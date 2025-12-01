Reklama
Michał Szułdrzyński: Orbán, Putin i Konfederacja. Dlaczego decyzja prezydenta Nawrockiego była słuszna

Decyzja Karola Nawrockiego o odmowie spotkania z Viktorem Orbánem wywołała gniew w Konfederacji. Flirt z Putinem nie powinien być legitymizowany przez Polskę – nawet kosztem politycznych sympatii prezydenta.

Publikacja: 01.12.2025 12:57

Foto: REUTERS/Radovan Stoklasa

Michał Szułdrzyński

Dawno żadna decyzja prezydenta Karola Nawrockiego nie spotkała się z tak silną krytyką ze strony Konfederacji, jak odwołanie spotkania z węgierskim premierem Viktorem Orbánem. Zgodnie krytykowali go Sławomir Mentzen, Krzysztof Bosak czy europosłanka Ewa Zajączkowska-Hernik.

Dlaczego Konfederacja krytykuje Karola Nawrockiego po odwołaniu spotkania z Viktorem Orbánem

Szczególnie symptomatyczna dla polskiej narodowej prawicy jest argumentacja tej ostatniej. Europosłanka bowiem uważa, że konfliktując się z Viktorem Orbánem, tracimy ważnego sojusznika w walce z „zamordystyczną UE”. W dodatku jej zdaniem węgierski premier prowadzi mądrą politykę energetyczną, sprzeciwiając się Unii.

A więc, po kolei. Po pierwsze, Orbán sam jest zamordystą. Niezależne od władzy media to na Węgrzech coraz większa rzadkość. Sojusz Orbána z Putinem przeciwko Unii Europejskiej to sojusz wschodniej, azjatyckiej autokracji z jej skromniejszą europejską wersją. Czy naprawdę trzeba komuś tłumaczyć, że ani przywódca Rosji ani Węgier nie są żadnymi przyjaciółmi wolności, sojusznikami w walce z „zamordyzmem” UE?

Nie, ani Orbán, ani Putin, nie są sojusznikami w walce z „zamordyzmem” UE. I nie walczą z unijną polityką energetyczna Unii z powodów ideologicznych, ale chodzi o rosyjską ropę i gaz

Po drugie, sprzeciw Orbána wobec europejskiej polityki energetycznej nie wynika z żadnego ideowego puryzmu, ale z prostego faktu uzależnienia się energetycznego od Rosji. Broniąc swoich decyzji energetycznych, Orbán nie prowadzi żadnej krucjaty ideologicznej, a jedynie daje zarobić Rosji. Czy naprawdę tak trudno jest to zrozumieć?

Spotkanie Karola Nawrockiego z Viktorem Orbánem po jego wizycie u Władimira Putina byłoby legitymizowaniem działań Rosji

I właśnie na tym polega sedno decyzji prezydenta Karola Nawrockiego. Jak trafnie zauważył były szef Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, spotkanie z polskim prezydentem tuż po ściskaniu się z Władimirem Putinem byłoby dla Viktora Orbána czymś w rodzaju rozgrzeszenia.

„Patrzcie” – mógłby powiedzieć – „nawet antyrosyjscy Polacy nie mają nic przeciwko mojej polityce. W piątek spotykam się z Putinem, w środę z Nawrockim, wszystko jest w porządku”.

Nie, nie jest w porządku. I bardzo dobrze, że prezydent Nawrocki zrozumiał powagę sytuacji, w której się znalazł. Czym innym jest flirtowanie z antyukraińskimi nastrojami, które niestety rosną w polskim społeczeństwie, a czym innym udział w operacji, która ma normalizować działania Władimira Putina.

I to dobrze, że Karol Nawrocki zdecydował się na ten ruch, choć w duchu jest mocno konfederacki i krytyka akurat z tej strony jest dla niego bardzo bolesna.

Źródło: rp.pl

Osoby Krzysztof Bosak Viktor Orban Władimir Putin Sławomir Mentzen Karol Nawrocki Ewa Zajączkowska-Hernik

