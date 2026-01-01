Eksplozja podczas noworocznej imprezy w Szwajcarii. Nieoficjalnie mówi się o 40 zabitych

Do wybuchu, a następnie pożaru doszło ok. godz. 1.30 podczas noworocznej imprezy w barze La Constellation. Według szwajcarskiej rozgłośni Rhone FM w momencie eksplozji w barze znajdowało się około 100 osób. Szwajcarski portal Blick twierdzi, że przyczyną wybuchu mogło być użycie środków pirotechnicznych.

Z nieoficjalnych informacji wynika, że liczba ofiar śmiertelnych może być znacznie wyższa, mówi się nawet o 40 osobach, które straciły życie.

Atak terrorystyczny wykluczony

Beatrice Pilloud, prokurator generalna kantonu Valais, powiedziała, że jest za wcześnie, aby ustalić przyczynę pożaru, ale dodała, że śledczy wykluczyli atak terrorystyczny.jal

Policja stwierdziła, że obecnie nie jest w stanie podać bardziej precyzyjnych informacji na temat liczby ofiar pożaru.