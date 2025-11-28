Z tego artykułu się dowiesz: Jakie wydarzenia doprowadziły do rewizji u Andrija Jermaka?

Jak afera korupcyjna wpływa na pozycję polityczną prezydenta Wołodymyra Zełenskiego?

Dlaczego skandal korupcyjny ma międzynarodowe implikacje, szczególnie w kontekście planu pokojowego?

Kto jest uważany za potencjalnych beneficjentów obecnej sytuacji politycznej na Ukrainie?

W jaki sposób sytuacja ta jest wykorzystywana w polityce wewnętrznej i zewnętrznej przez różne kraje?

Jakie są spekulacje na temat możliwej ingerencji zagranicznych służb?

Przy tym i sam prezydent może znaleźć się w kręgu podejrzanych, bo aferę korupcyjną wywołał jego dawny wspólnik i dobry znajomy Timur Mindycz. Ten zaś wraz z grupą wysokiej rangi urzędników zorganizował system pobierania łapówek za kontrakty z elektrowniami atomowymi.

Sprawa łapówek, jak bagno, wciąga już bliskich współpracowników prezydenta: szefa jego kancelarii Andrija Jermaka oraz byłego ministra obrony Rustema Umerowa. U pierwszego przeprowadzono rewizje, drugi był przesłuchiwany, ale zarzutów im nie postawiono.

Upadek Zełenskiego sprawiłby radość zarówno Putinowi, jak i Trumpowi

Obaj zaś prowadzą negocjacje w sprawie rosyjskiego planu pokojowego, który Biały Dom przedstawia jako własny. Problemy z organami antykorupcyjnymi (jak i wściekła kampania propagandowa Kremla z tym związana) nie ułatwiają im zadania.

Afera doprowadziła Ukrainę do wściekłości. W czasie, gdy mieszkańcy urządzają dobrowolne zbiórki na wszystko, nawet na uzbrojenie poszczególnych oddziałów, urzędnicy pobierają łapówki za montowanie systemów ochrony elektrowni atomowych. Stąd każdy polityk, który znalazł się w jej wirze, jest przekreślony w oczach opinii publicznej.