2025 rok był dla Filipa Łozińskiego przełomowy, ponieważ jego obraz „Może znałeś człowieka, może słyszałeś, jak grał” został najdrożej sprzedanym dziełem w segmencie Młodej Sztuki w DESA Unicum w 2025 roku. Fakt ten zaskoczył samego artystę.

Autor najdroższego obrazu Młodej Sztuki 2025 opowiedział o swojej twórczości

W rozmowie z Well.pl Łoziński zdradził, że pomysł na to dzieło powstał już dawno:

– Chodziło o hołd dla kogoś, kogo podziwiałem jeszcze jako dziecko. Wystarczyło tylko poczekać na właściwą, pasującą do tego kompozycję. Generalnie, obrazy, po których zrobiło się koło moich rzeczy trochę głośniej, malowałem pod wpływem ulgi, która przyszła wraz z pewną zmianą w życiu. Coś się we mnie w tym okresie zmieniło.

Sukces obrazu wpłynął, jak przyznał, na postrzeganie przez niego własnej twórczości. Sprawił też, że w kwestii pewności artystycznej odczuwa teraz „ogrom spokoju”.