkiem 2026 roku zmieniła się wysokość abonamentu RTV. Za posiadanie odbiornika radiowego lub telewizyjneg...
Część rodziców może liczyć na wcześniejszą wypłatę świadczenia 800 plus w styczniu. Przelewy z ZUS dotrą do świa...
Jeden ze współwłaścicieli nie może żądać zapłaty całego odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu mieszkal...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas