Aktualizacja: 07.01.2026 14:22 Publikacja: 07.01.2026 13:48
Autor najdroższego obrazu Młodej Sztuki 2025 opowiedział o swojej pracy / zdjęcie ilustracyjne
Foto: Adobe Stock
2025 rok był dla Filipa Łozińskiego przełomowy, ponieważ jego obraz „Może znałeś człowieka, może słyszałeś, jak grał” został najdrożej sprzedanym dziełem w segmencie Młodej Sztuki w DESA Unicum w 2025 roku. Fakt ten zaskoczył samego artystę.
W rozmowie z Well.pl Łoziński zdradził, że pomysł na to dzieło powstał już dawno:
– Chodziło o hołd dla kogoś, kogo podziwiałem jeszcze jako dziecko. Wystarczyło tylko poczekać na właściwą, pasującą do tego kompozycję. Generalnie, obrazy, po których zrobiło się koło moich rzeczy trochę głośniej, malowałem pod wpływem ulgi, która przyszła wraz z pewną zmianą w życiu. Coś się we mnie w tym okresie zmieniło.
Sukces obrazu wpłynął, jak przyznał, na postrzeganie przez niego własnej twórczości. Sprawił też, że w kwestii pewności artystycznej odczuwa teraz „ogrom spokoju”.
W rozmowie z Well.pl Filip Łoziński opowiedział również o motywach samotności, pustki i relacji, które porusza w swojej twórczości, a swój styl określił jako „malarstwo sensowne”.
Zapytany o to, jak ocenia obecny rynek młodej sztuki w Polsce, odpowiedział:
– Szczerze mówiąc, nie wiem. Bardzo mało obserwuję rynek. Zawsze robiłem wszystko intuicyjnie, metodą prób i błędów. Nie chciałbym, żeby ktoś się moją wypowiedzią zasugerował, ale wydaje mi się, że rynek ma się całkiem dobrze. Jeszcze troszkę brakuje, ale idziemy w dobrą stronę.
Artysta zauważył również, że obecnie z jednej strony młodzi artyści – dzięki social mediom – mają większe szanse zaistnienia na rynku niż kilkanaście lat temu. Z drugiej jednak strony hamować może ich hejt i związany z nim brak wiary w siebie.
Czytaj więcej: WELL TALK: Filip Łoziński – autor najdroższego obrazu Młodej Sztuki 2025: "Malowałem go pod wpływem ulgi"
Czytaj więcej
Zbliża się ogromna, przekrojowa wystawa dzieł Marka Rothko. To kolejna tak duża europejska prezen...
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Muzeum Narodowe w Krakowie otworzyło nową Galerię Sztuki Europejskiej, w której prezentuje ponad 120 dzieł od XI...
Skandal wokół nagiego Piłsudskiego w MOCAK-u wywołał burzę, ale – jak przekonuje prof. Katarzyna Stanny – nie ch...
W Muzeum Narodowym w Gdańsku nowa wystawa „Hans Memling. Ultimum Iudicium. Lech Majewski”, okazja do kontemplacj...
Płótno Fridy Kahlo z 1940 r., zatytułowane „El sueño (La cama) – „Sen” (Łóżko) – zostało sprzedane na aukcji za...
Dwa dzieła mistrzów renesansu przybyły do Krakowa z Berlina. Po raz pierwszy w Polsce oglądamy wspaniały malarsk...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas