Proponowany system zakłada, że gdyby Rosja przekazała środki na odbudowę Ukrainy (jej koszty są szacowane na przynajmniej 500 mld euro), Kijów musiałby zwrócić Moskwie otrzymane z Euroclear środki. Mimo to, jak przyznaje von der Leyen, to rozwiązanie jest nowatorskie i mogłoby zostać uznane przez rynki międzynarodowe za (zakazaną przez prawo) „konfiskatę”. A to z kolei mogłoby wywołać panikę wśród inwestorów z Chin czy krajów Zatoki Perskiej, którzy część aktywów ulokowali w euro.

Przed szczytem w Brukseli 18 grudnia przyjęcie takiego rozwiązania blokuje premier Belgii Bart De Wever. Von der Leyen spotkała się z nim w piątek, ale na razie do przełomu nie doszło. Belg obawia się, że królestwo samo będzie musiało spłacać Rosji przejęte fundusze, kiedy wojna się skończy. Chce od wszystkich krajów UE twardych gwarancji prawnych, że w takim przypadku dołożą się do tej kompensaty. Populistyczny premier Słowacji Robert Fico zapowiada, że do takich gwarancji jego kraj się nie przyłączy, jeśli środki pomocowe dla Ukrainy miałyby pójść na zakup broni. Jego węgierski odpowiednik Viktor Orban, nawiązując do skandalu korupcyjnego, jaki kilka dni temu wybuchł w Kijowie, uznał na komunikatorze X, że wsparcie Ukraińców to jak przesyłanie alkoholikowi mocnych trunków. Sprawy nie ułatwia fakt, że rząd De Wevera (sam premier opowiada się za daleko idącą autonomią Flandrii, o ile nie pełną niepodległością), może do końca roku upaść, jeśli, jak to dziś wydaje się prawdopodobne, nie przeforsuje przez parlament budżet na przyszły rok.

We wtorek do Kijowa poleciała delegacja MFW. Fundusz mógłby uruchomić kolejny program pomocowy ok. 10 mld dol. Ale nie zrobi tego bez wcześniejszego uzgodnienia przez Unię wsparcia dla Ukrainy. Status Funduszu zabrania mu udzielania pożyczek krajom, które nie mają szans na ich spłacenie.

Jaki jest stan rosyjskiej gospodarki po niemal czterech latach wojny?

Problemy finansowe Ukrainy zbiegają się w czasie z problemami Rosji. Jej gospodarka balansuje już na skraju recesji: w III kwartale rosła tylko o 0,6 proc. w ujęciu rocznym. Inflacja (8 proc.) pozostaje uporczywie wysoka, a bardzo wysokie stopy procentowe duszą wzrost. Fundusz Bogactwa Narodowego Rosji skurczył się do 30 mld dol., ledwie 20 proc. tego, czym dysponował cztery lata temu.

Kreml nie ma wyboru: musi coraz bardziej sięgać do kieszeni obywateli, choćby podnosząc z 20 do 22 proc. stawkę VAT. Dla Putina to niebezpieczna gra: sam doszedł do władzy na fali niezadowolenia społecznego z powodu ostrego kryzysu finansowego państwa w 1998 r.. Teraz zachodnie sankcje, załamanie cen ropy oraz rekordowe wydatki na uzbrojenie, które w ogromnej liczbie jest niszczone na froncie ukraińskim, mogą w końcu doprowadzić do tego samego, o ile wcześniej to Ukraina nie znajdzie się bez środków.