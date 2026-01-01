Rzeczpospolita
Wydarzenia
Eksplozja podczas noworocznej imprezy w Szwajcarii. Nieoficjalnie mówi się o 40 zabitych

Co najmniej 10 osób zginęło, a 10 zostało rannych w noc sylwestrową na skutek eksplozji w kurorcie narciarskim Crans-Montana w południowej Szwajcarii - to oficjalne dane, podane podczas specjalnie zorganizowanej konferencji prasowej policji. Nieoficjalnie mówi się nawet o 40 zabitych. Media twierdzą, że przyczyną zdarzenia mogło być użycie materiałów pirotechnicznych w jednym z barów.

Publikacja: 01.01.2026 11:04

Policjanci w pobliżu miejsca eksplozji w Crans-Montana w Szwajcarii

Bartosz Lewicki

Do wybuchu, a następnie pożaru doszło ok. godz. 1.30 podczas noworocznej imprezy w barze La Constellation. Według szwajcarskiej rozgłośni Rhone FM w momencie eksplozji w barze znajdowało się około 100 osób. Szwajcarski portal Blick twierdzi, że przyczyną wybuchu mogło być użycie środków pirotechnicznych.

Z nieoficjalnych informacji wynika, że liczba ofiar śmiertelnych może być znacznie wyższa, mówi się nawet o 40 osobach, które straciły życie. 

Atak terrorystyczny wykluczony

Beatrice Pilloud, prokurator generalna kantonu Valais, powiedziała, że jest za wcześnie, aby ustalić przyczynę pożaru, ale dodała, że śledczy wykluczyli atak terrorystyczny.jal

Policja stwierdziła, że obecnie nie jest w stanie podać bardziej precyzyjnych informacji na temat liczby ofiar pożaru.

Duża liczba rannych

Według radnego regionalnego Mathiasa Rénarda liczba rannych była tak duża, że oddział intensywnej terapii i sala operacyjna w szpitalu regionalnym szybko osiągnęły pełną przepustowość.

Władze regionu, w którym jest mnóstwo turystów korzystających ze stoków narciarskich, zaapelowały o zachowanie ostrożności w nadchodzących dniach, aby uniknąć wypadków, które mogłyby wymagać interwencji personelu medycznego, który i tak jest już przeciążony.

Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Europa Szwajcaria
