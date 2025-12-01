Z tego artykułu się dowiesz: Jakie były kulisy dymisji Andrija Jermaka z funkcji szefa gabinetu prezydenta Ukrainy?

Jakie działania podejmowano, aby nakłonić prezydenta Zełenskiego do odwołania Jermaka?

Jakie były na Ukrainie po dymisji Jermaka?

Kto jest rozważany jako potencjalny następca Jermaka na stanowisku szefa Biura Prezydenta Ukrainy?

Andrij Jermak przez lata był tak bliskim współpracownikiem prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, że jego odsunięcie wydawało się niemożliwe nawet dla samego prezydenta.

Informacje o tym, że Jermak może stać się kolejnym bohaterem antykorupcyjnej operacji „Midas”, jako pierwsza ujawniła „Ukraińska Prawda” 12 listopada. Jeszcze wtedy mało kto wyobrażał sobie, że już po dwóch tygodniach funkcjonariusze NABU i SAP będą próbowali dostać się do jego miejsca zamieszkania w Kijowie.

Według źródeł, przeszukanie objęło wyłącznie miejsce zamieszkania współpracownika Zełenskiego. Na miejscu zabrano dwa laptopy i kilka telefonów – ich zawartość zaczęto analizować jeszcze tego samego dnia. Do gabinetu szefa kancelarii prezydenta śledczy nie weszli. Najważniejsze było jednak coś innego: tego dnia Jermak nie usłyszał zarzutów, choć – jak mówią informatorzy – „to kwestia czasu”.