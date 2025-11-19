Reklama
USA potajemnie przygotowują nowy plan zakończenia wojny na Ukrainie

Administracja prezydenta Donalda Trumpa, we współpracy z przedstawicielami Kremla, opracowuje tajny plan zakończenia wojny na Ukrainie. Informacje potwierdzają przedstawiciele USA i Rosji, z którymi rozmawiali dziennikarze serwis Axios.

Publikacja: 19.11.2025 08:10

Donald Trump

Donald Trump

Foto: REUTERS/Evelyn Hockstein

Przemysław Malinowski

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie tajne działania przygotowuje administracja Donalda Trumpa w związku z wojną na Ukrainie?
  • Jakie są cztery główne bloki tematyczne proponowanego planu zakończenia wojny?
  • Jakie są reakcje Rosji i jej oczekiwania wobec nowego planu pokoju?
  • Jakie są opinie Ukrainy oraz jej sojuszników na temat amerykańskiej inicjatywy?
  • Jak wygląda współpraca USA z europejskimi partnerami w kontekście rozmów z Rosją?

Według źródeł Axios, przygotowywany przez USA 28-punktowy dokument czerpie inspirację z działań Trumpa, które doprowadziły do porozumienia w Strefie Gazy. Wysoki rangą rosyjski urzędnik przekazał, że Moskwa jest „optymistyczna” co do tej propozycji. Nie wiadomo jednak, jak ocenią ją Ukraina i jej europejscy sojusznicy.

Jak wygląda plan Trumpa na zakończenie wojny na Ukrainie?

Zgodnie z nieoficjalnymi informacjami, projekt składa się z czterech głównych bloków tematycznych: zakończenie wojny na Ukrainie, gwarancje bezpieczeństwa, bezpieczeństwo w Europie oraz przyszłe relacje USA z Rosją i Ukrainą.

Nie wiadomo, jak przygotowany projekt odnosi się do kluczowej kwestii kontroli terytorialnej na wschodzie Ukrainy. Rosyjskie wojska powoli posuwają się naprzód, lecz nadal kontrolują znacznie mniej niż zakładały żądania Kremla. W ostatnim czasie Rosjanie przenikają przez ukraińską obronę w rejonie Pokrowska, a ukraińskie dowództwo wskazuje, że pozostaje to główny punkt natarcia przeciwnika.

Za przygotowanie planu odpowiada specjalny wysłannik Trumpa Steve Witkoff. Jak podał amerykański urzędnik, Witkoff prowadził szerokie konsultacje z rosyjskim negocjatorem Kirillem Dmitrijewem.

Dmitrijew – szef rosyjskiego funduszu majątkowego, od lat zaangażowany w dyplomatyczne działania związane z Ukrainą – powiedział, że w dniach 24–26 października w Miami odbył trzydniowe rozmowy z Witkoffem i jego zespołem. Podkreślił, że pierwszy raz od dawna „rosyjskie stanowisko jest naprawdę słyszane”.

Ukraina czeka na szczegóły planu Trumpa

Witkoff miał spotkać się w środę w Turcji z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, lecz – jak podają źródła w Kijowie i Waszyngtonie – przełożył wizytę.  Do rozmów jednak doszło. W tym tygodniu w Miami Witkoff przedstawił założenia planu doradcy ds. bezpieczeństwa narodowego Ukrainy, Rustemowi Umerowowi. Ukraiński przedstawiciel potwierdził portalowi Axios, że „Amerykanie nad czymś pracują”.

Z kolei przedstawiciel Białego Domu przekazał, że „prezydent Trump uważa, iż nadszedł czas, by zakończyć zabijanie i zawrzeć porozumienie o zakończeniu wojny – jeśli strony wykażą się elastycznością”.

Dmitrijew podkreślił, że fundamentem planu są ustalenia Trumpa i Władimira Putina z sierpniowego spotkania na Alasce. Projekt ma obejmować nie tylko rozwiązania dla Ukrainy, lecz także propozycje dotyczące odbudowy relacji USA–Rosja, a nawet trwałej stabilności w całej Europie. Celem jest przygotowanie dokumentu przed kolejnym spotkaniem Trumpa i Putina. Planowany szczyt w Budapeszcie pozostaje zawieszony.

Wysłannik rosyjskiego przywódcy stwierdził również, że działania USA nie mają nic wspólnego z równolegle prowadzoną, inspirowaną Wielką Brytanią inicjatywą „na wzór Gazy”, która – jego zdaniem – nie ma szans powodzenia, bo pomija rosyjskie oczekiwania. Dmitrijew twierdzi, że USA „tłumaczą obecnie korzyści” swojego podejścia zarówno Ukraińcom, jak i Europejczykom. Jednocześnie podkreślił, że Moskwa postrzega sytuację na froncie jako korzystną, ponieważ – jak twierdzi – „osiąga kolejne sukcesy”.

Czytaj więcej

Władimir Putin odrzucił kilkakrotnie propozycję Kijowa dotyczącą bezpośredniego spotkania z ukraińsk
Konflikty zbrojne
Czy Ukraina i Rosja powrócą do rozmów w Stambule? Putin się nie śpieszy
Europa poinformowana o rozmowach USA–Rosja

Amerykański urzędnik potwierdził, że Biały Dom rozpoczął informowanie europejskich partnerów o założeniach planu – równolegle z konsultacjami prowadzonymi z Kijowem. Według niego istnieje „realna szansa” na uzyskanie poparcia Ukrainy i jej sojuszników. Dodał, że projekt będzie modyfikowany zgodnie z uwagami stron. – Uważamy że moment jest sprzyjający. Obie strony muszą jednak podejść do sprawy praktycznie i realistycznie – powiedział.

Źródło: rp.pl

Konflikty Zbrojne Wojna Rosji z Ukrainą Dyplomacja Relacje USA-Rosja Miejsca Regiony Europa Rosja Ukraina Osoby Władimir Putin Donald Trump

Według źródeł Axios, przygotowywany przez USA 28-punktowy dokument czerpie inspirację z działań Trumpa, które doprowadziły do porozumienia w Strefie Gazy. Wysoki rangą rosyjski urzędnik przekazał, że Moskwa jest „optymistyczna” co do tej propozycji. Nie wiadomo jednak, jak ocenią ją Ukraina i jej europejscy sojusznicy.

Jak wygląda plan Trumpa na zakończenie wojny na Ukrainie?

