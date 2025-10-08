Rzeczpospolita
Szefowa banku centralnego zbuntowała się przeciwko pseudonacjonalizacji Putina

Rosyjskie elity powoli mają dosyć wojny Putina. Postępująca grabież prywatnych majątków na potrzeby zbrodniczej wojny, została po raz pierwszy publicznie skrytykowana i to przez bank centralny.

Publikacja: 08.10.2025 22:22

Od lewej: prezes Banku Rosji Elwira Nabiullina, minister rozwoju gospodarczego Rosji Maksim Reszetni

Od lewej: prezes Banku Rosji Elwira Nabiullina, minister rozwoju gospodarczego Rosji Maksim Reszetnikow, przewodniczący rządu Federacji Rosyjskiej Michaił Miszustin, prezydent Rosji Władimir Putin, minister finansów Rosji Anton Siłuanow i zastępca szefa sztabu prezydenckiego Maksim Orieszkin

Foto: Wiaczesław Prokofiew / POOL / AFP

Iwona Trusewicz

Pseudonacjonalizacja prywatnych firm przez rosyjski reżim objęła aktywa o wartości 50 mld dolarów i stała się największą redystrybucją majątku w Rosji od lat 90. XX wieku. Bank Rosji doszedł do wniosku, że szereg transakcji związanych z przejęciem prywatnych firm było złamaniem praw akcjonariuszy mniejszościowych, donosi Reuters, powołując się na źródła zaznajomione ze sprawą.

Czytaj więcej

Władimir Putin
Biznes
Władimir Putin sięga po majątki oligarchów

Według źródeł agencji, niektórzy urzędnicy Banku Rosji i Ministerstwa Finansów zakwestionowali praktyki nacjonalizacyjne, które postrzegają jako powrót do gospodarki nakazowo-rozdzielczej czasów sowieckich.

Grabież majątków w Rosji poza prawem

Według trzech źródeł Reutersa, Bank Rosji wszczął postępowanie administracyjne przeciwko Rosimuszczestwu – federalnej agencji podległej rządowi, która zarządza rosyjskim majątkiem państwowym. Powodem była nacjonalizacja wydobywającego złoto Yuzhuralzoloto (UGK): państwo przejęło 67,8 proc. akcji należących do miliardera Konstantina Strukowa, ale nie złożyło obowiązkowej oferty wykupu papierów od akcjonariuszy mniejszościowych.

Czytaj więcej

Kamczatka
Transport
Kreml przejmuje ważny port na Pacyfiku. Blisko stamtąd do USA
Rosyjskie prawo o spółkach akcyjnych wymaga od nowych właścicieli akcji powyżej 30 proc. złożenia oferty wykupu w ciągu 35 dni od zmiany właściciela. Bank Rosji chce, aby państwo zastosowało się do tego prawa i zaoferowało wykup akcjonariuszom, w tym tym, którzy nabyli akcje Yuzhuralzoloto podczas IPO w 2023 r. „Działania państwa w sprawie UGC podważają resztki praw własności prywatnej w Rosji” – powiedział agencji Reuters źródło zaznajomione z dyskusją.

Zagrabiając m.in. UGC, Kreml w rzeczywistości sprawił, że akcje inwestorów prywatnych, którzy nabyli papiery na wolnym rynku i nie mają nic wspólnego ani ze sprawą sądową, ani z byłym właścicielem spółki, Strukowem, stały się nic niewarte.

Giełda Moskwiewska złożyła skargę do Banku Rosji

W 2023 r. UGC przeprowadziła jedną z największych ofert publicznych w Rosji, pozycjonując się jako „bezpieczna przystań” w obliczu opuszczenia Rosji jako kraju agresora. Około 10 proc. akcji spółki znajduje się obecnie w wolnym obrocie.

„Jak możemy teraz przekonać kogokolwiek do kupna akcji?” – narzeka źródło Reutersa bliskie bankowi centralnemu. „Długoterminowe szkody dla gospodarki wynikające z takich działań znacznie przewyższają korzyści z miliardów, które oni zawłaszczą”.

Czytaj więcej

Putin nakazuje policji zająć się gospodarką. Grabież prywatnego majątku przyśpieszy
Gospodarka
Putin nakazuje policji zająć się gospodarką. Grabież prywatnego majątku przyśpieszy

Według Reutersa, Giełda Moskiewska złożyła skargę do Banku Rosji, po czym regulator oskarżył Federalną Agencję Zarządzania Majątkiem (Rosimuszczestwo) o naruszenie prawa. Moskiewska Giełda Papierów Wartościowych i Ministerstwo Finansów odmówiły Reutersowi komentarza w tej sprawie.

Rosyjscy eksperci nie wykluczają, że niektórzy akcjonariusze mniejszościowi złożą pozwy przeciwko Rosimuszczestwu. Według jednego ze źródeł Reutersa, państwo nie ma w budżecie środków na wykup, a długotrwałe procedury wyceny i weryfikacji utrudniają prywatyzację przejętych aktywów.

Źródło: rp.pl

Organizacje Bank Rosji nacjonalizacja Giełda Moskiewska

