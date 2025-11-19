Z tego artykułu się dowiesz: Jakie tajne działania przygotowuje administracja Donalda Trumpa w związku z wojną na Ukrainie?

Jakie są cztery główne bloki tematyczne proponowanego planu zakończenia wojny?

Jakie są reakcje Rosji i jej oczekiwania wobec nowego planu pokoju?

Jakie są opinie Ukrainy oraz jej sojuszników na temat amerykańskiej inicjatywy?

Jak wygląda współpraca USA z europejskimi partnerami w kontekście rozmów z Rosją?

Według źródeł Axios, przygotowywany przez USA 28-punktowy dokument czerpie inspirację z działań Trumpa, które doprowadziły do porozumienia w Strefie Gazy. Wysoki rangą rosyjski urzędnik przekazał, że Moskwa jest „optymistyczna” co do tej propozycji. Nie wiadomo jednak, jak ocenią ją Ukraina i jej europejscy sojusznicy.

Jak wygląda plan Trumpa na zakończenie wojny na Ukrainie?

Zgodnie z nieoficjalnymi informacjami, projekt składa się z czterech głównych bloków tematycznych: zakończenie wojny na Ukrainie, gwarancje bezpieczeństwa, bezpieczeństwo w Europie oraz przyszłe relacje USA z Rosją i Ukrainą.

Nie wiadomo, jak przygotowany projekt odnosi się do kluczowej kwestii kontroli terytorialnej na wschodzie Ukrainy. Rosyjskie wojska powoli posuwają się naprzód, lecz nadal kontrolują znacznie mniej niż zakładały żądania Kremla. W ostatnim czasie Rosjanie przenikają przez ukraińską obronę w rejonie Pokrowska, a ukraińskie dowództwo wskazuje, że pozostaje to główny punkt natarcia przeciwnika.

Za przygotowanie planu odpowiada specjalny wysłannik Trumpa Steve Witkoff. Jak podał amerykański urzędnik, Witkoff prowadził szerokie konsultacje z rosyjskim negocjatorem Kirillem Dmitrijewem.