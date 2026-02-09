Najdroższy malarz świata Gerhard Richter w Paryżu: wuj nazista, ciocia antyfaszystka

Richter przyszedł na świat w Dreźnie, ale jako czteroletni chłopiec zamieszkał z rodzicami w Reichenau (obecnie Bogatynia) niedaleko Görlitz (Zgorzelec). Matka pracowała w księgarni, a ojciec był nauczycielem matematyki. Podczas wojny był w Wehrmachcie. Po 1945 r. przynależność do partii NSDAP spowodowała wykluczenie go z zawodu nauczyciela. Zmuszony był do pracy w fabryce. Z kolei brat matki Richtera, wuj Rudi, zginął w 1944 r. na froncie zachodnim we Francji. Marianne, siostra jego matki – jako przeciwniczka nazizmu – została umieszczona w szpitalu psychiatrycznym, w którym została rozstrzelana tuż przed zakończeniem wojny.

Fakty te znalazły odbicie w malarstwie niemieckiego artysty. Nie przybrało to obsesyjnej formy, tak jak w przypadku Anselma Kiefera, który do dzisiaj ustawicznie podejmuje refleksję nad frustracją związaną z odpowiedzialnością za Holocaust. Portrety zmarłych tragicznie krewnych Richter namalował posługując się rodzinnymi fotografiami. Zwłaszcza „Oncle Rudi” stanie się jednym z najbardziej znanych i rozpoznawalnych dzieł Richtera.

Formalnie przypomina on znany autoportret Kiefera z 1969 r., w którym malarz uwiecznił się w znalezionym w szafie starym mundurze wojennym ojca, wyciągając rękę w powszechnie znanym geście pozdrowienia nazistowskiego.

Jest to jednak tylko podobieństwo formalne. Richter ogranicza się jedynie do malarskiej reprodukcji rodzinnej pamiątki, prezentując podobiznę młodego, uśmiechniętego mężczyzny w mundurze wojennym, skazanego na nieuchronną śmierć na froncie. W przeciwieństwie do Kiefera nie sugeruje żadnego pytania natury moralnej. Richter powróci do tej tematyki dopiero malując cykl obrazów „Birkenau” w 2014 r. Gerhard Richter stworzył cztery wielkoformatowe obrazy abstrakcyjne, zamalowując autentyczne fotografie z 1944 r., wykonane potajemnie przez więźniów Sonderkommando w Birkenau.

Gerhard Richter i malowanie według fotografii

Konwencja malowania realistycznego portretu na podstawie fotografii będzie powracać w malarstwie Richtera kilkakrotnie. Powszechnie znany jest portret schodzącej po schodach nagiej Emy, jego pierwszej żony, z którą uciekli razem z Niemiec Wschodnich do Düsseldorfu na początku lat 60. ubiegłego wieku.