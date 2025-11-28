Reklama
Rozwiń
Rzeczpospolita
Publicystyka
Reklama

Andrzej Łomanowski: Ukraińska afera korupcyjna spleciona z negocjacjami o pokój

Ukraińscy prokuratorzy przeprowadzili rewizje w biurze i domu wszechmocnego szefa prezydenckiej kancelarii Andrija Jermaka. To kolejny, potężny cios polityczny w Zełenskiego, w chwili gdy walczy z nonsensownym „planem Trumpa”.

Publikacja: 28.11.2025 17:34

Andrij Jermak

Andrij Jermak

Foto: PAP/Vladyslav Musiienko

Andrzej Łomanowski

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie wydarzenia doprowadziły do rewizji u Andrija Jermaka?
  • Jak afera korupcyjna wpływa na pozycję polityczną prezydenta Wołodymyra Zełenskiego?
  • Dlaczego skandal korupcyjny ma międzynarodowe implikacje, szczególnie w kontekście planu pokojowego?
  • Kto jest uważany za potencjalnych beneficjentów obecnej sytuacji politycznej na Ukrainie?
  • W jaki sposób sytuacja ta jest wykorzystywana w polityce wewnętrznej i zewnętrznej przez różne kraje?
  • Jakie są spekulacje na temat możliwej ingerencji zagranicznych służb?

Przy tym i sam prezydent może znaleźć się w kręgu podejrzanych, bo aferę korupcyjną wywołał jego dawny wspólnik i dobry znajomy Timur Mindycz. Ten zaś wraz z grupą wysokiej rangi urzędników zorganizował system pobierania łapówek za kontrakty z elektrowniami atomowymi.

Sprawa łapówek, jak bagno, wciąga już bliskich współpracowników prezydenta: szefa jego kancelarii Andrija Jermaka oraz byłego ministra obrony Rustema Umerowa. U pierwszego przeprowadzono rewizje, drugi był przesłuchiwany, ale zarzutów im nie postawiono.

Upadek Zełenskiego sprawiłby radość zarówno Putinowi, jak i Trumpowi

Obaj zaś prowadzą negocjacje w sprawie rosyjskiego planu pokojowego, który Biały Dom przedstawia jako własny. Problemy z organami antykorupcyjnymi (jak i wściekła kampania propagandowa Kremla z tym związana) nie ułatwiają im zadania.

Afera doprowadziła Ukrainę do wściekłości. W czasie, gdy mieszkańcy urządzają dobrowolne zbiórki na wszystko, nawet na uzbrojenie poszczególnych oddziałów, urzędnicy pobierają łapówki za montowanie systemów ochrony elektrowni atomowych. Stąd każdy polityk, który znalazł się w jej wirze, jest przekreślony w oczach opinii publicznej.

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Wojna, której Ukraina nie potrafi wygrać. Z korupcją przegrywa tam każdy prezydent
Polityka
Wojna, której Ukraina nie potrafi wygrać. Z korupcją przegrywa tam każdy prezydent

– Skandal w takiej formie, w jakiej wybuchł, przekreślił – moim zdaniem – szanse polityczne Zełenskiego (na reelekcję) – uważa była ukraińska dyplomatka i współpracownica obecnego prezydenta w początkach jego urzędowania Ołena Zerkal. Jej zdaniem Zełenski „cały czas robił szpagat między chęcią zajęcia w historii kraju miejsca bohatera, a chęcią pozostania na drugą kadencję”. Teraz ponowny wybór wydaje się niemożliwy, choć sam Zełenski tak nie uważa.

Jeśli brać pod uwagę nastroje w Ukrainie, to na razie zwycięzcami w aferze korupcyjnej są wspólnie Waszyngton i Moskwa. Wiadomo, że Putin nienawidzi Zełenskiego. Donald Trump zaś uważał go początkowo chyba za marionetkę waszyngtońskich demokratów, coś w rodzaju zależnych od Amerykanów władców dawnego Wietnamu Południowego czy niedawnego Afganistanu. Później, jak się zdaje, zmienił zdanie, uznając w nim w końcu samodzielnego polityka, ale emocje względem niego pozostały te same.

I Kijów, i Waszyngton próbują odwracać uwagę swych społeczeństw od problemów wewnętrznych

Teraz forsuje swój plan pokojowy i uważa, że głównym jego przeciwnikiem jest Zełenski (a nie ukraińskie społeczeństwo). Przy tym eksperci zaczynają podejrzewać, że Trump koncentruje uwagę opinii publicznej na swym planie, by odwrócić uwagę od własnych problemów wewnętrznych, przede wszystkim tzw. listy Epsteina. Podobnie zresztą i Zełenski. Zamieszanie wokół negocjacji pozwala znów skupić społeczeństwo wokół obrony suwerenności kraju, tym razem przed Waszyngtonem, za to z dala od afery korupcyjnej.

Czytaj więcej

W ataku powietrznym Rosji na Tarnopol w nocy z 18 na 19 listopada, zginęło co najmniej 21 osób
Komentarze
Rusłan Szoszyn: Ukraina to nie Gaza. O pokój będzie Donaldowi Trumpowi znacznie trudniej

Jej wybuch dokładnie w czasie ujawnienia „planu Trumpa” (umownie – około 10 listopada) pozwala postawić pytanie o związek przyczynowo-skutkowy. Czy Biały Dom po prostu wykorzystał osłabienie pozycji Zełenskiego, czy może sam się do tego przyczynił poprzez swoje wpływy w ukraińskich organach antykorupcyjnych. Wcześniej wielokrotnie bronił je przed próbami podporządkowania ze strony administracji prezydenta Ukrainy.

Reklama
Reklama

Z drugiej strony, część ekspertów zastanawia się, kto podsłuchiwał rozmowy rosyjskich polityków ze specjalnym wysłannikiem Trumpa, Stevem Witkoffem, opublikowane przez agencję Bloomberg. – Albo Brytyjczycy, albo Ukraińcy – kategorycznie stwierdza większość specjalistów, biorąc przy tym pod uwagę możliwości techniczne i umiejętności odpowiednich służb.

Czy dojdzie do dalszej wymiany ciosów

Nikt nawet nie zastanawia się nad możliwością podsłuchiwania przez którąś z licznych amerykańskich agend. A wtedy ujawnienie podsłuchu byłoby po prostu fragmentem wewnętrznej walki politycznej w USA. Tak jak afera Watergate, która doprowadziła do obalenia prezydenta Richarda Nixona.

Jeśli jednak w obu przypadkach prawdziwe są teorie spiskowe (Amerykanie manipulują ukraińskimi organami antykorupcyjnymi, Ukraińcy podsłuchują amerykańskich polityków), to po rewizjach u Andrija Jermaka powinniśmy otrzymać odpowiedź drugiej strony. Czyli kolejną porcję podsłuchów kompromitujących Amerykanów.

Tyle że nie zmieni to najważniejszego. Ukraina odrzuca wszelkie zakusy na swą suwerenność, Europa ją w tym popiera. W tym sporze USA zaś znów stają po stronie Kremla.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Konflikty Zbrojne Wojna Rosji z Ukrainą Miejsca Regiony Europa Ukraina Osoby Donald Trump Wołodymyr Zełenski Relacje USA-Ukraina

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie wydarzenia doprowadziły do rewizji u Andrija Jermaka?
  • Jak afera korupcyjna wpływa na pozycję polityczną prezydenta Wołodymyra Zełenskiego?
  • Dlaczego skandal korupcyjny ma międzynarodowe implikacje, szczególnie w kontekście planu pokojowego?
  • Kto jest uważany za potencjalnych beneficjentów obecnej sytuacji politycznej na Ukrainie?
  • W jaki sposób sytuacja ta jest wykorzystywana w polityce wewnętrznej i zewnętrznej przez różne kraje?
  • Jakie są spekulacje na temat możliwej ingerencji zagranicznych służb?
Pozostało jeszcze 90% artykułu

Przy tym i sam prezydent może znaleźć się w kręgu podejrzanych, bo aferę korupcyjną wywołał jego dawny wspólnik i dobry znajomy Timur Mindycz. Ten zaś wraz z grupą wysokiej rangi urzędników zorganizował system pobierania łapówek za kontrakty z elektrowniami atomowymi.

Sprawa łapówek, jak bagno, wciąga już bliskich współpracowników prezydenta: szefa jego kancelarii Andrija Jermaka oraz byłego ministra obrony Rustema Umerowa. U pierwszego przeprowadzono rewizje, drugi był przesłuchiwany, ale zarzutów im nie postawiono.

Pozostało jeszcze 90% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Gaza zruinowana w wyniku izraelskiej ofensywy
felietony
Estera Flieger: Słowiki umierają w ciszy
Startupy poszukiwane — dołącz do Platform startowych w Polsce Wschodniej i zyskaj nowe możliwości!
Materiał Promocyjny
Startupy poszukiwane — dołącz do Platform startowych w Polsce Wschodniej i zyskaj nowe możliwości!
Donald Trump
Opinie polityczno - społeczne
Paweł Zerka: Amerykańskie gwarancje bezpieczeństwa. Jaki plan B powinna mieć Polska?
Władimir Putin
Opinie polityczno - społeczne
Rusłan Szoszyn: Szczyt OUBZ. Koalicja niechętnych do pomocy Putinowi
Zuzanna Dąbrowska: Kto się zajmie bezpieczeństwem Polski?
Opinie polityczno - społeczne
Zuzanna Dąbrowska: Kto się zajmie bezpieczeństwem Polski?
AI w M&A – jak wykorzystać technologie w procesach transakcyjnych
Materiał Promocyjny
AI w M&A – jak wykorzystać technologie w procesach transakcyjnych
Wojciech Kossak, Starcie belwederczyków z kirasjerami rosyjskimi na moście w Łazienkach
felietony
Jerzy Surdykowski: Bezsilność - od powstańców listopadowych do czasów obecnych
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama