Andrzej Łomanowski: Ukraińska afera korupcyjna spleciona z negocjacjami o pokój

Aktualizacja: 28.11.2025 17:49 Publikacja: 28.11.2025 17:34
Andrij Jermak
Foto: PAP/Vladyslav Musiienko
Przy tym i sam prezydent może znaleźć się w kręgu podejrzanych, bo aferę korupcyjną wywołał jego dawny wspólnik i dobry znajomy Timur Mindycz. Ten zaś wraz z grupą wysokiej rangi urzędników zorganizował system pobierania łapówek za kontrakty z elektrowniami atomowymi.
Sprawa łapówek, jak bagno, wciąga już bliskich współpracowników prezydenta: szefa jego kancelarii Andrija Jermaka oraz byłego ministra obrony Rustema Umerowa. U pierwszego przeprowadzono rewizje, drugi był przesłuchiwany, ale zarzutów im nie postawiono.
Obaj zaś prowadzą negocjacje w sprawie rosyjskiego planu pokojowego, który Biały Dom przedstawia jako własny. Problemy z organami antykorupcyjnymi (jak i wściekła kampania propagandowa Kremla z tym związana) nie ułatwiają im zadania.
Afera doprowadziła Ukrainę do wściekłości. W czasie, gdy mieszkańcy urządzają dobrowolne zbiórki na wszystko, nawet na uzbrojenie poszczególnych oddziałów, urzędnicy pobierają łapówki za montowanie systemów ochrony elektrowni atomowych. Stąd każdy polityk, który znalazł się w jej wirze, jest przekreślony w oczach opinii publicznej.
Czytaj więcej
Operacja ukraińskich służb pod kryptonimem „Midas”, która doprowadziła do ujawnienia procederu pł...
– Skandal w takiej formie, w jakiej wybuchł, przekreślił – moim zdaniem – szanse polityczne Zełenskiego (na reelekcję) – uważa była ukraińska dyplomatka i współpracownica obecnego prezydenta w początkach jego urzędowania Ołena Zerkal. Jej zdaniem Zełenski „cały czas robił szpagat między chęcią zajęcia w historii kraju miejsca bohatera, a chęcią pozostania na drugą kadencję”. Teraz ponowny wybór wydaje się niemożliwy, choć sam Zełenski tak nie uważa.
Jeśli brać pod uwagę nastroje w Ukrainie, to na razie zwycięzcami w aferze korupcyjnej są wspólnie Waszyngton i Moskwa. Wiadomo, że Putin nienawidzi Zełenskiego. Donald Trump zaś uważał go początkowo chyba za marionetkę waszyngtońskich demokratów, coś w rodzaju zależnych od Amerykanów władców dawnego Wietnamu Południowego czy niedawnego Afganistanu. Później, jak się zdaje, zmienił zdanie, uznając w nim w końcu samodzielnego polityka, ale emocje względem niego pozostały te same.
Teraz forsuje swój plan pokojowy i uważa, że głównym jego przeciwnikiem jest Zełenski (a nie ukraińskie społeczeństwo). Przy tym eksperci zaczynają podejrzewać, że Trump koncentruje uwagę opinii publicznej na swym planie, by odwrócić uwagę od własnych problemów wewnętrznych, przede wszystkim tzw. listy Epsteina. Podobnie zresztą i Zełenski. Zamieszanie wokół negocjacji pozwala znów skupić społeczeństwo wokół obrony suwerenności kraju, tym razem przed Waszyngtonem, za to z dala od afery korupcyjnej.
Czytaj więcej
Prawdopodobieństwo zawarcia porozumienia pokojowego między Rosją a Ukrainą jest bliskie zeru. Ist...
Jej wybuch dokładnie w czasie ujawnienia „planu Trumpa” (umownie – około 10 listopada) pozwala postawić pytanie o związek przyczynowo-skutkowy. Czy Biały Dom po prostu wykorzystał osłabienie pozycji Zełenskiego, czy może sam się do tego przyczynił poprzez swoje wpływy w ukraińskich organach antykorupcyjnych. Wcześniej wielokrotnie bronił je przed próbami podporządkowania ze strony administracji prezydenta Ukrainy.
Z drugiej strony, część ekspertów zastanawia się, kto podsłuchiwał rozmowy rosyjskich polityków ze specjalnym wysłannikiem Trumpa, Stevem Witkoffem, opublikowane przez agencję Bloomberg. – Albo Brytyjczycy, albo Ukraińcy – kategorycznie stwierdza większość specjalistów, biorąc przy tym pod uwagę możliwości techniczne i umiejętności odpowiednich służb.
Nikt nawet nie zastanawia się nad możliwością podsłuchiwania przez którąś z licznych amerykańskich agend. A wtedy ujawnienie podsłuchu byłoby po prostu fragmentem wewnętrznej walki politycznej w USA. Tak jak afera Watergate, która doprowadziła do obalenia prezydenta Richarda Nixona.
Jeśli jednak w obu przypadkach prawdziwe są teorie spiskowe (Amerykanie manipulują ukraińskimi organami antykorupcyjnymi, Ukraińcy podsłuchują amerykańskich polityków), to po rewizjach u Andrija Jermaka powinniśmy otrzymać odpowiedź drugiej strony. Czyli kolejną porcję podsłuchów kompromitujących Amerykanów.
Tyle że nie zmieni to najważniejszego. Ukraina odrzuca wszelkie zakusy na swą suwerenność, Europa ją w tym popiera. W tym sporze USA zaś znów stają po stronie Kremla.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Przy tym i sam prezydent może znaleźć się w kręgu podejrzanych, bo aferę korupcyjną wywołał jego dawny wspólnik i dobry znajomy Timur Mindycz. Ten zaś wraz z grupą wysokiej rangi urzędników zorganizował system pobierania łapówek za kontrakty z elektrowniami atomowymi.
Sprawa łapówek, jak bagno, wciąga już bliskich współpracowników prezydenta: szefa jego kancelarii Andrija Jermaka oraz byłego ministra obrony Rustema Umerowa. U pierwszego przeprowadzono rewizje, drugi był przesłuchiwany, ale zarzutów im nie postawiono.
W świecie, w którym Izraelowi wolno wszystko, a tzw. plany pokojowe mają powstrzymać Putina, zapewne nie słychać...
Dzięki Funduszom Europejskim dla Polski Wschodniej (FEPW) firmy z tego regionu mają nowe możliwości na finansowanie innowacyjnych pomysłów. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) oferuje startupom w Polsce Wschodniej dostęp do siedmiu Platform startowych, które dają realne wsparcie lokalnych biznesów i zwiększenie konkurencyjność przedsiębiorstw. Są to partnerstwa ośrodków innowacji dające darmowe, kompleksowe programy wsparcia startupów od momentu rejestracji spółki.
Europa wyrasta na kluczową oś sporu w polskiej polityce najbliższych lat. Ale rząd Donalda Tuska nie może pozycj...
W Biszkeku zaczął się szczyt Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym (OUBZ). To już zmierzch powstałego n...
KO namawia prezydenta Nawrockiego, żeby dla ojczyzny ratowania rzucił się przez morze do Waszyngtonu i załatwił...
Jednym z najgorszych stanów, jakich doświadcza świadomość ludzka jest bezsilność; bezwład i brak sił, kiedy zała...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas