Rzeczpospolita
Publicystyka
Reklama

Bogusław Chrabota: Noworoczna tragedia w Crans-Montana dużo nam mówi o tzw. pokoleniu alfa

Sylwestrowa tragedia w Szwajcarii wejdzie pod lupę specjalistów od nowych mediów. W przypadku wielu bardzo młodych ludzi w barze La Constellation brak umiejętności odróżnienia internetowego wirala od realnego zagrożenia życia skończył się śmiercią.

Publikacja: 04.01.2026 12:14

Bogusław Chrabota: Noworoczna tragedia w Crans-Montana dużo nam mówi o tzw. pokoleniu alfa

Foto: REUTERS/Umit Bektas

Bogusław Chrabota

To naprawdę zastanawiające, że do tragedii doszło w kraju o takiej dyscyplinie społecznej, administracyjnej i prawnej. Do tej pory słyszeliśmy o podobnych zdarzeniach w krajach Azji czy Afryki. Na ich tle Szwajcaria, to kraj wzorcowy, gdzie normy budowlane, przestrzeganie reguł bezpieczeństwa, zasad porządku publicznego są referencyjne dla reszty świata.

Jakie były przyczyny tragedii w sylwestrową noc w Szwajcarii?

A jednak się okazało – i to w sposób wyjątkowo drastyczny – że tak nie jest. Wyposażenie klubu, który spłonął, było ryzykowne, zachowanie jego obsługi skrajnie lekceważące. Gdzie był nadzór budowlany – warto spytać – który przyjmował budynek, inspektorzy, którzy musieli akceptować, również pod kątem przeciwpożarowym, oddanie klubu do użytku? Czy nikt się nie zastanowił, że elementy jego wyposażenia są łatwopalne? To jedna strona medalu.

Czytaj więcej

W kurorcie narciarskim Crans-Montana w południowej Szwajcarii zginęły dziesiątki osób.
Wypadki
Tragedia w Crans-Montana. Uchwycono moment, gdy wybuchł pożar? Polak wśród rannych

Druga to elementarne zasady bezpieczeństwa, w których powinna być przeszkolona obsługa klubu. Zdjęcia sprzed tragedii dowodzą, że zostały zlekceważone w sposób – aż przykro to powtarzać – również skrajny. Obsługująca rówieśników młodzież igrała z ogniem i to – niestety – dosłownie.

Tragedia w Szwajcarii. Młodzi nie odróżniają świata wirtualnego od realnego?

I kwestia ostatnia, temat do całkiem poważnych studiów o naturze pokolenia, które ochrzczono mianem „pokolenia alfa” albo „cyfrowymi tubylcami”. Jak było możliwe, że świętujący w klubie Nowy Rok młodzi ludzie w obliczu zagrożenia skupiali się na filmowaniu pożaru, a nie na ratowaniu życia? Bez wątpienia zadziałała magia mediów społecznościowych.

Reklama
Reklama

W pierwszej chwili wszyscy chwycili za telefony komórkowe: ot, dzieje się coś nadzwyczajnego, więc trzeba to sfilmować i wrzucić na Instagrama. Nikogo nie zastanowiła skala ryzyka, jaka idzie za takim zachowaniem. Zabrakło przytomności, że pożar dzieje się w świecie realnym, a nie wirtualnym, i płomienie już za chwilę zaczną naprawdę parzyć i zabijać.

W przypadku wielu bardzo młodych ludzi w barze La Constellation brak umiejętności odróżnienia internetowego wirala od realnego zagrożenia życia skończył się śmiercią. Myślę, że to zdarzenie wejdzie pod lupę specjalistów od nowych mediów naprawdę na długo. Obyśmy nauczyli się wyciągać wnioski z takich zdarzeń.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Klęski Żywiołowe Pożary Miejsca Regiony Europa Szwajcaria Święta Nowy Rok sylwester
Bogusław Chrabota: Komunikat Trumpa z Caracas
Komentarze
Bogusław Chrabota: Komunikat Trumpa z Caracas
Donald Trump wydał rozkaz do ataku na Wenezuelę. To nie jest dobra wiadomość dla Polski
Komentarze
Artur Bartkiewicz: Atak na Wenezuelę a sprawa polska. Dlaczego należy się niepokoić?
Donald Trump miał wydać polecenie do ataków na Wenezuelę
Komentarze
Atak na Wenezuelę. Donald Trump przekracza Rubikon
Bogusław Chrabota: Pojedynek na noworoczne orędzia. Polska między Karolem Nawrockim i Donaldem Tuski
Komentarze
Bogusław Chrabota: Pojedynek na noworoczne orędzia. Polska między Karolem Nawrockim i Donaldem Tuskiem
Technologie, które dziś zmieniają biznes
Materiał Promocyjny
Technologie, które dziś zmieniają biznes
Szymon Hołownia
Komentarze
Joanna Ćwiek-Świdecka: Czy 2026 r. będzie lepszy niż 2025 r.? Cóż szkodzi obiecać…
Lojalność, która naprawdę się opłaca. Skorzystaj z Circle K extra
Materiał Promocyjny
Lojalność, która naprawdę się opłaca. Skorzystaj z Circle K extra
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama