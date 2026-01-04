To naprawdę zastanawiające, że do tragedii doszło w kraju o takiej dyscyplinie społecznej, administracyjnej i prawnej. Do tej pory słyszeliśmy o podobnych zdarzeniach w krajach Azji czy Afryki. Na ich tle Szwajcaria, to kraj wzorcowy, gdzie normy budowlane, przestrzeganie reguł bezpieczeństwa, zasad porządku publicznego są referencyjne dla reszty świata.

Jakie były przyczyny tragedii w sylwestrową noc w Szwajcarii?

A jednak się okazało – i to w sposób wyjątkowo drastyczny – że tak nie jest. Wyposażenie klubu, który spłonął, było ryzykowne, zachowanie jego obsługi skrajnie lekceważące. Gdzie był nadzór budowlany – warto spytać – który przyjmował budynek, inspektorzy, którzy musieli akceptować, również pod kątem przeciwpożarowym, oddanie klubu do użytku? Czy nikt się nie zastanowił, że elementy jego wyposażenia są łatwopalne? To jedna strona medalu.

Druga to elementarne zasady bezpieczeństwa, w których powinna być przeszkolona obsługa klubu. Zdjęcia sprzed tragedii dowodzą, że zostały zlekceważone w sposób – aż przykro to powtarzać – również skrajny. Obsługująca rówieśników młodzież igrała z ogniem i to – niestety – dosłownie.

Tragedia w Szwajcarii. Młodzi nie odróżniają świata wirtualnego od realnego?

I kwestia ostatnia, temat do całkiem poważnych studiów o naturze pokolenia, które ochrzczono mianem „pokolenia alfa” albo „cyfrowymi tubylcami”. Jak było możliwe, że świętujący w klubie Nowy Rok młodzi ludzie w obliczu zagrożenia skupiali się na filmowaniu pożaru, a nie na ratowaniu życia? Bez wątpienia zadziałała magia mediów społecznościowych.