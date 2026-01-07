Rzeczpospolita
Wydarzenia
Filip Łoziński, autor najdroższego obrazu Młodej Sztuki 2025 o sukcesie i intuicji

„Może znałeś człowieka, może słyszałeś jak grał” – to tytuł najdroższego obrazu Młodej Sztuki 2025. Z jego autorem, Filipem Łozińskim, rozmawiał niedawno serwis Well.pl. W wywiadzie artysta opowiedział m.in. o pracy nad dziełem, a także o kondycji młodej sztuki w Polsce i na świecie.

Publikacja: 07.01.2026 13:48

Autor najdroższego obrazu Młodej Sztuki 2025 opowiedział o swojej pracy / zdjęcie ilustracyjne

Autor najdroższego obrazu Młodej Sztuki 2025 opowiedział o swojej pracy / zdjęcie ilustracyjne

Foto: Adobe Stock

Joanna Kamińska

2025 rok był dla Filipa Łozińskiego przełomowy, ponieważ jego obraz „Może znałeś człowieka, może słyszałeś, jak grał” został najdrożej sprzedanym dziełem w segmencie Młodej Sztuki w DESA Unicum w 2025 roku. Fakt ten zaskoczył samego artystę.

Autor najdroższego obrazu Młodej Sztuki 2025 opowiedział o swojej twórczości

W rozmowie z Well.pl Łoziński zdradził, że pomysł na to dzieło powstał już dawno:

– Chodziło o hołd dla kogoś, kogo podziwiałem jeszcze jako dziecko. Wystarczyło tylko poczekać na właściwą, pasującą do tego kompozycję. Generalnie, obrazy, po których zrobiło się koło moich rzeczy trochę głośniej, malowałem pod wpływem ulgi, która przyszła wraz z pewną zmianą w życiu. Coś się we mnie w tym okresie zmieniło.

Sukces obrazu wpłynął, jak przyznał, na postrzeganie przez niego własnej twórczości. Sprawił też, że w kwestii pewności artystycznej odczuwa teraz „ogrom spokoju”.

W rozmowie z Well.pl Filip Łoziński opowiedział również o motywach samotności, pustki i relacji, które porusza w swojej twórczości, a swój styl określił jako „malarstwo sensowne”.

Zapytany o to, jak ocenia obecny rynek młodej sztuki w Polsce, odpowiedział:

– Szczerze mówiąc, nie wiem. Bardzo mało obserwuję rynek. Zawsze robiłem wszystko intuicyjnie, metodą prób i błędów. Nie chciałbym, żeby ktoś się moją wypowiedzią zasugerował, ale wydaje mi się, że rynek ma się całkiem dobrze. Jeszcze troszkę brakuje, ale idziemy w dobrą stronę.

Artysta zauważył również, że obecnie z jednej strony młodzi artyści – dzięki social mediom – mają większe szanse zaistnienia na rynku niż kilkanaście lat temu. Z drugiej jednak strony hamować może ich hejt i związany z nim brak wiary w siebie.

Czytaj więcej: WELL TALK: Filip Łoziński – autor najdroższego obrazu Młodej Sztuki 2025: "Malowałem go pod wpływem ulgi"

Albrecht Dürer „Jacob Muffel”, 1526 Photo credits: Gemäldegalerie, Staatliche Museen zu Berlin / And
Malarstwo
Albrecht Dürer i Hans Holbein Młodszy na Wawelu
