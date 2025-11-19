Tajemniczy plan prezydenta USA Donalda Trumpa, dotyczący zakończenia wojny w Ukrainie, o którym piszą amerykańskie media, zawiera aż 28 punktów i jest wzorowany na działaniach amerykańskiego przywódcy, który doprowadził do zakończenia konfliktu w Strefie Gazy. Podobno Amerykanie negocjują warunki tego planu z Rosjanami, jednocześnie rozmawiając z przedstawicielami Kijowa i niektórych państw Europy. Znaków zapytania pozostaje na razie znacznie więcej niż odpowiedzi.

Czy Donald Trump przekona Władimira Putina do zakończenia wojny z Ukrainą? Lista żądań Kremla jest długa

Podczas negocjacji w Stambule Kreml domagał się m.in. wycofania ukraińskich żołnierzy z całego terytorium Donbasu, uznania przez Kijów rosyjskich podbojów i nieprzystąpienia Ukrainy do NATO. Rosja nie godziła się też na obecność w Ukrainie wojsk państw trzecich. Lista żądań Kremla jest długa i wykracza poza granice Ukrainy (dotyczy m.in. wschodniej flanki NATO). Co musiałby zrobić Trump, by Putin zrezygnował przynajmniej z części tych żądań?

Rosyjski dyktator wie, że jego armia jest w natarciu, a przemysł zbrojeniowy napędza gospodarkę i ciągnie za sobą inne sektory (m.in. branże metalurgiczną i chemiczną). Wojna zasila propagandę i pozwala na trzymanie społeczeństwa w ryzach poprzez nasilające się represje. Toruje też drogę do dożywotnich rządów, eliminuje wszelką konkurencję, zamyka usta inteligencji i wypycha z kraju przeciwników.

Zatrzymanie wojny bez wyraźnych „sukcesów” może mieć nieprzewidywalne skutki dla jego reżimu – pokój rozjuszy nakręcone nienawiścią społeczeństwo. Putin nie ma pomysłu na przyszłość Rosji bez wojny.