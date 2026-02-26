W przeciwieństwie do swego wystąpienia z 2024 r., które było w dużej mierze polemiką z błędami dyplomacji z czasów rządów PiS, Sikorski potraktował opozycję bardziej jako przykład czy kontrapunkt do przedstawienia swoich poglądów

Ale równocześnie szef MSZ nie lukrował UE – prezydentowi Karolowi Nawrockiemu (o reakcji prezydenta jeszcze będę pisał) szczególnie spodobało się porównanie Unii do samochodu z uszkodzonym zawieszeniem. Sikorski przekonywał, że lepiej je naprawić, niż wyrzucać całe auto, Nawrocki miał satysfakcję z przyznania, że coś w Unii nie działa. Ale Sikorski podkreślał, że dziś waży się to, czy trzecim filarem światowego ładu obok USA i Chin zostanie Rosja czy Unia Europejska. Silna Unia to więc nie tylko gwarancja naszej zasobności, ale też i bezpieczeństwa, jak choćby SAFE.

Co Radosław Sikorski mówił o Rosji?

Trzecią płaszczyzną było to, o czym Sikorski mówił na początku – konsekwencje sąsiedztwa z Ukrainą w czasie rosyjskiej agresji. Słusznie podkreślał, że twierdzenie, iż to „nie nasza wojna” jest krótkowzroczne, bo przegrana Ukrainy nie sprawi, że Rosja przestanie być dla nas zagrożeniem. Cytował wypowiedzi szefów zachodnich wywiadów, którzy ostrzegają przed atakiem na któreś z państw NATO nie za parę lat, ale w znacznie krótszej perspektywie.

To zaś sprawia, że solidarność wobec Ukrainy (słusznie Sikorski przypominał tu szczodrość Polaków, o której pisałem ostatnio) to nie tylko gest moralny, ale też fundamentalna kwestia naszego własnego bezpieczeństwa. „Rosja przynosi cierpienie, Polska daje ciepło” – rzucił bon mot Sikorski, by podkreślić kontrast między rosyjskimi nalotami na infrastrukturę energetyczną, a spontanicznymi akcjami pomocy marznącej Ukrainie ze strony Polaków. Ostrzegał nie tylko przed rosyjskim sabotażem, ale też przed dezinformacją, która niestety skutecznie infiltruje polską infosferę.

Dlaczego Karol Nawrocki podkreślał, co mu się w wystąpieniu Radosława Sikorskiego podobało

W przeciwieństwie do swego wystąpienia z 2024 r., które było w dużej mierze polemiką z błędami dyplomacji z czasów rządów PiS, Sikorski potraktował opozycję bardziej jako przykład czy kontrapunkt do przedstawienia swoich poglądów. Uszczypliwości pod adresem adwersarzy to zgrabny punkt retoryczny, ale granica między polemiką a szkodliwym mieszaniem polityki wewnętrznej z zagraniczną, bywa cienka.