Rosyjskie prawo o spółkach akcyjnych wymaga od nowych właścicieli akcji powyżej 30 proc. złożenia oferty wykupu w ciągu 35 dni od zmiany właściciela. Bank Rosji chce, aby państwo zastosowało się do tego prawa i zaoferowało wykup akcjonariuszom, w tym tym, którzy nabyli akcje Yuzhuralzoloto podczas IPO w 2023 r. „Działania państwa w sprawie UGC podważają resztki praw własności prywatnej w Rosji” – powiedział agencji Reuters źródło zaznajomione z dyskusją.

Zagrabiając m.in. UGC, Kreml w rzeczywistości sprawił, że akcje inwestorów prywatnych, którzy nabyli papiery na wolnym rynku i nie mają nic wspólnego ani ze sprawą sądową, ani z byłym właścicielem spółki, Strukowem, stały się nic niewarte.

Giełda Moskwiewska złożyła skargę do Banku Rosji

W 2023 r. UGC przeprowadziła jedną z największych ofert publicznych w Rosji, pozycjonując się jako „bezpieczna przystań” w obliczu opuszczenia Rosji jako kraju agresora. Około 10 proc. akcji spółki znajduje się obecnie w wolnym obrocie.

„Jak możemy teraz przekonać kogokolwiek do kupna akcji?” – narzeka źródło Reutersa bliskie bankowi centralnemu. „Długoterminowe szkody dla gospodarki wynikające z takich działań znacznie przewyższają korzyści z miliardów, które oni zawłaszczą”.

Według Reutersa, Giełda Moskiewska złożyła skargę do Banku Rosji, po czym regulator oskarżył Federalną Agencję Zarządzania Majątkiem (Rosimuszczestwo) o naruszenie prawa. Moskiewska Giełda Papierów Wartościowych i Ministerstwo Finansów odmówiły Reutersowi komentarza w tej sprawie.