Reklama
Rozwiń
Rzeczpospolita
Prawo
Reklama

Ulga prorodzinna także dla tymczasowej rodziny zastępczej

Każde orzeczenie sądu, w wyniku którego następuje przyznanie funkcji opiekuńczych i wychowawczych nad małoletnim, mające charakter powierzenia pieczy zastępczej, może uprawniać do tzw. ulgi prorodzinnej.

Publikacja: 01.12.2025 13:02

Sąd nie zostawił suchej nitki na profiskalnym podejściu urzędników.

Sąd nie zostawił suchej nitki na profiskalnym podejściu urzędników.

Foto: Adobe Stock

Aleksandra Tarka

Takie wnioski płyną z jednego z najnowszych wyroków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA) w Opolu. Sprawa zaczęła się od wniosku o interpretację z listopada 2024 r. Małżeństwo wyjaśniło w nim, że prawomocnym postanowieniem sądu rejonowego o udzieleniu zabezpieczenia z końca listopada 2022 r. w ich rodzinie zastępczej na razie tymczasowo umieszczono dwójkę dzieci. Orzeczenie to stało się od razu skuteczne i wykonalne. Sąd upoważnił małżeństwo do decydowania o istotnych sprawach życiowych małoletnich, w tym o leczeniu czy nauce. Wnioskodawcy są rodzicami trójki własnych, małoletnich pociech.

Czy rodzina zastępcza może skorzystać z ulgi prorodzinnej?

Małżonkowie podkreślili, że w całym 2023 r. sprawowali faktyczną opiekę nad całą piątką dzieci, które chodziły do szkoły. Szczegółowo opisali swoją sytuację i wyjaśnili, że w 2023 r. skorzystali z możliwości wspólnego rozliczenia małżeńskiego oraz tzw. ulgi prorodzinnej z art. 27f ust. 1 i 2 pkt 3 lit. a i b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), ale tylko na troje swoich biologicznych dzieci. A chcieli się upewnić, czy preferencja przysługuje im także na dzieci przyjęte pod opiekę. Wskazali przy tym, że tymczasowość orzeczenia sądu rodzinnego ma związek z toczącym się nadal postępowaniem wobec jedynego żyjącego biologicznego rodzica podopiecznych. Rozprawa o pozbawienie go praw rodzicielskich została wyznaczona dopiero na styczeń 2025 r. 

Czytaj więcej

Ulga na dziecko przysługuje rodzicom, którzy uzyskują dochody opodatkowane według skali podatkowej
Podatki
Ulga na dziecko w PIT 2024/2025: Kto i jak może ją rozliczyć? Kwoty i limity

Fiskus okazał się niewzruszony. Nie kwestionował co prawda, że sporna ulga przysługuje m.in. podatnikowi niebędącemu rodzicem, który sprawuje nad dzieckiem opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą. Zauważył jednak, że dla dwojga małoletnich dzieci została ustanowiona jedynie tymczasowa rodzina zastępcza, do czasu zakończenia postępowania. A zdaniem urzędników czym innym jest umieszczenie małoletnich dzieci w rodzinie zastępczej, a czym innym powierzenie pełnienia funkcji rodziny zastępczej tymczasowo w ramach zabezpieczenia. Dlatego warunki do skorzystania z ulgi prorodzinnej są spełnione tylko w przypadku pełnienia funkcji rodziny zastępczej. Takiej możliwości nie daje zaś tymczasowe umieszczenie dzieci w rodzinie zastępczej na czas trwania postępowania.

Czy orzeczenie o ustanowieniu tymczasowej rodziny zastępczej daje prawo do odliczenia na dzieci w PIT?

Małżonków nie przekonała taka wykładnia przepisów. Zaskarżyli interpretację i wygrali. Opolski WSA uwzględnił ich skargę i suchej nitki nie zostawił na profiskalnym podejściu urzędników. Wytknął im, że wykładnia art. 27f ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT nie może abstrahować od całego jego brzmienia i pomijać celu założonego przez ustawodawcę. Przypomniał, że sporna preferencja nie jest ulgą z tytułu bycia rodzicem i posiadania władzy rodzicielskiej, a ustawodawca nie sprecyzował, jakiego charakteru ma być orzeczenie sądu opiekuńczego dotyczące sprawowania opieki nad małoletnim poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej. Sąd uznał za nieuprawnione zawężenie przez fiskusa zwrotu „orzeczenie sądu”, poprzez rozgraniczenie tego o umieszczeniu małoletnich dzieci w rodzinie zastępczej, od tego o powierzeniu pełnienia funkcji rodziny zastępczej tymczasowo na czas postępowania.

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Ulga prorodzinna w przypadku dzieci pochodzących z różnych związków
Podatki
Ulga prorodzinna w przypadku dzieci pochodzących z różnych związków

Zdaniem sądu zwrot „sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą”, podobnie jak „umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej następuje na podstawie orzeczenia sądu” z art. 35 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, oznacza każde orzeczenie sądu, w wyniku którego następuje przyznanie realizacji funkcji opiekuńczych i wychowawczych nad małoletnim, mające charakter powierzenia pieczy zastępczej. I w konsekwencji co do zasady może uprawniać do tzw. ulgi prorodzinnej. WSA zauważył, że nie sposób pogodzić z konstytucyjną zasadą równości sytuacji, w której ktoś zostałby pozbawiony możliwości odliczenia wyłącznie przez brak orzeczenia o ustanowieniu rodziny zastępczej, a jednocześnie legitymuje się orzeczeniem o powierzeniu pieczy bieżącej i faktycznie ją sprawuje. Wyrok nie jest prawomocny. 

Sygnatura akt: I SA/Op 204/25

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Podatki Podatek dochodowy PIT Odliczenia Sądy i Trybunały Sądy Administracyjne Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA)

Takie wnioski płyną z jednego z najnowszych wyroków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA) w Opolu. Sprawa zaczęła się od wniosku o interpretację z listopada 2024 r. Małżeństwo wyjaśniło w nim, że prawomocnym postanowieniem sądu rejonowego o udzieleniu zabezpieczenia z końca listopada 2022 r. w ich rodzinie zastępczej na razie tymczasowo umieszczono dwójkę dzieci. Orzeczenie to stało się od razu skuteczne i wykonalne. Sąd upoważnił małżeństwo do decydowania o istotnych sprawach życiowych małoletnich, w tym o leczeniu czy nauce. Wnioskodawcy są rodzicami trójki własnych, małoletnich pociech.

Pozostało jeszcze 86% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Przeciętny Europejczyk rocznie produkuje 11 kg odpadów tekstylnych. Problemem jest ich zagospodarowa
Prawo w Polsce
Gdzie wyrzucać stare ubrania? Od 1 stycznia nie wszyscy będą musieli wozić je na PSZOK
Startupy poszukiwane — dołącz do Platform startowych w Polsce Wschodniej i zyskaj nowe możliwości!
Materiał Promocyjny
Startupy poszukiwane — dołącz do Platform startowych w Polsce Wschodniej i zyskaj nowe możliwości!
W grudniu terminy wypłat 800 plus ulegną zmianie. Jak wygląda nowy harmonogram?
Praca, Emerytury i renty
Aż cztery zmiany w grudniu 2025. Nowy harmonogram wypłat 800 plus
Pierwsza wolna Wigilia dla większości pracowników
Praca, Emerytury i renty
Nowy dzień wolny od pracy jeszcze w 2025 roku. Ale nie wszyscy z niego skorzystają
Kilka grup seniorów otrzyma emerytury wcześniej w grudniu. Zmiany w terminach wypłat
Praca, Emerytury i renty
Grudzień 2025 przyniesie dużo zmian na kontach emerytów. Powodem nie tylko święta
AI w M&A – jak wykorzystać technologie w procesach transakcyjnych
Materiał Promocyjny
AI w M&A – jak wykorzystać technologie w procesach transakcyjnych
Ile będzie wynosiła płaca minimalna od 2026?
Praca, Emerytury i renty
Ile wyniesie płaca minimalna w 2026 roku? Ile razy się zmieni?
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama