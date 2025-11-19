Aktualizacja: 19.11.2025 16:35 Publikacja: 19.11.2025 16:30
W ataku powietrznym Rosji na Tarnopol w nocy z 18 na 19 listopada, zginęło co najmniej 21 osób
Foto: REUTERS
Tajemniczy plan prezydenta USA Donalda Trumpa, dotyczący zakończenia wojny w Ukrainie, o którym piszą amerykańskie media, zawiera aż 28 punktów i jest wzorowany na działaniach amerykańskiego przywódcy, który doprowadził do zakończenia konfliktu w Strefie Gazy. Podobno Amerykanie negocjują warunki tego planu z Rosjanami, jednocześnie rozmawiając z przedstawicielami Kijowa i niektórych państw Europy. Znaków zapytania pozostaje na razie znacznie więcej niż odpowiedzi.
Podczas negocjacji w Stambule Kreml domagał się m.in. wycofania ukraińskich żołnierzy z całego terytorium Donbasu, uznania przez Kijów rosyjskich podbojów i nieprzystąpienia Ukrainy do NATO. Rosja nie godziła się też na obecność w Ukrainie wojsk państw trzecich. Lista żądań Kremla jest długa i wykracza poza granice Ukrainy (dotyczy m.in. wschodniej flanki NATO). Co musiałby zrobić Trump, by Putin zrezygnował przynajmniej z części tych żądań?
Czytaj więcej
Ukraina i Rosja wracają do rozmów stambulskich w sprawie wymiany jeńców. Nie ma mowy o zawieszeni...
Rosyjski dyktator wie, że jego armia jest w natarciu, a przemysł zbrojeniowy napędza gospodarkę i ciągnie za sobą inne sektory (m.in. branże metalurgiczną i chemiczną). Wojna zasila propagandę i pozwala na trzymanie społeczeństwa w ryzach poprzez nasilające się represje. Toruje też drogę do dożywotnich rządów, eliminuje wszelką konkurencję, zamyka usta inteligencji i wypycha z kraju przeciwników.
Zatrzymanie wojny bez wyraźnych „sukcesów” może mieć nieprzewidywalne skutki dla jego reżimu – pokój rozjuszy nakręcone nienawiścią społeczeństwo. Putin nie ma pomysłu na przyszłość Rosji bez wojny.
Rosja mogłaby „odnieść sukces”, ale wyłącznie kosztem Ukrainy. Spełnienie chociaż jednego ze stambulskich żądań Kremla byłoby samobójstwem dla Wołodymyra Zełenskiego, który i tak ma kłopoty na własnym podwórku z powodu głośnej afery korupcyjnej.
Czytaj więcej
Nad Dnieprem doszło do największego od lat skandalu korupcyjnego. – Istnieje ryzyko wybuchu kryzy...
Gdyby Donald Trump użył wszystkich możliwych i niemożliwych narzędzi Ameryki (i przekonał do swojego pomysłu inne mocarstwa), mógłby doprowadzić co najwyżej do zamrożenia wojny wzdłuż obecnej linii frontu. Ale to też nie oznaczałoby trwałego pokoju, jeżeli nad Dnieprem nie pojawi się międzynarodowa misja rozjemcza, na której obecność zgodę wyraziłaby Rosja.
Sam Pokrowsk (ma niemal 30 km²), wokół którego obecnie toczą się zacięte walki, jest niewiele mniejszy niż cała Strefa Gazy (45 km²), a przewidziany dla niej plan pokojowy rodził się w mękach. Ile więc lat będzie trwała dyskusja na forum międzynarodowym w sprawie bezpieczeństwa Ukrainy, której linia frontu wojny z Rosją obecnie wynosi ponad 1100 km?
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Tajemniczy plan prezydenta USA Donalda Trumpa, dotyczący zakończenia wojny w Ukrainie, o którym piszą amerykańskie media, zawiera aż 28 punktów i jest wzorowany na działaniach amerykańskiego przywódcy, który doprowadził do zakończenia konfliktu w Strefie Gazy. Podobno Amerykanie negocjują warunki tego planu z Rosjanami, jednocześnie rozmawiając z przedstawicielami Kijowa i niektórych państw Europy. Znaków zapytania pozostaje na razie znacznie więcej niż odpowiedzi.
Dobrze, że premier Donald Tusk nie ukrywał narodowości sprawców dywersji na kolei – prawda jest najlepszą odtrut...
W Polsce 2050 panuje przekonanie, że trudno będzie Włodzimierzowi Czarzastemu wejść w buty Szymona Hołowni. Nie...
Trudno się było spodziewać, że w meczu z Maltą, która nigdy nam nawet bramki nie wbiła, będziemy się denerwować...
Premier Tusk potwierdził akt sabotażu na torach. Uszkodzenie linii do Dęblina to dowód, że wojna hybrydowa przen...
W obliczu przyspieszającej cyfryzacji cyberprzestępcy zwiększają skalę ataków na urządzenia końcowe – komputery i smartfony, ale też na infrastrukturę krytyczną.
Jednym z błędów, które zrobił ambasador Miguel Berger, jest uczynienie z niszowego polityka Arkadiusza Mularczyk...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas