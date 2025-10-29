Aktualizacja: 29.10.2025 13:52 Publikacja: 29.10.2025 12:39
Prezes Banku Rosji Elwira Nabiullina
Foto: PAP/EPA/PAVEL BEDNYAKOV/AP POOL
W prognozie „ryzyka”, opublikowanej przez Bank Rosji w „Głównych kierunkach Jednolitej Polityki Pieniężnej Państwa na lata 2026 i 2027–2028”, przewiduje się spadek rosyjskiego PKB o 2,5–3,5 proc. w przyszłym roku i o kolejne 2–3 proc. w roku następnym. W szczytowym momencie – w czwartym kwartale 2026 r. – tempo spadku osiągnie 6–7 proc., cytuje dokument „The Moscow Times”.
W tym scenariuszu gospodarka rosyjska straci 108 mld dol. z tytułu skokowego spadku dochodów z eksportu w 2026 r. i kolejne 51 mld dol. w 2027 r. W rezultacie ich łączna wartość zmniejszy się do 255 mld dol. – najniższego poziomu od dwóch dekad.
Jak prognozuje bank centralny, inflacja w Rosji przyspieszy do 10,5–12,5 proc. – najwyższego poziomu od dekady, a bank centralny będzie zmuszony ponownie podnieść bazową stopę procentową – do 17,5–19,5 proc. w 2026 r. i 18–20 proc. w 2027 r.
W czarnym scenariuszu konsumenci rosyjscy będą zmuszeni zacisnąć pas: konsumpcja gospodarstw domowych spadnie o 0,5–1,5 proc. w pierwszym roku kryzysu, a następnie o 6–7 proc. w drugim. Przedsiębiorstwa drastycznie ograniczą inwestycje – o 11–13 proc. w 2026 r. i o kolejne 5–7 proc. w 2027 r.
„Oprócz pogorszenia warunków handlowych, zwiększona presja sankcji doprowadzi do wzrostu zniżek na towary rosyjskie, a także do zmniejszenia eksportu i produkcji ropy naftowej. (…) Ponadto, w kontekście znacznego spadku cen ropy (…) doprowadzi to do intensywnego wykorzystania płynnej części Funduszu Narodowego Dobrobytu (FND), co stwarza ryzyko szybkiego wyczerpania zasobów funduszu do końca 2026 r.” – ostrzega Bank Rosji.
Dodajmy, że to z FND rosyjski reżim finansuje swoją wojnę przeciw Ukrainie. Już zmniejsza wydatki na takie działy jak edukacja, służba zdrowia czy subwencje dla regionów. I na tym nie koniec. Jak ostrzega Bank Rosji, „w tych warunkach rząd będzie zmuszony do zainicjowania sekwestracji budżetowej, relatywnie zmniejszając wydatki”.
„The Moscow Times” przypomina, że już w lutym bank centralny przedstawił rządowi tajny raport, ostrzegający przed groźbą długotrwałego spadku cen ropy naftowej w związku z planami zwiększenia produkcji przez USA i kraje OPEC. Wolne moce produkcyjne krajów OPEC – 5 milionów baryłek dziennie – pozwalają obecnie na całkowite zastąpienie całej rosyjskiej ropy na rynku światowym.
Analitycy banku zwrócili uwagę, że podobna sytuacja miała miejsce w połowie lat 80.: Arabia Saudyjska potroiła produkcję ropy, co spowodowało gwałtowny spadek światowych cen z 30 do 10–15 dol. Wywołało to poważny kryzys walutowy w Związku Sowieckim, który sześć lat później zakończył się bankructwem i upadkiem komunistycznego reżimu.
Taka sytuacja już się dzieje. Bloomberg poinformował dziś, że tankowce rosyjskiej floty cieni płynące z ropą do Indii zawracają, stają na redach portów lub szukają nowych odbiorców. To efekt ostatnich sankcji USA na koncerny Rosnieft i Łukoil.
Źródło: rp.pl
