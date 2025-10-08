Kwadrat, linia i duchowość

Wystawa prezentuje 72 prace 30 artystów różnych pokoleń – od pionierów awangardy po współczesnych – prezentując ich praktyki rozwijania języka abstrakcji. Odwoływali się w nich do takich pojęć jak: kwadrat, linia czy duchowość, czyli archetypów sztuki abstrakcyjnej, o których pisze zarówno Wassily Kandinsky, jak i Kazimierz Malewicz – dwaj najwybitniejsi pionierzy XX-wiecznej rewolucji wizualnej. Przełomowe, abstrakcyjne obrazy Kandinsky’ego i Kazimierza Malewicza powstały w podobnym czasie, między 1913 a 1915 r. i obydwa zakwestionowały dotychczasową sztukę i myślenie o niej. Także obaj artyści wydali prace teoretyczne na ten temat.

Mistrzowie z drugiego rzędu

Kazimierska wystawa nie jest narracyjną, liniową opowieścią o sztuce abstrakcyjnej w Polsce, ale impresją na jej temat. Na ekspozycji zobaczyć można prace m.in. Henryka Stażewskiego, Edwarda Krasińskiego, Erny Rosenstein, Stanisława Fijałkowskiego, Stefana Gierowskiego, Kojiego Kamojiego.

Jednak, jak wyjaśniają kuratorzy ekspozycji: Dorota Seweryn-Puchalska i Grzegorz Musiał, nie chodziło o to, żeby pokazać tylko to, co najbardziej znane i oczywiste, ale także artystów z „drugiego rzędu”. Łączy ich tworzenie na najwyższym artystycznym poziomie, choć i osobność. Co nie bez znaczenia – wielu z pokazywanych twórców wielokrotnie do Kazimierza wracało, był dla nich ważny. Tworząc własny język artystyczny sięgali po różne media: malarstwo, rysunek, fotografię, film, instalację – i wszystkie są reprezentowane na wystawie.

fot. Norbert Piwowarczyk, widok na wystawę „How far can you see? – 100% abstrakcji” - dzięki uprzejmości Grzegorza Musiała Foto: Norbert Piwowarczyk

Trzy tematy, które organizują wystawę, czyli kwadrat, linia i duchowość, nie są wydzielone w jednoznaczny sposób – znacznie częściej wzajemnie się przenikają.

Zobaczyć można m.in. rzadko pokazywane prace Antoniego Starczewskiego, w tym jego ceramiczny model „Kompozycji na dwie ręce”, zrealizowany w 1959 r. Jest „Fotogram” – czarno-biała fotografia Stefana Themersona z 1929 r., a także jego 10-minutowy film zrealizowany wspólnie z Franciszką Themerson – „Oko i Ucho” z 1945 r.