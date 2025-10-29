W czarnym scenariuszu konsumenci rosyjscy będą zmuszeni zacisnąć pas: konsumpcja gospodarstw domowych spadnie o 0,5–1,5 proc. w pierwszym roku kryzysu, a następnie o 6–7 proc. w drugim. Przedsiębiorstwa drastycznie ograniczą inwestycje – o 11–13 proc. w 2026 r. i o kolejne 5–7 proc. w 2027 r.

„Oprócz pogorszenia warunków handlowych, zwiększona presja sankcji doprowadzi do wzrostu zniżek na towary rosyjskie, a także do zmniejszenia eksportu i produkcji ropy naftowej. (…) Ponadto, w kontekście znacznego spadku cen ropy (…) doprowadzi to do intensywnego wykorzystania płynnej części Funduszu Narodowego Dobrobytu (FND), co stwarza ryzyko szybkiego wyczerpania zasobów funduszu do końca 2026 r.” – ostrzega Bank Rosji.

Świat nie potrzebuje ropy z Rosji, tankowce zawracają do portów

Dodajmy, że to z FND rosyjski reżim finansuje swoją wojnę przeciw Ukrainie. Już zmniejsza wydatki na takie działy jak edukacja, służba zdrowia czy subwencje dla regionów. I na tym nie koniec. Jak ostrzega Bank Rosji, „w tych warunkach rząd będzie zmuszony do zainicjowania sekwestracji budżetowej, relatywnie zmniejszając wydatki”.

„The Moscow Times” przypomina, że już w lutym bank centralny przedstawił rządowi tajny raport, ostrzegający przed groźbą długotrwałego spadku cen ropy naftowej w związku z planami zwiększenia produkcji przez USA i kraje OPEC. Wolne moce produkcyjne krajów OPEC – 5 milionów baryłek dziennie – pozwalają obecnie na całkowite zastąpienie całej rosyjskiej ropy na rynku światowym.

Analitycy banku zwrócili uwagę, że podobna sytuacja miała miejsce w połowie lat 80.: Arabia Saudyjska potroiła produkcję ropy, co spowodowało gwałtowny spadek światowych cen z 30 do 10–15 dol. Wywołało to poważny kryzys walutowy w Związku Sowieckim, który sześć lat później zakończył się bankructwem i upadkiem komunistycznego reżimu.

Taka sytuacja już się dzieje. Bloomberg poinformował dziś, że tankowce rosyjskiej floty cieni płynące z ropą do Indii zawracają, stają na redach portów lub szukają nowych odbiorców. To efekt ostatnich sankcji USA na koncerny Rosnieft i Łukoil.