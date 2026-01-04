Aktualizacja: 04.01.2026 12:56 Publikacja: 04.01.2026 12:14
To naprawdę zastanawiające, że do tragedii doszło w kraju o takiej dyscyplinie społecznej, administracyjnej i prawnej. Do tej pory słyszeliśmy o podobnych zdarzeniach w krajach Azji czy Afryki. Na ich tle Szwajcaria, to kraj wzorcowy, gdzie normy budowlane, przestrzeganie reguł bezpieczeństwa, zasad porządku publicznego są referencyjne dla reszty świata.
A jednak się okazało – i to w sposób wyjątkowo drastyczny – że tak nie jest. Wyposażenie klubu, który spłonął, było ryzykowne, zachowanie jego obsługi skrajnie lekceważące. Gdzie był nadzór budowlany – warto spytać – który przyjmował budynek, inspektorzy, którzy musieli akceptować, również pod kątem przeciwpożarowym, oddanie klubu do użytku? Czy nikt się nie zastanowił, że elementy jego wyposażenia są łatwopalne? To jedna strona medalu.
Druga to elementarne zasady bezpieczeństwa, w których powinna być przeszkolona obsługa klubu. Zdjęcia sprzed tragedii dowodzą, że zostały zlekceważone w sposób – aż przykro to powtarzać – również skrajny. Obsługująca rówieśników młodzież igrała z ogniem i to – niestety – dosłownie.
I kwestia ostatnia, temat do całkiem poważnych studiów o naturze pokolenia, które ochrzczono mianem „pokolenia alfa” albo „cyfrowymi tubylcami”. Jak było możliwe, że świętujący w klubie Nowy Rok młodzi ludzie w obliczu zagrożenia skupiali się na filmowaniu pożaru, a nie na ratowaniu życia? Bez wątpienia zadziałała magia mediów społecznościowych.
W pierwszej chwili wszyscy chwycili za telefony komórkowe: ot, dzieje się coś nadzwyczajnego, więc trzeba to sfilmować i wrzucić na Instagrama. Nikogo nie zastanowiła skala ryzyka, jaka idzie za takim zachowaniem. Zabrakło przytomności, że pożar dzieje się w świecie realnym, a nie wirtualnym, i płomienie już za chwilę zaczną naprawdę parzyć i zabijać.
W przypadku wielu bardzo młodych ludzi w barze La Constellation brak umiejętności odróżnienia internetowego wirala od realnego zagrożenia życia skończył się śmiercią. Myślę, że to zdarzenie wejdzie pod lupę specjalistów od nowych mediów naprawdę na długo. Obyśmy nauczyli się wyciągać wnioski z takich zdarzeń.
