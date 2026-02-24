Arsenał jądrowy na świecie (SIPRI, dane z 2025 r.) Foto: PAP

Z kolei rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow mówił w czasie spotkania z dziennikarzami, że „to jawne naruszenie wszelkich norm i zasad prawa międzynarodowego”. – Z pewnością bierzemy te informacje pod uwagę jako czynnik w trwających negocjacjach, ponieważ jest potencjalnie skrajnie groźny – dodał. W późniejszej rozmowie z telewizją Rossija-1 Pieskow stwierdził, że rzekome plany Paryża i Londynu dotyczące dostarczenia Ukrainie broni atomowej „graniczą z szaleństwem”. – Fakt, że rozmawiamy o takich krokach, graniczy z szaleństwem i jest, oczywiście, poważną informacją. Mamy nadzieję, że przynajmniej opinia publiczna i parlamentarzyści w tych krajach wezmą tę informację pod uwagę – dodał.

Stanowisko w tej sprawie zajął też rosyjski MSZ. – Wszelkie kroki mające na celu pomóc Kijowowi w pozyskaniu potencjału nuklearnego będą postrzegane przez nas jako próba stworzenia bezpośredniego, egzystencjalnego zagrożenia dla bezpieczeństwa naszego kraju i w sposób nieunikniony spotkają się z silnym odporem z naszej strony – oświadczyła Maria Zacharowa, rzeczniczka resortu dyplomacji Rosji.

– W kontekście antyrosyjskich wystąpień i działań podejmowanych przez przywódców pewnej liczby europejskich krajów, które zasilają podżeganą przez Zachód konfrontację związaną z ukraińskim kryzysem, po raz kolejny ostrzegamy przed ryzykiem bezpośredniego militarnego starcia między mocarstwami nuklearnymi i jego potencjalnie groźnymi konsekwencjami – dodała.

Rosyjski wywiad twierdzi, że Ukraina ma otrzymać broń atomową, by poprawić swoją pozycję negocjacyjną

Służba Wywiadu Zagranicznego Federacji Rosyjskiej w swoim raporcie podała, że Paryż i Londyn pracują nad rozwiązaniem kwestii związanych z dostarczeniem broni atomowej i środków jej przenoszenia Ukrainie. „Uważają, że Ukraina powinna być wyposażona w »Wunderwaffe«, aby Kijów był w stanie uzyskać bardziej korzystne warunki zakończenia działań militarnych w sytuacji, w której będzie posiadał bombę atomową lub przynajmniej brudną bombę” – czytamy w raporcie.

Doniesienia o rzekomych planach przekazania Ukrainie broni atomowej pojawiają się w momencie, gdy Rosja i Ukraina przygotowują się do czwartej rundy rozmów pokojowych w formacie trójstronnym (USA–Ukraina–Rosja). Wołodymyr Zełenski w wywiadach udzielonych z okazji czwartej rocznicy rozpoczęcia rosyjskiej inwazji na Ukrainę przestrzegał przed rosyjskimi „gierkami” w ramach negocjacji i podkreślał, że Rosji nie zależy obecnie na zakończeniu wojny, a zmusić ją można do przerwania walk jedynie wywierając na Moskwę silną presję.