Nowy dyrektor KSSiP: do sądów rzadko kiedy przychodzą intelektualiści czy prawnicy

Sędziowie czasem skarżą się na problem zawodowy: problem samotności. Nie chodzi o samotność w sensie osobistym, lecz o samotność w podejmowaniu decyzji. To realny problem dla człowieka i trzeba też mu to powiedzieć w czasie tej aplikacji: słuchaj, w tej chwili ten system jest taki, że sam podejmujesz decyzję i pamiętaj, że to jest w jakiś sposób obciążające dla ciebie. Trudno jest pewnie samemu podjąć decyzję w trudnych sprawach, a czasem istnieje pokusa, aby wątpliwości pokrywać schematami i odwoływaniem się do prawniczego żargonu. Zatem chodzi o właściwy sposób wytłumaczenia tej decyzji. To jest klucz do budowy autorytetu sądu i prokuratury.

Panie dyrektorze, a kształcenie ustawiczne sędziów? Jest dzisiaj na odpowiednim poziomie czy też wymaga głębokich reform?

Co do zasady wymaga to przyjrzenia się bliżej zagadnieniu. Przede wszystkim żyjemy w świecie, który się bardzo dynamicznie zmienia. Już nie mówię o pojawiających się nowych technologiach, przed którymi ludzie już pięćdziesięcioletni czasami są bezradni, a co dopiero ludzie starsi. Pokolenia się zmieniają. Są młodsi ludzie, z którymi w tej chwili się stykamy, czyli studenci, aplikanci. Więc na pewno, po pierwsze - trzeba dostosować te szkolenia do rzeczywistości i potrzeb ludzi. Po drugie - pandemia spowodowała, że bardzo duża część szkoleń ustawicznych była i jest prowadzona zdalnie. Bardzo wiele osób podkreśla - ja się z tym akurat w pełni zgadzam - że potrzebne są także szkolenia analogowe, połączone z osobistymi interakcjami. Takie, podczas których ludzie wspólnie wyjeżdżają na spotkania, konferencje. Kiedy np. młodsi sędziowie mogą nawiązać bezpośredni kontakt z sędziami wyższej instancji, komunikują się wtedy z nimi w sposób bezpośredni, mają szansę na wymianę informacji, spostrzeżeń czy doświadczeń.

W pierwszych tygodniach urzędowania pojawiły się pierwsze problemy. Chodzi absolwentów bieżącego rocznika aplikacji sędziowskiej. Mogą mieć kłopot z szybką zmianą statusu absolwentów KSSiP na asesorów w wybranych przez siebie sądach w Polsce.