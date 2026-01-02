Z tego artykułu się dowiesz: Jakie są hity nowej Galerii Sztuki Europejskiej w Muzeum Narodowym w Krakowie?

Czym charakteryzuje się nowa galeria?

Jakie były najważniejsze odkrycia dokonane podczas konserwacji dzieł sztuki przed otwarciem galerii?

Muzeum Narodowe w Krakowie (MNK) ma obecnie dwie kolekcje sztuki europejskiej w różnych lokalizacjach.

Nowo otwarta galeria znajduje się w Gmachu Głównym przy Al. 3 Maja. Prace w niej wystawione wybrane zostały z 1000 dzieł pochodzących z darów lub zakupionych przez muzeum. Wcześniejsza odsłona tego zbioru w zupełnie innej aranżacji była pokazywana w latach 2013–2020 w Ośrodku Kultury Europejskiej „Europeum” w Starym Spichlerzu przy placu Sikorskiego, gdzie obecnie znajduje się muzeum biograficzne Stanisława Wyspiańskiego.

Drugim miejscem, gdzie można podziwiać tak cenne dzieła sztuki europejskiej, jak „Dama z gronostajem” Leonarda da Vinci czy „Krajobraz z miłosiernym Samarytaninem” Rembrandta jest oddział MNK – Muzeum Czartoryskich przy Pijarskiej. Od 2016 r. kolekcja książąt Czartoryskich stała się integralną częścią Muzeum Narodowego, ale zarazem MNK dba o zachowanie jej historycznego kształtu.

Muzeum Narodowe w Krakowie: Nie tylko da Vinci

Galeria Sztuki Europejskiej w Gmachu Głównym też ma swoje hity, jak m.in. „Adoracja dzieciątka ze świętymi” wybitnego twórcy włoskiego renesansu Lorenzo Lotta. Na tym obrazie śpiące dzieciątko na kolanach Marii leży na welonie, który symbolicznie kojarzy się z całunem. Przedstawiona scena jest więc także zapowiedzią męki i śmierci Chrystusa.